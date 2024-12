สองภาพยนตร์ส่งท้ายปีที่ควรค่าแก่การไปดูต้อนรับปีใหม่ “Disney’s Mufasa: The Lion King มูฟาซา: เดอะ ไลอ้อน คิง” และ “Disney’s Moana 2 โมอาน่า 2” วันนี้ในโรงภาพยนตร์

เข้าสู่ช่วงเวลาแห่งความสุขและการเฉลิมฉลองกันแล้ว นอกจากจะเตรียมของขวัญให้ตัวเองและคนที่รัก อย่าลืมเก็บเกี่ยวโมเม้นต์ดี ๆ ในช่วงนี้กันด้วย หนึ่งในวิธีสร้างความทรงจำส่งท้ายปีเก่าคือชวนคนที่รักไปดูหนังในโรงภาพยนตร์ โดยเฉพาะภาพยนตร์สนุก ๆ ที่จะมอบความสุขและกลายเป็นความประทับใจต้อนรับปีใหม่ที่กำลังจะมาถึง และนี่คือเหตุผลที่อยากแนะนำให้ #สิ้นปีมาดูและ #ปีใหม่ไปดูเพราะดูแล้วจะแฮปปี้ทั้งสองเรื่อง สองรสชาติสนุกครบรสกับภาพยนตร์ผจญภัยแห่งปีทั้ง “Disney’s Moana 2 โมอาน่า 2” และ “Disney’s Mufasa: The Lion King มูฟาซา: เดอะ ไลอ้อน คิง” เป็นภาพยนตร์ผจญภัยที่สนุกครบรส ในขณะที่โมอาน่าและเหล่าลูกเรือพาทุกคนออกเดินทางไปในมหาสมุทรอันยิ่งใหญ่ พร้อมด้วยภารกิจสุดอันตรายและท้าทาย จนกวาดรายได้ถล่มทลาย ทุบสถิติรายได้เปิดตัว 5 วันแรกสูงสุดตลอดกาลของ Box Office และเป็นภาพยนตร์ที่ทำรายได้เปิดตัวทั่วโลกเป็นอันดับสองของปี 2024 อีกทั้งยังเปิดตัวเป็นอันดัน 1 และยึดครอง Box Office เมืองไทยได้ตั้งแต่ช่วงสัปดาห์แรก พร้อมทำรายได้ทะยานสู่ 100 ล้านบาทไปแล้ว ด้านมูฟาซาก็พาทุกคนเดินทางข้ามทวีปแอฟริกาไปพร้อมกับมิตรสหาย เพื่อตามหาโชคชะตาของตัวเอง โดยต้องเผชิญหน้ากับเหล่าร้ายและบททดสอบต่าง ๆ ที่ผ่านเข้ามาพิสูจน์มิตรภาพของพวกเขา ซึ่งจากกระแสตอบรับของแฟน ๆ ที่พากันเข้าโรงภาพยนตร์ไปดูทั้งสองเรื่องอย่างเนืองแน่น การันตีได้ถึงความสนุกที่ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน ฉะนั้นแล้วจะให้ดีแนะนำให้ดูสองเรื่องควบแบบ #สิ้นปีมาดูโมอาน่า และ #ปีใหม่ไปดูมูฟาซาเพลินกับเพลงเพราะที่ฮัมตามได้หลังดูจบขึ้นชื่อว่าดิสนีย์ แน่นอนว่าต้องมาพร้อมกับเพลงประกอบเพราะ ๆ ให้คนดูเพลิดเพลินไปกับการดูหนังและร้องหรือฮัมเพลงตามได้เมื่อออกมาจากโรงภาพยนตร์ “Disney’s Moana 2 โมอาน่า 2” และ “Disney’s Mufasa: The Lion King มูฟาซา: เดอะ ไลอ้อน คิง” ก็เป็นอีกสองเรื่องที่เพลงประกอบเพราะจับใจ โดย “Disney’s Moana 2 โมอาน่า 2” ได้ Abigail Barlow และ Emily Bear เจ้าของรางวัลแกรมมี่ มาร่วมสร้างสรรค์เพลงประกอบ ด้าน “Disney’s Mufasa: The Lion King มูฟาซา: เดอะ ไลอ้อน คิง” ก็ไม่น้อยไปกว่ากัน มาพร้อมเพลงใหม่ 7 เพลงที่แต่งโดย Lin-Manuel Miranda อัจฉริยะด้านดนตรี นักแต่งเพลงมือทองที่มีรางวัลการันตีมากมาย ซึ่งหลังจากได้ชมและได้ฟังในโรงภาพยนตร์แล้ว หลายเสียงต่างบอกว่าเพลงของเรื่องนี้รวมเข้าทำเนียบเดียวกับสุดยอดเพลงประกอบภาพยนตร์ของ Elton John และ Tim Rice จาก “The Lion King” ปี 1994ได้เลยได้อรรถรสทั้งเวอร์ชันต้นฉบับและพากย์ไทยทั้งสองเรื่องนับเป็นภาพยนตร์ที่คัดเลือกนักแสดงและผู้ให้เสียงตัวละครได้เหมาะสมลงตัว ถ่ายทอดบทบาทของแต่ละคาแรกเตอร์ได้อย่างยอดเยี่ยม