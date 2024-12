เผยค่าตัว "บรูโน มาร์ส" โชว์งานแต่งราคาสุดช็อก! "เจนนิเฟอร์ โลเปซ" ถึงกับถอย

ในการให้สัมภาษณ์ผ่าน The Skinny Confidential Him & Her Podcast บลัมเปิดเผยว่า โลเปซเคยตั้งใจที่จะให้บรูโน มาร์ส มาร่วมแสดงในงานแต่งงานของเธอ แต่เธอถึงกับต้องเปลี่ยนใจทันที เมื่อได้ทราบราคาค่าตัวที่สูงลิ่วบลัมเล่าว่า “ตอนเราทำงานให้กับเจนนิเฟอร์ โลเปซและอเล็กซ์ โรดริเกซก่อนที่พวกเขาจะแยกทางกัน พวกเขากำลังดูรายชื่อศิลปิน แล้วโลเปซก็พูดว่า ‘แล้วบรูโน มาร์สล่ะ?’ คำตอบที่เราให้กลับไปเกี่ยวกับราคาค่าตัวของบรูโนทำให้เธอถึงกับช็อก”บรูโน มาร์ส ศิลปินเจ้าของรางวัลแกรมมี่ เรียกค่าตัวสูงถึง 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 180 ล้านบาท) สำหรับการแสดงในงานแต่งงานเป็นเวลา 45 นาทีถึง 1 ชั่วโมง ซึ่งโลเปซมองว่าเป็นราคาที่ “เกินจริง” บลัมกล่าวว่าเธอแจ้งราคานี้กับโลเปซหลังจากที่เพิ่งทำงานร่วมกับมาร์สในงานอื่นย้อนกลับไป โลเปซเริ่มคบหากับโรดริเกซในปี 2017 และหมั้นหมายกันในปี 2019 โดยวางแผนจัดงานแต่งงานสุดหรูในอิตาลีในปี 2020 แต่แผนการทั้งหมดต้องล้มเลิกเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 และทั้งคู่เลิกรากันในปีถัดมาหลังการเลิกรากับโรดริเกซ โลเปซกลับไปคบหากับนักแสดง เบน แอฟเฟล็ก ทั้งคู่แต่งงานกันแบบเงียบ ๆ ที่ลาสเวกัส และจัดพิธีใหญ่ที่จอร์เจียในเวลาต่อมา อย่างไรก็ตาม ความสัมพันธ์ครั้งนี้ก็จบลงเมื่อโลเปซยื่นเรื่องหย่ากับแอฟเฟล็กในเดือนสิงหาคม 2024 โดยอ้างเหตุผลว่า “เข้ากันไม่ได้”แม้จะไม่มีลูกด้วยกัน แต่โลเปซและแอฟเฟล็กยังคงติดต่อกัน โดยทั้งคู่เพิ่งพบกันในช่วงก่อนคริสต์มาสที่คลับหรูในเบเวอร์ลีฮิลส์ เพื่อแลกของขวัญกันชีวิตรักที่หวือหวาและการเลิกราครั้งใหญ่ทำให้เจนนิเฟอร์ โลเปซยังคงเป็นจุดสนใจของสาธารณชน ในขณะที่เธอโฟกัสไปที่อาชีพด้านดนตรีอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับการจับตามองของโลกถึงก้าวต่อไปของเธอ