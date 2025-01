ด้านมืดชีวิต “จ้าวลู่ซือ” ที่ฉาบไปด้วยความสำเร็จ

กลายเป็นข่าวสุดช็อกส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ หลังจากที่มีภาพนางเอกซุปตาร์ดังแดนมังกร เป็นที่รู้จักจากผลงาน เทียบท้าปฐพี, ดาราจักรรักลำนำใจ, แอบรักให้เธอรู้ และผลงานล่าสุดม่านมุกม่านหยก นั่งอยู่บนรถเข็น ในสภาพซูบผอม ร่างกายอิดโรย ซึ่งต่อมามีการเปิดเผยว่าเจ้าตัวป่วยกะทันหันระหว่างอยู่ในกองถ่าย Almost Lover ถึงขั้นพูดไม่ได้ แข้งขาอ่อนแรง เดินไม่ค่อยตรง จนต้องนำตัวส่งรพ. เป็นการด่วนในวันที่ 18 ธ.ค. 67 ต้นสังกัดประกาศหยุดกิจกรรมทั้งหมด เพื่อรักษาและฟื้นฟูร่างกาย ซึ่งตอนแรกมีการคาดการณ์ว่าน่าจะเกิดจากความเครียดสะสม เพราะโหมงานหนักมากเกินไป ก่อนที่เพื่อนสนิทของจ้าวลู่ซือจะออกมาเผยความจริงที่ทำเอาอึ้งไปทั้งโลกชีวิตบนเส้นทางบันเทิงของจ้าวลู่ซือ ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ เธอต้องออดิชั่นอยู่หลายที่ ต้องผ่านความผิดหวังหลายครั้ง ก่อนพบเจอกับความสำเร็จ ครอบครัวไม่ได้สนับสนุนให้ลูกเป็นดารา มีคุณแม่ที่เข้มงวดกับชีวิต พยายามให้ฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ ด้วยตัวเอง อยากเป็นดาราก็ต้องหาทางไปเอง ไม่มีการช่วยเหลือใดๆ จ้าวลู่ซือผิดหวังเรื่องงานซ้ำแล้วซ้ำเล่า แต่สู้ไม่ถอย จนสุดท้ายได้เป็นดาราดังจ้าวลู่ซือ เกิดเมื่อวันที่ 9 พ.ย. ค.ศ.1998 ที่เมืองเฉิงตู มณฑลเสฉวน ประเทศจีน สำเร็จการศึกษาที่ MingDao University ชีวิตในวัยเด็กจนถึงวัยรุ่น เป็นแค่เด็กธรรมดา ได้เป็นนักศึกษาสาขาแฟชั่นดีไซน์ ในมหาวิทยาลัยหมิงเต้า ที่ไต้หวัน ซึ่งมีรายงานว่าเจ้าตัวเคยขายเกี๊ยวในมหาวิทยาลัยเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงตั้งแต่อายุ 17 ปี โดยเข้าร่วมรายการคัดเลือกนักร้อง Super Girl ของทางช่อง Mango TV ในปี 2016 แต่ไม่ได้รับคัดเลือก จากนั้นจึงผันตัวมารับงานแสดง โดยครั้งแรกเธอได้รับบทสมทบเป็นนางพยาบาลในภาพยนตร์เรื่อง City of Rockและในปี 2018 จ้าวลู่ซือได้รับบทเป็น หม่าเสวี่ยอวิ๋น ในเรื่อง องค์หญิงสวมรอย ซึ่งเป็นการรับบทนางร้ายเรื่องแรก และมีชื่อเสียงโด่งดังจากละครเรื่อง ฮ่องเต้ที่รัก โดยรับบทเป็น ลั่วเฟยเฟย ประกบคู่กับ กู่เจียเฉิง และ เซียวจ้าน นอกจากนี้เธอยังได้รับรางวัล Newcomer Award จาก Golden Bud - The Third Network Film And Television Festival ในปี 2019 จากเรื่องนี้อีกด้วยจ้าวลู่ซือ มีผลงานการแสดงออกมาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น บุปผาวสันต์ จันทราสารทฤดู, ข้านี่แหละองค์หญิงสาม , ฝากรักไว้ที่ท้ายครัว, สตรีหาญ ฉางเกอ, สะดุดรักมิสเตอร์หลิง ก่อนจะโด่งดังสุดขีดจากเรื่องเทียบท้าปฐพี , ดาราจักรรักลำนำใจ และ แอบรักให้เธอรู้ ความโด่งดัง และความสวยที่มีคาแรกเตอร์ ทำให้จ้าวลู่ซือ กลายเป็นที่รู้จักระดับเอเชีย ถูกจ้างเป็นพรีเซ็นเตอร์โฆษณาหลากหลายแบรนด์ ขึ้นแท่นเป็นนางเอกซุปตาร์ที่แฟนๆ รักภายหลังภาพจ้าวลู่ซือ หลุดว่อนออกมาในโลกออนไลน์ ได้มีการเปิดความลับ และสิ่งที่จ้าวลู่ซือต้องเผชิญมาเป็นเวลานาน ทำให้แฟนๆ ต่างพากันสุดช็อกในปี 2019 จ้าวลู่ซือมีความเครียดเพราะถูกปฏิบัติจากผู้จ้างงานไม่ค่อยดี โดยเธอระบายกับเพื่อนสนิทว่าถูกตบตี ถูกด่าว่าไม่สวย อ้วน แสดงได้ไม่ดีเท่าคนอื่น นอกจากนี้ยังถูกลากไปด่าในห้องน้ำนานถึง 2 ชม. เต็มว่า “สวยแต่ไร้ค่า” ถูกด้อยค่าเพราะออดิชั่นไม่ผ่าน ถูกด่าทอสารพัด กลายเป็นปมที่ฝังลึก จนเกิดภาวะซึมเศร้าในปี 2021 จ้าวลู่ซือมีอาการเหมือนมีแมลงไต่ตามตัว เหมือนมีเข็มทิ่มแทง เกิดอาการแพ้ จนต้องพบจิตแพทย์ปี 23 ป่วยเป็นโรคปอดบวม ถุงลมโป่งพอง ผิวหนังอักเสบ ลมพิษ เหงื่อออกตอนกลางคืน มีอาการสูญเสียการได้ยินปี 24 มีอาการอาเจียนบ่อยขึ้น เวียนหัว ปวดข้อ ปวดคอ ป่วยหนักในช่วงปลายปี ขอลากับทางค่าย แต่ถูกค่ายปฏิเสธ เพราะห่วงเรื่องผลประโยชน์ที่ต้องสูญเสียมหาศาล จนอาการแย่ และไม่สามารถเคลื่อนที่หรือสื่อสารได้ด้วยตัวเองจ้าวลู่ซือได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเธอป่วยเป็นโรค Conversion Disorder ภาวะที่ปัญหาสุขภาพจิตขัดขวางการทำงานของสมอง ซึ่งเป็นผลจากความเครียดและความกดดัน ส่งผลให้เกิดอาการทางกายภาพที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น อาการชัก ร่างกายอ่อนแรง หรือเป็นอัมพาต น้ำหนักลด เหลือเพียง 36.9 กก.Conversion Disorder เป็นโรคที่เกิดความผิดปกติที่เกิดขึ้นจากปัจจัยทางด้านจิตใจ ซึ่งตามทฤษฎีทางจิตวิเคราะห์เชื่อว่าผู้ป่วยมีพัฒนาการของโรคจากจิตใจที่ทำให้ตอบสนองต่อความกดดัน มีความวิตกกังวลสูง จิตใจเสียสภาวะสมดุล กลไกทางจิตเปลี่ยนความขัดแย้งมาเป็นอาการที่แสดงออกทางร่างกายการรักษาต้องอาศัยการบำบัดแบบบูรณาการ เช่น การพูดคุยกับนักจิตบำบัด การฟื้นฟูความสามารถในการพูด รวมถึงการผ่อนคลายความเครียด โดยระยะเวลาฟื้นตัวของแต่ละคนจะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของอาการและการสนับสนุนจากครอบครัวและสังคม ตอนนี้จ้าวลู่ซือเริ่มเข้าสู่กระบวนการทำกายภาพ สื่อสารได้เล็กน้อย และสื่อสารด้วยการพิมพ์แชตในมือถือเรื่องราวของเธอกลายเป็นอุทาหรณ์ชั้นดี จ้าวลู่ซือมีเลือดเนื้อ มีจิตใจ และควรได้รับการปฏิบัติอย่างมนุษย์ เธอไม่ใช่ “สินค้า” ที่ค่ายจ้องหาแต่เพียงผลประโยชน์ ส่วนเบื้องหน้าที่งดงาม ใครจะคาดคิดว่าเบื้องหลังผ่านความบอบช้ำมาอย่างสาหัสแค่ไหน