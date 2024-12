ย้อนเส้นทางรัก “ซาบีน่า-อนัน” ก่อนเลิกส่งท้ายปี! สุดเซอร์ไพร์สฝ่ายหญิงขอเป็นแฟน

จะเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่เห็นตามโซเซียลมาโดยตลอด สำหรับคู่ของนางแบบสาว “ซาบีน่า ไมซิงเกอร์” กับอดีตนักร้องหนุ่ม “อนัน อันวา” ซึ่งหลายคนยกให้เป็นคู่รักเฮลตี้ ที่แต่ละโพสต์ นอกจากกิจกรรมรักธรรมชาติแล้ว ก็ยังมีการชวนออกกำลังกายสไตล์ “คู่รักเฮลตี้” จึงกลายเป็นคู่แฟนกันที่น่าอิจฉามาก แต่พอมาถึงวันนี้ (30 ธ.ค. 67) ไอจีส่วนตัวของฝ่ายหญิง พร้อมแท็กฝ่ายชาย โพสต์ถึงสถานะของเขาทั้งคู่ ว่าตอนนี้ได้ตัดสินใจ ยุติความสัมพันธ์ส่งท้ายปี โดยยืนยันว่าแม้ไลฟ์สไตล์จะเหมือนกัน แต่ความต้องการส่วนตัวในบางเรื่อง ยังไม่สามารถปรับให้ตรงกันได้ ขอโทษที่ทำให้ทุกคนผิดหวัง“สวัสดีค่ะ/ครับ ทุกคน, พวกเรามีข่าวที่อยากจะแจ้งให้ทราบ ถึงจะไม่ใช่เรื่องง่าย ที่ต้องพูดออกมา แต่เรารู้สึกว่าสำคัญที่จะบอกกับทุกคนโดยตรง หลังจากที่ได้คิดไตร่ตรองกันมาอย่างดีแล้ว เราสองคนตัดสินใจที่จะเดินแยกทางกัน การตัดสินใจครั้งนี้เป็นเรื่องที่ยากมาก และแม้ว่าเราจะเข้ากันได้ดีในหลายๆ ด้าน แต่ก็มีความต้องการส่วนตัวบางอย่างที่เราไม่สามารถปรับให้ตรงกันได้เราอยากจะย้ำให้ชัดเจนว่า การตัดสินใจนี้เกิดขึ้นจากความรักและความเคารพซึ่งกันและกัน เรายังคงห่วงใย กันอย่างลึกซึ้งและจะยังคงมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเราทราบดีว่าข่าวนี้อาจทำให้หลายคนที่สนับสนุนเราในฐานะคู่รักรู้สึกผิดหวัง และเราขอขอบคุณจากใจ สำหรับความรักและกำลังใจที่ทุกคนมอบให้เราตลอดหลายปีที่ผ่านมา เราหวังว่าทุกคนจะเข้าใจและเคารพการตัดสินใจของเรา รวมถึงความต้องการที่จะมีพื้นที่ส่วนตัวในช่วงเวลานี้ขอบคุณสำหรับการสนับสนุนและความเข้าใจของทุกคนเสมอมานะคะ/ครับด้วยความรัก, ซาบีน่า - อนัน”โดยเส้นทางความรักของ “อนัน-ซาบีน่า” เจอกันเมื่อซาบีน่าเป็นมาสเตอร์รายการนึง และต้องพาเด็กไปเทรนด์ ซึ่งสถานที่นั้นอนันทำหน้าที่เป็นคนเทรนด์ นั่นเป็นครั้งแรกที่เขาเริ่มรู้จักกัน แม้จะเคยเจอมาก่อนหน้านั้นก็ตาม จากนั้นก็เริ่ม พัฒนาความสัมพันธ์กัน ซึ่งฝ่ายหญิงเป็นคนขอเป็นแฟนเอง โดยเจ้าตัวให้เหตุผลว่า การที่ผู้หญิงขอเป็นแฟนเองนั้นไม่ใช่เรื่องแปลก ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ชายที่เริ่มก่อน จากการให้สัมภาษณ์ผ่านรายการ คุยแซ่บโชว์ (ปี 2565)“งงไหม เราไม่เชื่อในความผู้ชายต้องทำทุกอย่าง ผู้ชายต้องเลี้ยงข้าว ผู้ชายต้องเปิดประตู เราไม่มีความเชื่อนั้นเลย เรารู้สึกว่าโอเคถ้ามันใช่ แล้วอนันเป็นคนที่แบบว่าไม่รุกๆ คือรุกไปแล้วรุกครั้งเดียว แล้วทุกอย่างที่เกิดขึ้นจะไม่มีการคุยกันว่าเราเป็นแฟนกันแล้วนะ”“แล้วถามว่า you want to be my girlfriend เขาก็ตอบว่า Yes บีว่านะอนันคงคิดว่าเราเป็นแฟนกันแล้ว"เรื่องราวความรักของทั้งคู่ เริ่มเป็นข่าวหลังจากที่คบหาดูใจกันมาแล้ว 2 ปี จากนั้นกราฟความรักก็ทะยานขึ้นเรื่อยๆ จนหลายคนอิจฉาในความรักของทั้งคู่ ซึ่งเมื่อกลางปีที่ผ่าน (พค.67) ก็ได้ออกมาประกาศข่าวดีว่าปี 68 เตรียมจะแต่งงานกัน และพร้อมจะมีลูกทันที ซึ่งในเดือน พย.68 “ลูกเกด เมทนี“ ได้จัดเซอร์ไพร์สให้ทั้งคู่ได้ซ้อมแต่งงานกันก่อนถึงวันจริงในปีหน้า โดยขนเพื่อนๆ จากเวทีเดอะเฟซมาร่วมยินดี เรียกได้ว่าแฮปปี้กันทุกภาคส่วน โดยทั้งคู่คบหากันมาเกือบ 5 ปีซึ่งทั้งคู่เคยให้สัมภาษณ์ว่าเคยมีปัญหาในเรื่องหลับนอน แต่ไม่ใช่เรื่องบนเตียง เพราะอนันเป็นภูมิแพ้ขั้นหนัก อีกฝ่ายก็เป็นคนนอนหลับยาก แต่สุดท้ายก็หาทางออกร่วมกัน ด้วยการทำความสะอาด กำจัดฝุ่น หรือก็ต้องให้อีกฝ่ายหลับก่อน