ภรรยา “อ๋อม อัครพันธ์” ทำบุญ 100 วันให้สามี พร้อมฝากข้อความ “อยากใช้เวลาดีๆ กับคุณ”

ยังคงเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ยังทำให้ทุกคนตกใจในปีนี้ กับการจากไปอย่างกะทันหันของพระเอกหนุ่ม “อ๋อม อรรคพันธ์” ที่จากไปด้วยมะเร็งกล้ามเนื้อหัวใจ จากไปในวัย 39 ปี ในวันที่ 22 ก.ย.ที่ผ่านมา ล่าสุดภรรยา “ดาเรีย เชฟรุก“ พร้อมกับ ”กีตาร์ ศิริพิชญ์ วิมลโนช“ และญาติๆ ได้จัดพิธีทำบุญครบ 100 วัน กับการจากไปอย่างไม่มีวันกลับของพระเอกคนดังกล่าว ณ วัดสระเกศฯ พร้อมแคปชั่น “เอาบุญมาฝากค่ะ อยู่ในหัวใจเสมอ #คิดถึงนะครับ”และย้อนกลับไปเมื่อช่วงเทศกาลคริสมาสต์ที่ผ่านมา ในไอจีของ “ดาเรีย เชฟรุก“ ก็ได้โพสต์การจัดต้นคริสมาสต์ และได้นำรูปคู่ระหว่างตนเองกับพระเอกหนุ่มแขวนไว้ที่กิ่งไม้ พร้อมแคปชั่น “If I had one wish come true..l'd spend the perfect Christmas here with you @omakapan” แปลเป็นภาษาไทยว่า “ถ้าฉันมีความปรารถนาหนึ่งอย่างเป็นจริง.. ฉันจะใช้เวลาคริสต์มาสที่สมบูรณ์แบบที่นี่กับคุณ” หลายคนก็ได้เข้าไปส่งกำลังใจ และอิโมจิรูปหัวใจ