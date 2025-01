“เจมส์-ครูก้อย” พร้อมแล้ว ปีนี้ลูกคนที่ 2 มาแน่

“เจมส์และครูก้อย” ฉลองปีใหม่และวันเกิดครูก้อย ประกาศพร้อมต้อนรับลูกคนที่ 2 รับปี 2025 ตามที่ตั้งใจไว้ โดยมีตัวอ่อนที่คัดโครโมโซมผ่านแล้ว และจะเข้าสู่กระบวนการย้ายตัวอ่อนต้นปีนี้อีกหนึ่งคู่รักครอบครัวคนบันเทิงที่น่ารักอบอุ่น สำหรับครอบครัวของและภรรยาคนสวยที่มักจะแชร์โมเมนต์อบอุ่นของครอบครัวผ่านโซเซียลเสมอๆ และทั้งคู่ยังได้แบ่งปันประสบการณ์และข้อมูลเชิงวิทยาศาสตร์และงานวิจัยเกี่ยวกับการเตรียมตัวก่อนตั้งครรภ์ สำหรับคู่รักที่มีบุตรยากให้สำเร็จตามครูก้อยที่เคยมีปัญหามีบุตรยากมาก่อน ผ่านทางเพจ https://www.facebook.com/BabyAndMom.co.th เพื่อส่งต่อความรู้และแรงบันดาลใจให้คู่รักคู่อื่นๆ ที่มีปัญหามีบุตรยากได้เตรียมความพร้อมอย่างถูกทาง โดยมีครอบครัวที่ท้องยาก ประสบความสำเร็จสมหวังกันไปแล้วจำนวนมาก รวมถึงครอบครัวคนบันเทิงคนดังมากมาย เช่น ตู่ - ปิยวดี มาลีนนท์, จุ๋ย - วรัทยา นิลคูหา, นิว - นภัสสร สุวรรณานนท์, บี - มาติกา อรรถกรศิริโพธิ์, แอปเปิ้ล - สีสะเหงียน สีหาราช, เจมส์ กาลย์กัลยา ภูโชคอนันต์, ครี-พัสวีพิชญ์ ศรณ์อัครภา, บุ้ง-สะธี ใบหยก, บุ๋ม มินตยา เพ็ชรวาร และอีกหลายครอบครัวจากที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของครอบครัวที่มีลูกยากได้มีลูกน้อยสมใจ ถึงเวลาแล้วที่ “เจมส์และครูก้อย” พร้อมต้อนรับลูกคนที่ 2 ตามที่ตั้งใจไว้ โดยมีตัวอ่อนที่คัดโครโมโซมผ่านแล้ว และจะเข้าสู่กระบวนการย้ายตัวอ่อนต้นปีนี้ โดยในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ซึ่งตรงกับวันเกิดของภรรยาคนสวย “เจมส์ เรืองศักดิ์” ก็ไม่พลาดที่จะโพสต์อวยพรหวานถึงภรรยา ว่า “สุขสันต์วันเกิดครูก้อยภรรยาสุดที่รัก เป็นอีกปีที่เราทั้งคู่มีความสุขที่สุด ตั้งแต่ต้นปียันสิ้นปี วันเกิดครูก้อยปีนี้ครูก้อยมีทุกอย่างที่สมบูรณ์แบบหมดเเล้ว เหลือเพียงเจ้าตัวน้อยคนใหม่ที่กำลังมาในปีนี้ สามีก็ขอให้ความสุขสิ่งใหม่ที่จะเกิดขึ้นในครอบครัวเรา จะทำให้ครูก้อยได้มีความสุขอีกคูณสิบเท่า สามีจะซัพพอททุกย่างก้าวของชีวิตของครูก้อย ไปจนแก่เฒ่าไปด้วยกัน ปี2025 จะเป็นปีที่ดีที่สุดของครอบครัวเราอีกปี เราจะมีความสุขไปด้วยกันนะคร้าบ All that I need is you.”ด้าน “ครูก้อย นัชชา” ก็ได้แชร์ภาพบรรยากาศการฉลองวันเกิด กับครอบครัวและข้อความว่า “14 อีกครั้ง ปีนี้เป็นปีที่มี peace of mind อย่างแท้จริง รู้สึกสุข สงบ ในทุกด้าน ปีหน้าตั้งใจโฟกัสเรื่องลูกคนที่ 2 อย่างเต็มที่” และโพสต์ด้วยว่า “ความสุขเกิดจากครอบครัวที่มีสุข สุขสันต์วันเกิดตัวเอง ในวัย 41 ปี มีความสุขและอบอุ่นมาก ครอบครัวพร้อมหน้า จะหาอะไรก็แทนไม่ได้”ครอบครัวของ “เจมส์-ครูก้อย” ไม่เพียงแต่เป็นตัวอย่างของครอบครัวที่น่ารักอบอุ่น แต่ยังส่งต่อความรู้และแรงบันดาลใจให้กับคู่รักที่มีบุตรยากอีกด้วย สำหรับใครที่สนใจข้อมูลดีๆ ในการเตรียมตัวเพื่อมีลูก สามารถติดตามได้ที่เพจ BabyAndMom.co.th ได้เลยจ้า