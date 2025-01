บันเทิงรอบโลก "ชอลซู" ตัวละครใหม่สุดฮือฮา Squid Game

หลังจากความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ของซีซั่นสองใน Netflix ซีรีส์ "Squid Game" เตรียมปิดฉากตำนานด้วยซีซั่นที่สามและเป็นซีซั่นสุดท้ายในปี 2025 โดยในวันปีใหม่ได้มีการปล่อยทีเซอร์แนะนำตัวละครใหม่สุดหลอนชื่อ "ชอลซู" ซึ่งเป็นคู่ชายของตุ๊กตายองฮีผู้โด่งดัง ในทีเซอร์เผยให้เห็นผู้เล่นใหม่สามคนที่เข้าสู่สนามเพื่อเล่นเกม "ไฟแดง ไฟเขียว" ขณะที่ยองฮีกำลังหันหลังอยู่ที่ด้านหนึ่งของสนาม จากอีกฟากของทางรถไฟ "ชอลซู" ปรากฏตัวขึ้นพร้อมจ้องมองกลับไปที่เธอ Netflix ได้กล่าวผ่านทีเซอร์ว่า “ทุกคนทักทายชอลซูสิ” โดยทั้ง "ชอลซู" และ "ยองฮี" ตุ๊กตานภาคแรกมาจากตำนานพื้นบ้นของทางเกาหลีนั่นเองในศตวรรษที่ 21โลกภาพยนตร์ได้เห็นการก้าวขึ้นมาของนักแสดงที่โดดเด่นมากมาย ล่าสุด TheIndependent ได้เผยแพร่รายชื่อ "60 นักแสดงยอดเยี่ยมแห่งศตวรรษที่ 21"ซึ่งกลายเป็นประเด็นร้อนในหมู่คนรักหนัง โดย "ฟิลิป ซีมัวร์ ฮอฟฟ์แมน"ผู้ล่วงลับ คว้าอันดับหนึ่งด้วยบทบาทอันลึกซึ้งใน "Capote" และ "TheMaster" อย่างไร้ข้อกังขา แต่สิ่งที่สร้างความฮือฮาคือการที่ "เอ็มมา สโตน"ครองอันดับสองเหนือรุ่นใหญ่อย่าง "คริสเตียน เบล" (อันดับ 14), "วิโอลาเดวิส" (อันดับ 39) และ "เดนเซล วอชิงตัน" (อันดับ 4)ชาวเน็ตคนหนึ่งทวีตว่า "ผมชอบเอ็มมา สโตนนะแต่ไม่มีทางที่เธอจะเป็นนักแสดงอันดับสองของศตวรรษได้... ขอโทษด้วย"ขณะที่อีกคนก็วิจารณ์แรงว่า "ทันทีที่เห็นชื่อเอ็มมา สโตนอยู่ที่อันดับ 2ผมก็รู้ทันทีว่ารายชื่อนี้ไร้สาระ"หลังจากที่ "เบลก ไลฟ์ลี" ออกมาเปิดโปงพฤติกรรมของ "จัสติน บัลโดนี"ผู้กำกับและนักแสดงร่วมในภาพยนตร์ It Ends With Us ทางด้าน "เคท เบคคินเซล"ก็ได้เล่าเหตุการณ์สะเทือนใจเกี่ยวกับประสบการณ์ในกองถ่ายของเธอบ้างโดยหนึ่งในนั้นกล่าวถึงนักแสดงชายคนหนึ่งที่ "เมาทุกวัน"จนทำให้เกิดความล่าช้าอย่างมากในงาน จนมีคนโยงไปถึง "เบน แอฟเฟล็ก" และ"โคลิน ฟาเรลล์" ทันที แต่ "เบคคินเซล" ได้ปฏิเสธทันที โดยกล่าวว่า "เบนแอฟเฟล็กช่วยปกป้องฉันจากกองถ่ายที่เป็นพิษและเขาปฏิบัติต่อฉันอย่างน่านับถือที่สุด" และเปรย"ขอพูดถึงรายละเอียดเพิ่มเติมว่าใครเป็นใคร เพราะปัญหาที่เลวร้ายจริง ๆไม่ใช่ตัวนักแสดง แต่เป็นเรื่องของระบบในวงการนี้"หลายๆ นักแสดงได้ระงับกิจกรรมโปรโมทงานใหม่ชั่วคราวหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทำให้รายการต่างๆ ต้องเลื่อนการออกอากาศตัวอย่างเช่น รายการ You Quiz on the Block ของ TVN ซึ่งมีการกลับมาของ"ซงเฮเคียว" หลังหายไป 17 ปี ถูกยกเลิกและจะออกอากาศในสัปดาห์หน้ารวมถึงการโปรโมทภาพยนตร์ใหม่ Dark Nunsที่ซงเฮเคียวเข้าร่วมในรายการนี้ก็ต้องเลื่อนออกไป "ซงจุงกิ"ที่มีกำหนดจะโปรโมทภาพยนตร์ Bogota ก็ต้องยกเลิกกิจกรรมรวมถึงการปรากฏตัวในรายการ Please Take Care of My Refrigerator 2 ของ JTBCที่เลื่อนไปออกอากาศในสัปดาห์หน้า ช่อง YouTube "TEO"ก็ได้เลื่อนการออกอากาศตอนใหม่ของ Salon Drip 2 ที่มีซงจุงกิและอีฮีจุนไปเป็นวันที่ 7 มกราคม