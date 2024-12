“เปปเปอร์ UHT” ประกาศข่าวดี "ดรีม ศุภากร" ภรรยาสาว ตั้งท้องลูกคนแรก หลังแต่งงานมา 4 ปี

หลังจากหายหน้าหายตาไปจากวงการบันเทิง ทำเอาแฟนๆ ต่างพากันคิดถึง ล่าสุดอดีตนักร้องบอยแบนด์แห่งยุค 90 “เปปเปอร์ UHT” หรือ “เปปเปอร์ รัฐศาสตร์ กรสูต” ได้ออกมาประกาศข่าวดีว่าภรรยาสาว "ดรีม ศุภากร" ตั้งท้องลูกคนแรก หลังแต่งงานมา 4 ปีโดยหนุ่ม "เปปเปอร์" ได้โพสต์ภาพคู่กับภรรยา ฉลองครบรอบแต่งงาน 4 ปี พร้อมข้อความว่า "Celebrating our 4th wedding anniversary ! Huge thanks to my wife for all the love and care you’ve given me over the years. This might just be our anniversary as a duo but from the next year, we’ll have a new little member joining the family! Life’s about to get a whole lot busier, but I know our love will only keep growing stronger"งานนี้ก็มีทั้งเพื่อนๆ ในวงการบันเทิงและแฟนๆ พากันเข้ามาคอมเมนต์ร่วมแสดงความยินดีกันอย่างล้นหลาม