“ต้าห์อู๋-ออฟโรด” นำทีมศิลปินดังจัดเต็มความสนุกแบบอันลิมิต ส่งท้ายปีบนเวทีกลางใจเมือง

สยามพารากอน ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ตอกย้ำความเป็นศูนย์กลางการช้อปปิ้งระดับโลกที่ครองความเป็นที่ 1 ในใจ หรือ Top of Mind ของลูกค้าชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติ จัดงานฉลองเทศกาลแห่งความสุขส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ “SIAM PARAGON THE MAGICAL COUNTDOWN CELEBRATION 2025” เปิดเวทีเคานต์ดาวน์ สุดยิ่งใหญ่ จัดเต็มมหกรรมความบันเทิงจากเหล่าศิลปินชื่อดังระดับเอลิสต์ ร่วมมอบความสุข ความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2567 ณ พาร์ค พารากอน ศูนย์การค้าสยามพารากอนเปิดเวทีเคานต์ดาวน์สุดยิ่งใหญ่ด้วยความสนุกจากนักร้องสองหนุ่มเพื่อนซี้อารมณ์ดี ป๊อบ-ปองกูล และ โอ๊ต-ปราโมทย์ ปาทาน ที่ขนทั้งเพลงเพราะ และมุกสนุกๆ มาเรียกเสียงหัวเราะและรอยยิ้มจากแฟนๆ ก่อนส่งต่อเวทีให้กับ ต้าห์อู๋-พิทยา แซ่ฉั่ว และ ออฟโรด-กันตภณ จินดาทวีผล เสิร์ฟความฟินผ่านผลงานเพลง ที่สะท้อนตัวตนของทั้งคู่ออกมาได้อย่างน่ารัก และปิดท้ายเวทีแบบเดือดๆ จากโชว์ของแร็ปเปอร์หนุ่มสุดเท่ URBOYTJ โชว์ที่ช่วยกระตุ้นอะดรีนาลีนให้หลั่งแบบเต็บสูบ ก่อนส่งแฟนๆ กลับบ้านด้วยความสุข เพื่อเตรียมความพร้อมพบกับความมันส์ที่รออยู่อีก 2 วันที่เหลือ• 30 ธันวาคม 2567 เวลา 19.00 น. / 20.00 น./ 21.00 น.เพิ่มดีกรีความฮอตไปกับ วี-วิโอเลต วอเทียร์ ก่อนจะพบกับความมันส์แบบฉุดไม่อยู่กับ getsunova และปิดค่ำคืนด้วยเสียงเพลงเพราะๆ จาก NONT TANONT• 31 ธันวาคม 2567 เวลา 18.00 - 24.00 น.ฉลองแบบข้ามปี กับมหกรรมความสนุกแบบจัดหนัก จัดเต็ม จากทัพศิลปินชื่อดังระดับเอลิสต์ อาทิ ETC, PALMY, PARADOX, PAPER PLANES, ปอนด์-ณราวิชญ์ เลิศรัตน์โกสุมภ์, ภูวินทร์ ตั้งศักดิ์ยืน, เจมิไนน์-นรวิชญ์ ฐิติเจริญรักษ์, โฟร์ท-ณัฐวรรธน์ จิโรชน์ธิกุล และ BODYSLAM โดยจัดงานภายใต้มาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มแข็ง และพิเศษสุดในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ศูนย์การค้าสยามพารากอน ขยายเวลาเปิดให้บริการ ตั้งแต่เวลา 09.30-24.00 น.เตรียมพบความพิเศษในช่วงเทศกาลแห่งความสุขแล้วนับถอยหลังเข้าสู่ศักราชใหม่ในงาน “SIAM PARAGON THE MAGICAL COUNTDOWN CELEBRATION 2025” ณ พาร์ค พารากอนสยามพารากอน