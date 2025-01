8 ปี "แอนเจลีนา โจลี-แบรด พิตต์" กว่าจะหย่ากันเสร็จ

หลังจากการต่อสู้ทางกฎหมายที่ยาวนานกว่าแปดปี แองเจลินา โจลี และแบรด พิตต์ ได้บรรลุข้อตกลงหย่า ซึ่งถือเป็นการปิดฉากหนึ่งในเหตุการณ์หย่าร้างที่ได้รับความสนใจมากที่สุดในวงการฮอลลีวูด อย่างไรก็ตาม ข้อตกลงนี้ไม่ได้หมายความว่าทุกปัญหาจะจบลง เนื่องจากยังมีข้อพิพาททางกฎหมายอื่น ๆ ที่ยังค้างคากระบวนการหย่าของโจลีและพิตต์เป็นที่สนใจของสาธารณชนตั้งแต่โจลียื่นฟ้องหย่าในปี 2016 การแยกทางของทั้งคู่เต็มไปด้วยข้อกล่าวหาและความขัดแย้งที่ทำให้หลายคนสงสัยว่า เหตุใดแองเจลินา โจลีจึงตัดสินใจหย่ากับแบรด พิตต์ในเอกสารที่ยื่นต่อศาลสูงลอสแอนเจลิสเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา มีการระบุว่าทั้งคู่ได้บรรลุข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินและการแต่งงาน แม้ว่ารายละเอียดของข้อตกลงจะไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ แต่เป็นที่ยืนยันว่าทั้งสองฝ่ายสละสิทธิ์ในการเรียกร้องค่าเลี้ยงดูในอนาคตเจมส์ ไซมอน ทนายความของโจลี กล่าวว่า การดำเนินการทางกฎหมายที่ยืดเยื้อส่งผลกระทบทางอารมณ์อย่างมากต่อโจลี “เธอรู้สึกหมดแรง แต่ก็โล่งใจที่ส่วนนี้จบลงแล้ว” ไซมอนกล่าว ข้อตกลงนี้ยังรอการอนุมัติขั้นสุดท้ายจากผู้พิพากษาอย่างไรก็ตาม ข้อตกลงดังกล่าวยังไม่ครอบคลุมข้อพิพาทเรื่องการขายโรงกลั่นไวน์ Château Miraval ซึ่งเป็นทรัพย์สินร่วมของทั้งคู่ในฝรั่งเศสแบรด พิตต์และแองเจลินา โจลี เคยเป็นคู่รักที่ได้รับการยกย่องอย่างสูงในวงการฮอลลีวูด ทั้งสองอยู่ด้วยกันมานานถึง 12 ปี รวมถึงการแต่งงานอีกสองปี พวกเขามีลูกด้วยกันหกคน ซึ่งการดูแลลูกเป็นประเด็นขัดแย้งสำคัญในกระบวนการหย่าโจลียื่นฟ้องหย่าหลังจากเหตุการณ์บนเครื่องบินส่วนตัวในปี 2016 ซึ่งเธอกล่าวหาว่าพิตต์มีพฤติกรรมรุนแรงต่อแมดด็อกซ์ ลูกชายคนโต แม้ว่า FBI และหน่วยงานดูแลเด็กจะดำเนินการสอบสวน แต่พิตต์ไม่ได้ถูกตั้งข้อหาใด ๆ อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์นี้เป็นเงามืดที่ปกคลุมการแยกทางของทั้งคู่การต่อสู้เรื่องสิทธิการเลี้ยงดูลูกมีความซับซ้อนมากขึ้นเมื่อผู้พิพากษาส่วนตัวที่ตัดสินให้ทั้งคู่มีสิทธิเลี้ยงดูเท่าเทียมกัน ถูกถอดออกจากคดีเนื่องจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทำให้กระบวนการต้องเริ่มต้นใหม่และล่าช้าออกไปเหตุผลที่โจลียื่นฟ้องหย่ากับพิตต์ยังคงเป็นคำถามที่ได้รับความสนใจตลอดหลายปีที่ผ่านมา ข้อกล่าวหาเรื่องการใช้สารเสพติดและเหตุการณ์บนเครื่องบินมีบทบาทสำคัญในเรื่องนี้ พิตต์ยอมรับว่าในช่วงนั้นเขามีปัญหากับแอลกอฮอล์ และเขาได้เข้าสู่กระบวนการบำบัดและประสบความสำเร็จในการเลิกเหล้าสำหรับโจลี เธอให้ความสำคัญกับความเป็นอยู่ที่ดีของลูก ๆ เป็นอันดับแรก เอกสารทางกฎหมายของเธอระบุว่าเธอลังเลที่จะดำเนินคดีอาญากับพิตต์ และเลือกที่จะมุ่งเน้นไปที่การรักษาและความมั่นคงของครอบครัวแทนแม้จะอยู่ในระหว่างกระบวนการหย่าร้าง ทั้งโจลีและพิตต์ยังคงเดินหน้าต่อในอาชีพของตน พิตต์ประสบความสำเร็จอย่างมากในฐานะนักแสดงและโปรดิวเซอร์ โดยเขาได้รับรางวัลออสการ์จากบทบาทใน Once Upon a Time… in Hollywoodส่วนโจลี เธอเลือกที่จะโฟกัสไปที่การเป็นผู้กำกับและการเลี้ยงดูลูก เธอกลับมาสู่จอเงินอีกครั้งในบทบาทของมาเรีย คัลลาสในภาพยนตร์เรื่อง Maria ซึ่งได้รับเสียงชื่นชมอย่างกว้างขวางแม้ว่าการบรรลุข้อตกลงหย่าจะถือเป็นก้าวสำคัญ แต่ยังไม่ใช่จุดสิ้นสุดของข้อพิพาททางกฎหมายทั้งหมดของทั้งคู่ การโต้แย้งเกี่ยวกับ Château Miraval แสดงให้เห็นว่าความตึงเครียดระหว่างโจลีและพิตต์ยังคงมีอยู่โจลีกล่าวหาว่าพิตต์บังคับให้เธอเซ็นข้อตกลงไม่เปิดเผยข้อมูล ซึ่งจะห้ามไม่ให้เธอพูดถึงการกระทำรุนแรงที่เธออ้างว่าเขากระทำ ในทางกลับกัน พิตต์วิจารณ์การขายหุ้นของโจลีในโรงกลั่นไวน์ว่าเป็นการกระทำที่ “มุ่งร้าย” และ “ผิดกฎหมาย”เรื่องราวการหย่าของแบรด พิตต์และแองเจลินา โจลี แสดงให้เห็นถึงความซับซ้อนของการยุติความสัมพันธ์ในระดับสูง โดยเฉพาะเมื่อมีทรัพย์สินและลูก ๆ ที่เกี่ยวข้อง แม้จะมีข้อตกลงหย่าที่บรรลุผลแล้ว แต่ประเด็นอื่น ๆ ที่ยังไม่จบสิ้นสะท้อนให้เห็นถึงความยุ่งยากของการแยกทางในโลกที่เต็มไปด้วยความกดดันจากสื่อและการเมืองภายในครอบครัว