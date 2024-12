“Disney’s Mufasa: The Lion King มูฟาซา: เดอะ ไลอ้อน คิง” ขึ้นแท่นหนังทำเงิน ทำรายได้มุ่งสู่ 50 ล้านบาททั่วไทย พิสูจน์ความยอดเยี่ยมได้แล้ววันนี้ ในโรงภาพยนตร์

ยังคงแรงอย่างต่อเนื่องสำหรับภาพยนตร์ภาคต่อสุดยิ่งใหญ่แห่งปีที่สร้างกระแสฮิตติดเทรนด์ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา จนเป็นภาพยนตร์ต้อนรับเทศกาลแห่งความสุขที่ใคร ๆ ก็อยากดู ล่าสุดทำรายได้ในประเทศไทยมุ่งสู่ 50 ล้านบาทแล้ว พร้อมเสียงบอกต่อถึงความประทับใจในงานภาพ เพลง และเนื้อเรื่อง ที่หลายคนแนะนำว่าต้องไปดูในโรงภาพยนตร์เท่านั้นจึงจะเต็มอิ่มโดยหลังจากเข้าฉายสัปดาห์แรก เหล่าคอหนังและนักวิจารณ์ต่างยกให้ “Disney’s Mufasa: The Lion King มูฟาซา: เดอะ ไลอ้อน คิง” เป็นภาพยนตร์ที่ยอดเยี่ยม ด้านเนื้อเรื่องสามารถ “ยกระดับเนื้อเรื่อง The Lion King ให้สมบูรณ์มากขึ้น” แถมยังเป็น “ภาพยนตร์ดราม่า ผจญภัยที่แฝงด้วยอารมณ์ขัน” ทั้งยังมีอีกหลายคนที่ชื่นชมว่า “เพลงดี ภาพสวย” และ “ภาพกับเสียงเยี่ยมมาก ๆ” จน “ดูจบแล้วอยากดูอีก 2-3 รอบ” รวมถึงยกให้ “เป็นหนังที่เหมาะกับช่วงคริสต์มาสและปีใหม่ที่สุด” ใครยังไม่ได้ดู รีบจองตั๋วแล้ว #ปีใหม่ไปดูมูฟาซา กันในโรงภาพยนตร์“Disney’s Mufasa: The Lion King มูฟาซา: เดอะ ไลอ้อน คิง” เป็นภาพยนตร์ที่เล่าถึงเส้นทางการก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งราชาผู้เป็นที่รักแห่ง Pride Lands ของ “มูฟาซา” ถ่ายทอดผ่านสายตาและคำบอกเล่าของ “ราฟิกิ” ที่ปรึกษาของอาณาจักร ที่เล่าตำนานของราชามูฟาซา ให้สิงโตน้อย “เคียร่า” ลูกสาวของ “ซิมบ้า” และ “นาล่า” โดยมี “ทีโมน” และ “พุมบ้า” ช่วยเสริมลีลาการเล่าเรื่องให้สนุกชวนติดตามมากขึ้น เรื่องราวจะเล่าย้อนไปในอดีต ตั้งแต่เมื่อครั้งที่มูฟาซายังเป็นลูกสิงโตกำพร้าที่พลัดหลงและโดดเดี่ยว กระทั่งบังเอิญได้พบกับ “ทาก้า” สิงโตหนุ่มทายาทแห่งสายเลือดราชาผู้โอบอ้อมอารี นำไปสู่จุดเริ่มต้นของการเดินทางอันยาวไกลของครอบครัวใหม่ที่แตกต่างแต่พิเศษ ซึ่งต้องออกเดินทางร่วมกันเพื่อค้นหาโชคชะตาของตัวเองน่าดูขนาดนี้ พลาดไม่ได้ “Disney’s Mufasa: The Lion King มูฟาซา: เดอะ ไลอ้อน คิง” ฉายแล้ววันนี้ ในโรงภาพยนตร์และระบบ IMAX ทั่วประเทศโซเชียลมีเดีย:X: @DisneyStudiosTHInstagram: @disneystudiosthFacebook: @WaltDisneyStudiosTHYoutube: @waltdisneystudiosth