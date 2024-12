"จ้าวลู่ซือ" ถูกนำส่งโรงพยาบาลในสภาพนั่งรถเข็น ท่ามกลางข่าวลือป่วยซึมเศร้ารุนแรง

นักแสดงวัย 26 ปี ซึ่งเป็นที่รู้จักจากบทบาทในละครดังอย่าง The Romance of Tiger and Rose และ Hidden Love ถูกพบในสภาพนั่งรถเข็นขณะถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล โดยมีคลิปวิดีโอเหตุการณ์ดังกล่าวเผยแพร่ในโลกออนไลน์รายงานระบุว่า จ้าวลู่ซือมีอาการไม่สบายระหว่างการถ่ายทำโปรเจกต์ล่าสุด และถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนเมื่อวันที่ 18 ธันวาคมที่ผ่านมา ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์เล่าว่าเธอมีอาการอ่อนแรงและเดินไม่มั่นคง ขณะที่ขาทั้งสองสั่นเทาเมื่อเธอลงจากรถไปยังทางเข้าของโรงพยาบาล โดยมีผู้ช่วยใช้ผ้าพันคอคลุมตัวเธอข่าวอาการป่วยของเธอสร้างความกังวลให้กับแฟน ๆ โดยมีรายงานจากหลายแหล่งออนไลน์คาดการณ์ว่าเธออาจป่วยด้วยภาวะซึมเศร้ารุนแรงหรือโรคทางระบบประสาท ทั้งนี้ วงในของวงการบันเทิงเผยว่า ภาระงานที่หนักหน่วงในช่วงที่ผ่านมาอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตของเธอ บล็อกเกอร์รายหนึ่งถึงกับระบุว่าสถานการณ์ของจ้าวลู่ซืออยู่ในขั้นวิกฤต พร้อมบรรยายอาการของเธอว่า “ร้ายแรงมาก”ด้านทีมผู้จัดการของจ้าวลู่ซือออกมาแถลงยืนยันว่า เธอประสบภาวะวิกฤตด้านสุขภาพและได้ระงับงานทั้งหมดในขณะนี้ อย่างไรก็ตาม ทางทีมงานไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับอาการป่วยที่แน่ชัด ขณะที่คุณพ่อของเธอออกมาชี้แจงเพื่อสร้างความมั่นใจให้แฟนคลับว่าเธอปลอดภัยดี แต่การที่บัญชีโซเชียลมีเดียของเธอไม่มีความเคลื่อนไหวใด ๆ ยิ่งเพิ่มความกังวลให้กับผู้ติดตามมากยิ่งขึ้นบล็อกเกอร์บันเทิงชื่อดัง "ป๋าฉวน หลี่หยวนฟาง" รายงานข่าวใหญ่ โดยมีวงในเผยว่า จ้าวลู่ซือ อาจกำลังป่วยด้วย "โรคทางระบบประสาท" ขณะนี้เธอมีอาการที่คาดว่าไม่สามารถพูดหรือเดินได้ด้วยตัวเอง และต้องได้รับการช่วยเหลือทั้งขาเข้าและขาออกจากโรงพยาบาล แม้ว่าข่าวนี้ยังไม่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการ แต่ก็ยิ่งทำให้แฟนคลับกังวลเกี่ยวกับสภาพของเธอมากขึ้นความไม่พอใจของแฟนคลับพุ่งเป้าไปที่การตอบสนองของต้นสังกัด โดยบางส่วนวิจารณ์ว่า "ปล่อยให้เวลาผ่านไปถึง 10 วันก่อนแถลง" ซึ่งเหมือนเป็นการปิดบังอาการป่วย หากไม่ใช่เพราะชาวเน็ตเปิดเผยข่าวนี้ ต้นสังกัดอาจยังคงเลือกที่จะเงียบต่อไป อย่างไรก็ตาม คุณพ่อของจ้าวลู่ซือได้ออกมาในกลุ่มแฟนคลับเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม เพื่อปลอบขวัญทุกคน โดยกล่าวว่าเธอกำลังพักฟื้นอยู่ ขอให้แฟนคลับไม่ต้องกังวลเกินไป ข้อความ "พ่อจ้าวลู่ซือยืนยันลูกปลอดภัย" ยังติดเทรนด์ฮอตบนเวยป๋อในช่วงนั้นขณะเดียวกัน ชาวเน็ตบางคนได้รวบรวมตารางงานของจ้าวลู่ซือในปี 2024 พบว่าเธอรับงานหนักตลอดทั้งปี ทั้งการถ่ายทำละครโทรทัศน์และภาพยนตร์เรื่อง "Pearl Curtain and Jade Curtain", "Let Me Shine", และ "Lovers" รวมถึงการถ่ายแบบนิตยสาร งานโฆษณา การพากย์เสียง และอื่น ๆ ทำให้หลายคนรู้สึกเห็นใจต่อการทำงานหนักของนักแสดงสาว และคาดว่าอาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เธอป่วยจ้าวลู่ซือแจ้งเกิดจากบทในละครเรื่อง "The Rumored Chen Qianqian" ก่อนก้าวขึ้นเป็นนางเอกในละครดังหลายเรื่อง จนได้รับฉายา "เทพธิดาแห่งละครย้อนยุค" แต่สุขภาพของเธอกลับทรุดลงในช่วงที่กำลังอยู่บนจุดสูงสุดของอาชีพ ทำให้แฟน ๆ ต่างเป็นห่วงอย่างมาก