จนได้รับคำชื่นชมอย่างล้นหลามทั้งภาพยนตร์ต้นฉบับและเวอร์ชันพากย์ไทย โดยพากย์ไทยของ “Disney’s Moana 2 โมอาน่า 2” ได้สาวเสียงสวย ไมร่า-มณีภัสสร มอลลอย กลับมาให้เสียงภาษาไทยเป็นโมอาน่าอีกครั้ง พร้อมฝากเสียงร้องอันไพเราะไว้ในเพลงประกอบภาพยนตร์ด้วย ส่วน “Disney’s Mufasa: The Lion King มูฟาซา: เดอะ ไลอ้อน คิง” ยกทัพคนดังคาแรกเตอร์ชัดมาพากย์เป็นตัวละครหลักของเรื่องทั้ง ณเดชน์ คูกิมิยะ ให้เสียงพากย์เป็น “มูฟาซา” ในขณะที่ “ทาก้า” หรือ “สการ์” ได้ ต้าห์อู๋-พิทยา แซ่ฉั่ว มาถ่ายทอดบทบาทตัวร้ายระดับตำนาน ร่วมด้วย แก้ม-วิชญาณี เปียกลิ่น ที่กลับมาพากย์เป็น “นาล่า” ราชินีคู่บัลลังก์ของซิมบ้า และ “อาเฟีย” แม่ของมูฟาซา รับประกันได้เลยว่า เข้าถึงคาแรกเตอร์ทุกตัวละคร และได้อรรถรสอย่างครบถ้วนแน่นอนประทับใจกับภาพสวยตระการตาด้านงานภาพสองเรื่องนี้ก็โดดเด่นไม่แพ้กัน “Disney’s Mufasa: The Lion King มูฟาซา: เดอะ ไลอ้อน คิง” นั้นผสมผสานเทคนิคการถ่ายทำภาพยนตร์แบบ Live-Action เข้ากับภาพคอมพิวเตอร์กราฟิกที่เหมือนจริง (Photoreal Computer-Generated Imagery) โดยผนึกกำลังของสุดยอดฝีมือทั้งผู้กำกับ แบร์รี่ เจนกินส์ และทีม Moving Picture Company ทำให้ งานภาพมีความสมจริง สวยจับใจ ตัวละครสื่ออารมณ์ความรู้สึกได้อย่างลึกซึ้ง ท่ามกลางฉากทิวทัศน์ของแอฟริกาอันงดงามหลากหลาย ส่วนงานภาพของ “Disney’s Moana 2 โมอาน่า 2” ก็สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้ชม ด้วยภาพความงามของทะเลโอเชียเนีย ที่เต็มไปด้วยความแปลกตาและน่าสนใจ จนได้รับคำชมตั้งแต่ยังไม่เข้าฉาย โดยเฉพาะภาพมหาสมุทรและหาดทรายที่สร้างสรรค์ออกมาได้สมจริง ทำให้หลายคนดูแล้วอยากเก็บกระเป๋าไปเที่ยวทะเลกันเลยทีเดียวได้ข้อคิดดี ๆ ส่งท้ายปีอีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่ทุกคนจะได้จากการดู “Disney’s Moana 2 โมอาน่า 2” และ “Disney’s Mufasa: The Lion King มูฟาซา: เดอะ ไลอ้อน คิง” ในโรงภาพยนตร์ คือข้อคิดดี ๆ ตามสไตล์ดิสนีย์ ที่มักจะสอดแทรกแง่มุมต่าง ๆ ให้คนดูได้ขบคิดและนำไปประยุกต์ใช้กับการดำเนินชีวิตเสมอ เช่น เรื่อง มิตรภาพ การตัดสินใจ และความเป็นผู้นำ ที่เห็นได้จาก “Disney’s Moana 2 โมอาน่า 2” หรือความรักพวกพ้อง ความมุ่งมั่นพยายาม ความสามัคคี ใน “Disney’s Mufasa: The Lion King มูฟาซา: เดอะ ไลอ้อน คิง” และอีกหลายแง่มุมที่ดิสนีย์ตั้งใจส่งสารถึงคนดู ซึ่งเชื่อว่าทุกคนจะรับรู้และเก็บไปเป็นแรงบันดาลใจในชีวิตได้ ไม่มากก็น้อยนอกจากนี้ทั้งสองเรื่องยังเป็นภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ที่ดูได้สนุกทุกเพศ ทุกวัย จึงเหมาะอย่างยิ่งที่จะชวนเพื่อน ครอบครัว และคนที่รักให้ #สิ้นปีมาดูโมอาน่า และ #ปีใหม่ไปดูมูฟาซา ด้วยกัน “Disney’s Moana 2 โมอาน่า 2” และ “Disney’s Mufasa: The Lion King มูฟาซา: เดอะ ไลอ้อน คิง” รอให้ทุกคนไปเก็บเกี่ยวความสุขและสร้างโมเม้นต์ดี ๆ ร่วมกันแล้วในโรงภาพยนตร์ ทั่วประเทศโซเชียลมีเดีย:X: @DisneyStudiosTHInstagram: @disneystudiosthFacebook: @WaltDisneyStudiosTHYoutube: @waltdisneystudiosth