อำลาอควาแมน! "เจสัน โมมัว" กลับมาพร้อมบทใหม่ ใน Supergirl

รายงานข่าวจาก Deadline ยืนยันว่าเจสัน โมมัว นักแสดงชื่อดังจาก Aquaman จะเข้าร่วมจักรวาล DC ในบทโลโบ ซึ่งเป็นตัวละครที่เขาเคยแสดงความปรารถนาอยากรับบทมาโดยตลอด โดยเจ้าตัวยืนยันข่าวนี้ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวโมมัวโพสต์ว่า “พวกเขาโทรมาแล้ว” พร้อมแนบข้อความเก่าที่เขาเคยพูดถึงความฝันอยากเล่นบทโลโบ โดยเขากล่าวไว้ว่า “ผมสะสมการ์ตูนมาตั้งแต่เด็ก ถึงตอนนี้จะไม่ได้สะสมเยอะเหมือนก่อน แต่โลโบเป็นตัวละครที่ผมชอบที่สุดเสมอมา ผมรู้สึกว่ามันเป็นบทที่เหมาะกับผมมาก ถ้าพวกเขาโทรมาชวนผมเล่น ผมตอบ ‘แน่นอน!’ โดยไม่ลังเลเลย”โลโบเป็นตัวละครที่ถูกสร้างขึ้นโดยโรเจอร์ สไลเฟอร์ และคีธ กิฟเฟน ปรากฏตัวครั้งแรกใน Omega Men #3 ปี 1983 เขาเป็นนักล่าเงินรางวัลและทหารรับจ้างจากดาว Czarnia มีพลังเหนือมนุษย์และความเป็นอมตะบทบาทของโมมัวใน Supergirl: Woman of Tomorrow นี้ช่วยเติมเต็มภาพใหญ่ของจักรวาล DC ที่นำโดยเจมส์ กันน์ และปีเตอร์ ซาฟราน ซึ่งกำลังค่อย ๆ เผยรายละเอียดเพิ่มเติม นอกจากนี้ยังมีตัวอย่างใหม่ของ Superman ที่ทำให้แฟน ๆ ตื่นเต้นกับทิศทางใหม่ของ DCUSupergirl: Woman of Tomorrow ซึ่งจะนำแสดงโดยนักแสดงจาก House of the Dragon มิลลี่ อัลค็อก โดยหนังมีกำหนดฉายในปี 2026