ปีทองของ “ริว รวินทร์” นักแสดงดาวรุ่งพุ่งแรง!!!

ถือเป็น นักแสดงหน้าใหม่ หรือ นักแสดงดาวรุ่ง ที่กำลังมาแรงของ พ.ศ.นี้ เลยก็ว่าได้ สำหรับหนุ่มหน้าใสวัยกระเตาะอย่างนักร้องนำ วงพาราเม้าส์ และ นักร้องนำวง The Third year Band ในวัย 17 ปี วงดนตรีน้องใหม่ที่กำลังมาแรง ตั้งแต่ต้นปี 2567 เรียกได้ว่ามีงานคอนเสิร์ตแน่นๆ จนถึงปลายปี รวมทั้งงานแสดงก็ไปได้สวย เพราะซีรีส์ซัพฟิกเรื่อง “กัษธิษฐาน” ก็จะมีคิวออกอากาศทางช่อง 9MCOTHD ช่วงไตรมาสแรกของปี 2568 และภาพยนตร์เรื่อง “เลี้ยงรุ่น” ซึ่งบทที่ได้รับถือว่าเป็นตัวเด่นของเรื่องอีกด้วยเรียกได้ว่าในปี พ.ศ. 2567 ถือเป็นปีทองของหนุ่มริว ก็คงไม่ผิดนัก งานชุก งานชุม จนแทบไม่มีเวลาพักผ่อน แต่หนุ่มริวก็จัดการตารางเวลาได้ดี โดยมี คุณพ่อ และคุณแม่ คอยซัพพอร์ตและเป็นกำลังใจให้เสมอมา นอกจากนี้ หนุ่มริว ยังคว้ารางวัล ป๊อบปูล่าโหวต จากเวที Maya Idol ในปี 2566 ซึ่งเป็นอีกหนึ่งรางวัลใหญ่ และเข้ารับรางวัลอีกหลายๆ เวที ได้แก่-งานประกาศรางวัล พระพิฆเณศวร์ "รางวัลแห่งความสำเร็จ"และตำแหน่งแอมบาสเดอร์ ของเวทีนี้-งานรางวัล "คนแห่งแผ่นดิน" ประจำปี 2566 สาขา ลูกกตัญญูกตเวที-ได้รับการแต่งตั้งยุวทูตส่งเสริมวัฒนธรรมนานาชาติ ประจำปี 2567-เข้ารับเกียรติบัตร ลูกกตัญญูดีเด่น เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ ในปี 2567-เข้ารับรางวัล นวราช เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ในปี 2567-รางวัลศรีแผ่นดินนารายณ์ทอง ประจำปี 2567 สาขา เยาวชนต้นแบบตัวอย่างดีเด่น-เข้ารับรางวัลลูกกตัญญู เนื่องในงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2567ไม่เพียงแค่นั้น ยังมีผลงานด้านละครเวทีอีกหลายเรื่อง อาทิ ปีเตอร์แพน ละครเวทีเรื่อง มหาภารตะ Drama on Stage 2023 : Mahabharata และ ละครเวทีเรื่อง The Magic Tavern เป็นต้นส่วนแพลนปี 2568 ก็เรียกได้ว่ามีงานยาวๆ เช่นกัน ทั้งงานคอนเสิร์ต งานแสดง แต่เจ้าตัวก็ไม่ทิ้งการเรียน ยังคงมุ่งมั่นศึกษาหาความรู้ให้ตัวเอง พร้อมๆ ไปกับการทำงานในวงการบันเทิง ซึ่ง หนุ่มริว ก็หมายมั่นปั้นมือที่อยากจะทำให้ดี และสำเร็จทั้งสองทาง”ปีนี้ก็ถือว่าเป็นปีที่ได้ทำอะไรหลายอย่างครับ ทั้งงานดนตรี งานแสดง ผมชอบทั้งสองอย่างเลยครับ อยากทำออกมาให้ดีที่สุด และประสบความสำเร็จในเส้นทางบันเทิงนี้ด้วยครับ สำหรับแพลนปีหน้า ก็อยากให้แฟนๆ อดใจรอชมซีรีส์ซัพฟิกเรื่อง กัษธิษฐาน และภาพยนตร์ เลี้ยงรุ่น ด้วยครับ คาดว่าในปีหน้าก็จะมีงานซีรีส์เพิ่มเติมอีกหลายเรื่องครับ เพราะมีผู้ใหญ่เริ่มทาบทามมาบ้างแล้ว ทั้งซีรีส์วาย และ ซีรีส์ซัพฟิก ส่วนงานเพลงก็วางไว้ว่าอยากมี ซิงเกิล เป็นของตัวเองด้วยครับ ก็อยากให้ทุกคนช่วยเป็นกำลังใจและสนับสนุนริวต่อไปเรื่อยๆ นะครับ ขอบคุณครับ”