“เว่ยเจ๋อหมิง” เดินทางถึงไทย พร้อมโชว์บนเวทีใหญ่ “Amazing Thailand Countdown 2025” 30 ธันวาคม 2567 ณ ไอคอนสยาม

ในที่สุดแฟน ๆ ชาวไทยก็มีโอกาสได้ต้อนรับศิลปินและนักแสดงสุดฮอตจากแดนมังกรซึ่งเดินทางมาถึงประเทศไทยแล้ววันนี้ (29 ธันวาคม 2567) เมื่อเวลา 17.00 โดยประมาณ ก่อนเตรียมตัวขึ้นโชว์ในงานในวันที่ 30 ธันวาคมนี้ และทันทีที่ “เว่ยเจ๋อหมิง” ปรากฏตัว ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ก็ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากบรรดาแฟนคลับที่ไปรอให้กำลังใจอย่างเนืองแน่น ทำเอาพระเอกของเรายิ้มแก้มแทบปริกับความรักที่แฟนไทยมีให้ กำลังใจเต็มเปี่ยมขนาดนี้ โชว์ที่จะได้เห็นต้องไม่ธรรมดาแน่นอนวันจันทร์ที่ 30 ธันวาคมนี้ วอร์มเสียงให้พร้อมแล้วไปกรี๊ดสนั่นให้กับโชว์สุดพิเศษที่ “เว่ยเจ๋อหมิง” ตั้งใจนำมามอบความสุขเป็นของขวัญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ให้แฟน ๆ ได้ฟินกันอย่างเต็มอิ่ม บนเวทีกลางน้ำ ในงานเคานต์ดาวน์บนแลนด์มาร์กระดับโลกที่ไอคอนสยาม “Amazing Thailand Countdown 2025” ซึ่งนอกจากพระเอกสุดฮอต ยังมีศิลปินไทยและศิลปินต่างประเทศอีกมากมายที่จะมาร่วมนับถอยหลังสู่ปีใหม่ไปด้วยกันตลอด 3 วัน วันที่ 29-30-31 ธันวาคม 2567 ใครยังไม่มีสิทธิ์เข้างาน ทางไอคอนสยามเปิด FREE WALK-IN (First Come, First Served) ประตูเปิด 17.00 น. รับสิทธิ์เข้างานบริเวณ River Park ชั้น G แต่งานนี้ต้องรีบหน่อย เพราะสิทธิ์เข้างานมีจำนวนจำกัด