King’s Stella Group คว้ารางวัลเกียรติยศ Prime Minister’s Export Award 2024 ประเภท “Best Thai Brand” ผลักดัน Soft Power ไทย สู่เวทีโลก

บริษัท คิงส์สเตลล่า กรุ๊ป จำกัด (King’s Stella Group Co.,Ltd. หรือ KSG) นำโดยคุณวิลาสินี กิตติเกษมศักดิ์ รองประธานกรรมการ และคุณชุติพนธ์ กิตติเกษมศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คว้ารางวัล Prime Minister’s Export Award 2024 ประเภท Best Thai Brand แบรนด์ไทยยอดเยี่ยม จากแบรนด์ “King’s Stella Brand” โดยมีนายพิชัย นริพทะพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น จัดโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาลคุณวิลาสินี กล่าวว่า "นับเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งของ King’s Stella Group ที่ได้รับรางวัล Prime Minister’s Export Award 2024 ประเภท Best Thai Brand จาก “King’s Stella Brand” ซึ่งถือเป็นการยืนยันถึงความนิยมในผลิตภัณฑ์ของเราจากผู้บริโภค” รวมถึงการจดจำแบรนด์สินค้าได้อย่างดีเยี่ยม ตลอด 61 ปีที่ผ่านมา เราได้นำ Soft Power ของไทยเข้าไปอยู่ในสินค้าหลากหลายประเภท เช่น King’s Stella Feel The Bloom ที่นำลายเส้นจากศิลปินไทย Give Me Museum ,ก้านหอมปรับอากาศ “หมูเด้ง” มาสคอตฮิปโปแคระชื่อดัง ของสวนสัตว์เขาเขียว ที่ดังไปทั่วโลก ณ ปัจจุบันนี้ ,เจลหอมปรับอากาศ “King’s Stella Into Nature ” กลิ่นมะกรูดและกลิ่นตะไคร้มะลิ ที่เห็นได้ตามที่สาธารณะ และสเปรย์ปรับอากาศ รายแรกของประเทศไทย King’s Stella Classic Series ที่เรานำกลิ่นดอกไม้ไทยแท้ อย่างดอกมะลิและดอกโมก จนเป็นที่ชื่นชอบ และส่งออกไปยัง 21 ประเทศทั่วโลก”คุณชุติพนธ์ กล่าวเสริม “สิ่งที่ทำให้ผลิตภัณฑ์ของเรา เป็นที่ยอมรับจากผู้บริโภคทั้งไทย และต่างประเทศ คือ เป็นแบรนด์ของคนไทย 100% ที่ได้รับคุณภาพมาตรฐานสากล ทั้งกระบวนการ เช่น ISO9001:2015, ISO/IEC17025:2017, GHPs, HACCP, HALAL, Green industry L.3, CFP, T Mark และยังเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ที่มีอัตลักษณ์ความเป็นไทย สร้างกลยุทธ์ในการสร้างแบรนด์ที่เติบโตก้าวไกลไปทั่วโลก รวมถึงการดำเนินธุรกิจตามแนวคิด ESG (Enviormental - Social - Goverance) ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals หรือ SDGs) ทั้ง 17 มิติที่กำหนดโดยสหประชาชาติ ตอกย้ำความมุ่งนั่นในเป้าหมายที่ยั่งยืน ”“ซึ่ง ในปีนี้ KSG ได้พัฒนากลยุทธ์ Transition Plan เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงถึง 30% ภายในปี 2030 โดยการใช้พลังงานสะอาดจากระบบ Solar Rooftop ขนาด 411 kWh สำหรับผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม Air Care, Car Care, Home Care, Pet Care และ Personal Care รวม ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรอง Green Industry ระดับ 3 และ Carbon Footprint of Product (CFP) เป็นรายแรกของประเทศไทยสำหรับสเปรย์ปรับอากาศ King’s Stella Classic Series และผลิตภัณฑ์ล้างผักและผลไม้ King’s Stella Vegga” คุณวิลาสินี กล่าวทิ้งท้ายความมุ่งมั่นด้านแรงงานและชุมชนKSG มีความมุ่งมั่นและตั้งใจพัฒนาระบบบริหารจัดด้านแรงงานจนประสบผลสำเร็จและเป็นที่ประจักษ์ ซึ่งถือได้ว่าเป็นรางวัลที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันระหว่างนายจ้างและลูกจ้างความมุ่งมั่นในการบริหารแรงงานอย่างเป็นมาตรฐานครบ 