“ว่าน-ซานิ-ATLAS” แทคทีมโชว์จัดเต็มความสนุก ให้ลูกค้า Advice ใน “Advice Thank You Party Concert”

ชาวแอดไวซ์ มันส์สุดขีดสนุกครบทุกอารมณ์งานนี้คือความตั้งใจ ดึงเอา 2 ศิลปินยุค Gen Y ว่านธนกฤต, ซานิ นิภาภรณ์ มาพบกับศิลปินบอยแบรนด์แห่งปีATLAS ขวัญใจแฟนๆ Gen Z งานนี้..ทุกคนเต็มที่ จัดเต็มไม่ทำให้ผิดหวัง ทั้งร้อง ทั้งเต้น สร้างความประทับใจ และรอยยิ้ม ให้กับทุกคนที่มาเป็นร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับชาวแอดไวซ์“Advice Thank You Party Concert” ถือเป็นงานคอนเสิร์ตสุดพิเศษที่จัดขึ้นเพื่อขอบคุณลูกค้าคนสำคัญ พร้อมสร้างประสบการณ์และความประทับใจแบบจัดเต็ม!! อีกทั้งได้พิธีกรอารมณ์ดี ดีเจอ๋อง เขมรัชต์ ร่วมสร้างสีสันความสนุกและยังได้รับเกียรติจาก “ณัฏฐ์ ณัฐนิธิการัชต์” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จำกัด (มหาชน) และ คุณชนัญญาจัยสิน ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการตลาด บริษัท แอดไวซ์ไอที อินฟินิท จำกัด (มหาชน) ร่วมต้อนรับลูกค้าแอดไวซ์คนสำคัญที่เชื่อมั่นในแอดไวซ์ และให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีมาตลอดปี 2567 เพื่อตอกย้ำก้าวไปสู่ความสำเร็จของAdvice สู่ทศวรรษหน้า ที่มาพร้อมแหล่งรวมอุปกรณ์สินค้าไอทีครบวงจร จบ ครบ..ที่นี่ที่เดียวณัฏฐ์ ณัฐนิธิการัชต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า "เรารู้สึกยินดีและตื่นเต้นที่ได้จัดงานคอนเสิร์ตสุดพิเศษนี้ขึ้นมา เพื่อเป็นการขอบคุณลูกค้าของแอดไวซ์ที่ให้การสนับสนุนเรามาโดยตลอด ปีนี้เราต้องการมอบประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใครให้กับลูกค้าของเรา โดยเฉพาะกลุ่ม Gen Z และคนรุ่นใหม่ที่มีความสำคัญในยุคดิจิทัล การนำเสนอคอนเสิร์ตที่มีศิลปินหลากหลายและการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการจัดงาน จะช่วยสร้างประสบการณ์ที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานและความประทับใจ เราหวังว่ากิจกรรมนี้จะเป็นอีกหนึ่งจุดเริ่มต้นที่ดีในการสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับลูกค้าและขยายฐานลูกค้าใหม่ให้กับแอดไวซ์ในอนาคต"โดยภายในงานลูกค้าแอดไวซ์ได้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆตั้งแต่ลงทะเบียนเข้าร่วมงานทั้ง บูธกาชาปอง – เกมเต้น, บูธถ่ายรูป และบูธจากพาร์ทเนอร์ ก่อนจะมาสนุกมันส์กับ 3 ศิลปินที่รอคอย เปิดเวทีด้วยโชว์ของศิลปินปสาวอารมณ์ดี ซานิ นิภาภรณ์ อาทิ เพลงสัญญาเดือน 6, คุณและคุณ, คนมันรัก, Too Much, พูดอีกที, เช้าไม่กลัว, ใจสั่งมา, พลิกล็อค, ผีเสื้อ เป็นต้น ตามด้วยศิลปินขวัญใจคนยุค Gen Y ว่าน ธนกฤต ประเดิมเปิดโชว์ด้วยเพลงวัยทองรำลึก, คนไม่มีเวลา, ระยะปลอดภัย, อยู่บำรุง, รีเจนสู้ พร้อมโชว์ร้องคู่เรียกเสียงกรี้ดสนั่นฮอลล์ กับเพลง โอเคนะคะ, จิ๊จ้ะและถึงเวลาที่แฟน ๆ รอคอยกับโชว์ของ 7 หนุ่ม 7 สไตล์ บอยแบรนด์สุดฮอตแห่งปี ATLAST งานนี้เรียกได้ว่างานนี้มาครบทุกความสนุกทั้ง 3 GEN ก่อนจบท้ายงานด้วยกิจกรรมเซอร์ไพรซ์ Lucky draw แจกของรางวัลให้แฟน ๆ ได้ประทับใจก่อนกลับบ้านว่าน ธนกฤต, ซานิ นิภาภรณ์ และ ATLAS กล่าวว่า"พวกเรารู้สึกยินดี และตื่นเต้นมากที่ได้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงาน “Advice Thank You Party Concert” เพื่อส่งมอบประสบการณ์ความสนุกในยุคดิจิทัลให้กับแฟนๆ ชาวแอดไวซ์ทุกท่าน ซึ่งนอกจากพวกเราจะได้เตรียมบทเพลงมากมายมามอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้ทุกๆคน ได้มีความสุข และความประทับใจกับเสียงเพลงบนเวทีแล้ว เรายังขอเป็นตัวแทนส่งมอบความปรารถนาดีให้กับทุกคนที่มาในงานนี้ตลอดปีและตลอดไป”