อลังการ! “นายกเมืองพัทยา” เปิดงานสุดยิ่งใหญ่ “MONO29 PATTAYA COUNTDOWN 2025” "นุ๊ก-ปาย" นำทัพศิลปินมอบความสุขส่งท้ายปี

สำหรับพิธีเปิดงานได้รับเกียรติจาก คุณปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา, คุณอัจฉรา บัณฑิตยานุรักษ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (รักษาการแทนปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฎิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี) พร้อมด้วย คุณธัญญา วชิรบรรจง ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายรายการและผู้อำนวยสถานีโทรทัศน์ช่อง MONO29 บริษัท โมโนเน็กซ์ จำกัด (มหาชน), คุณบรรณสิทธิ์ รักวงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฎิบัติการ บริษัท โมโนเน็กซ์ จำกัด (มหาชน), คุณหทัยทิพย์ หมัดจุ้ย ผู้อำนวยการธุรกิจดูหนังออนไลน์ บริษัท โมโน สตรีมมิ่ง จำกัด ร่วมเปิดงาน "MONO29 PATTAYA COUNTDOWN 2025 CARNIVAL of HAPPINESS” (โมโน ทเวนตี้ไนน์ พัทยา เคาท์ดาวน์ 2025 คาร์นิวัล ออฟ แฮปปี้เนส) โดยมีคณะผู้บริหารจากหน่วยงานต่าง ๆ ของเมืองพัทยาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีเข้าร่วมอย่างยิ่งใหญ่โดย คุณปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา กล่าวว่า “เป็นอีกวาระสำคัญหนึ่งที่ทางเมืองพัทยา ซึ่งถือเป็นพื้นที่หลักเป็นเจ้าบ้านในการร่วมกันจัดงานพัทยา เคาท์ดาวน์ ร่วมกับ โมโน ทเวนตี้ไนน์ ที่เราให้ความร่วมมือกันมากว่า 6 ปีแล้ว ซึ่งมีการจัดงานที่ยิ่งใหญ่มากขึ้น เพื่อที่จะรองรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย ในครั้งนี้เป็นการที่พวกเรามาร่วมกันที่จะมีความสุขในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคมนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะมีความสุขกับการที่ได้มาร่วมกิจกรรมกับเมืองพัทยาครับ”จากนั้นตามด้วยการจุดพลุสุดตระการตาในช่วงพิธีเปิดจากกลางทะเลแบบชุดใหญ่ พร้อมโชว์เปิดเวที ด้วยการแสดง “PATTAYA THE “ CARNIVAL OF HAPPINESS” ชายหาดสุดอัศจรรย์แห่งทะเลตะวันออก ก่อนส่งต่อเวทีหลักให้กับศิลปินคู่เฟื่อนสุดฮอต นุ๊ก-ปาย ที่มาโกยคะแนนความฟินส่งเพลงไพเราะพร้อมหยอดมุกให้แฟน ๆ มีความสุขอย่างต่อเนื่อง จากนั้น ส่งเวทีให้ศิลปินลูกทุ่งหนุ่มลีลาแพรวพราว เบิ้ล ปทุมราช ได้โชว์เพลงเอวหวานสุดพริ้ว ที่แฟน ๆ ต่างโยกย้ายส่ายเอวเต้นตามอย่างสนุกสนาน ก่อนแตะมือส่งเวทีต่อให้กับ ศิลปิน PROXIE (พร็อกซี่) 6 หนุ่มสุดหล่อ กร-โชกุน-อองรี-เอ็ดเวิร์ด-กัน-วิคเตอร์ ได้ส่งความสดใสไปถึงแฟนคลับ โดยเฉพาะสาว ๆ ให้ได้ใจฟูกันถ้วนหน้าจากนั้นถึงเวลาของศิลปิน ทรีแมนดาวน์ งานนี้ กิต และเพื่อน ๆ นำเพลงป๊อปร็อกสุดฮิต มาชวนทุกคนได้กระโดดเต้นและส่งเสียงร้องตามได้อย่างกระหึ่ม ก่อนปลดปล่อยพลังความมันกันอย่างเต็มที่กับ ศิลปิน F.HERO (เอฟ.ฮีโร่) ที่ กอล์ฟ ขนทีมงานความสนุก มายึดเวที MONO29 PATTAYA COUNTDOWN 2025 ชวนทุกคนได้ลุกขึ้นมาร่วมเต้นร่วมมันได้อย่างน่าประทับใจ ปิดงานเฉลิมฉลองการเข้าสู่ปีใหม่ในวันแรกกับงาน "MONO29 PATTAYA COUNTDOWN 2025 CARNIVAL of HAPPINESS” ได้อย่างเพอร์เฟคสุดๆนอกจากนี้ภายในงาน ยังมีการมอบรางวัลพิเศษในค่ำคืนแรก กับ เงินรางวัล 20,000 บาท รวม 10 รางวัล รวม 200,000 บาท ให้กับผู้ร่วมงานได้รับความสุขและความร่ำรวยกลับบ้านไปเต็ม ๆ โดยมีบูธกิจกรรมหน้างานอื่น ๆ ให้ร่วมสนุก และมีบูธร้านอาหารมาให้เลือกช้อป-ชิมมากมายตลอดริมชายหาดพัทยา ซึ่งความมันระดับประเทศนี้ยังเหลืออีกสองวัน 30-31 ธันวาคมนี้ เข้าชมฟรี พร้อมลุ้นรับรางวัลใหญ่ภายในงาน มาส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ด้วยกันนะ