3 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน และด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน อันจะเป็นเกียรติยศและความภาคภูมิใจร่วมกันระหว่างนายจ้าง ลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ อีกทั้งแสดงให้เห็นว่าสถานประกอบกิจการนั้นได้มุ่งเน้นให้ความสำคัญในการมีส่วนร่วมในการ พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ของผู้ใช้แรงงานและสร้างความตระหนักรู้ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงานในทุกมิติ จนสามารถเป็นต้นแบบให้สถานประกอบการอื่นนำ ไปพัฒนาองค์กรให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งได้รับรางวัลต่างๆ เป็นเครื่องยืนยัน•รางวัลพร้อมใบประกาศเกียรติคุณมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001-2553) ระดับพื้นฐาน ซึ่งเป็นรางวัลที่ให้กับสถานประกอบกิจการที่ธำรงรักษาระบบมาตรฐานแรงงานไทยอย่างต่อเนื่องติดต่อกัน 2 ปี ซึ่งจัดโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน•เกียรติบัตรการมีระบบจัดการด้านยาเสพติดในสถานประกอบกิจการตามโครงการโรงงานสีขาว ระดับ 1•รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2567 ระดับประเทศ ปีที่ 1กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตภายใต้คอนเซปต์ “Community Care” KSG ดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคม 3 ด้านคือด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ผ่านโครงการตลาดนัดปันสุข, พัฒนาและส่งเสริมด้านคุณภาพชีวิตของคนในสังคม เช่นโรงเรียน โรงพยาบาล วัด และหน่วยงานราชการในพื้นที่, โครงการถนนกินได้, โครงการธนาคารขยะ (แยก แลก ยิ้ม), พัฒนาคลองสวยน้ำใสด้วยการติดตั้งเครื่องเติมอากาศ Solar เพื่อดูแลน้ำในชุมชน และได้รับรางวัล CSR-DIW Continuous Award ประจำปี 2567 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน สะท้อนการปฏิบัติตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมที่ครอบคลุม 7 ด้าน ได้แก่ การกำกับดูแลองค์กร สิทธิมนุษยชน การปฏิบัติด้านแรงงาน การดูแลสิ่งแวดล้อม การดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม การคำนึงถึงผู้บริโภค และการพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง ตอกย้ำความมุ่งมั่นของ KSG ในการพัฒนาองค์กรพร้อมสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับชุมชนและสิ่งแวดล้อมวิสัยทัศน์สู่อนาคตKing’s Stella Group ยังคงมุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมเพื่อครอบครัวภายใต้วิสัยทัศน์ “Empowering Family Lovers บริษัทของคนรักครอบครัว” เพื่อให้คนที่รักครอบครัวสามารถดูแลคนในครอบครัวให้ดียิ่งขึ้น และยั่งยืนต่อไปในอนาคตพร้อมทั้งผลักดัน Soft Power ของไทยสู่ระดับโลกอย่างต่อเนื่องสำหรับโครงการรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น (PRIME MINISTER’S EXPORT AWARD) หรือรางวัล PM Export Award ปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 32 ภายใต้แนวคิด “Forward and Beyond – The Power Of Perfection “ก้าวล้ำสู่สากล สร้างพลังสู่ความสำเร็จ” เพื่อเป็นการต้อนรับการก้าวสู่ทศวรรษใหม่ ปีที่ 32 สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ก้าวสู่การเป็นผู้ส่งออกที่มีศักยภาพต่อไป