"จูเลียต" ที่สวยที่สุดตลอดกาล "โอลิเวีย ฮัสซีย์" เสียชีวิตอย่างสงบในวัย 73 ปี

โอลิเวีย ฮัสซีย์ ไอส์ลีย์ นักแสดงหญิงลูกครึ่งอังกฤษ-อาร์เจนตินา ที่โด่งดังในบทบาทจูเลียตจากภาพยนตร์ Romeo and Juliet ฉบับปี 1968 ของผู้กำกับฟรังโก เซฟฟิเรลลี เสียชีวิตอย่างสงบเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาในวัย 73 ปีข่าวการเสียชีวิตของเธอได้รับการยืนยันโดยผู้กำกับ มาร์ค ฮิวสติส ต่อ San Francisco Chronicle พร้อมระบุว่าเธอเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็ง โดยข้อมูลนี้ยังได้รับการประกาศผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวของนักแสดงหญิงด้วย ทั้งนี้ ฮัสซีย์เคยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งเต้านมครั้งแรกในปี 2008 และกลับมาเป็นอีกครั้งในปี 2018ข้อความแถลงบนโซเชียลมีเดียระบุว่า “ด้วยความเศร้าอย่างสุดซึ้ง เราขอประกาศการจากไปของโอลิเวีย ฮัสซีย์ ไอส์ลีย์ ซึ่งเธอได้จากไปอย่างสงบที่บ้านท่ามกลางความรักของครอบครัวในวันที่ 27 ธันวาคม โอลิเวียเป็นบุคคลที่มีจิตใจอบอุ่น เปี่ยมด้วยปัญญาและความเมตตาอย่างแท้จริง ซึ่งสัมผัสชีวิตของทุกคนที่รู้จักเธอ … เธอใช้ชีวิตอย่างเต็มเปี่ยมไปด้วยความรัก ความหลงใหลในศิลปะ ความศรัทธา และความเมตตาต่อสัตว์”โอลิเวีย ฮัสซีย์ ได้รับโอกาสแจ้งเกิดครั้งใหญ่จากบทบาทในภาพยนตร์เรื่อง Romeo and Juliet ของเซฟฟิเรลลี ซึ่งเป็นการดัดแปลงจากบทละครของวิลเลียม เชกสเปียร์ โดยเธอได้รับเลือกแสดงบทจูเลียตในวัยเพียง 15 ปี และเริ่มถ่ายทำในวัย 16 ปี หนังเรื่องนี้สร้างกระแสฮือฮาจากการคัดเลือกนักแสดงที่มีอายุใกล้เคียงกับตัวละครจริง อีกทั้งยังคว้ารางวัลลูกโลกทองคำในปี 1969 สาขานักแสดงหน้าใหม่ยอดเยี่ยมทั้งชายและหญิงอย่างไรก็ตาม ในปี 2022 ฮัสซีย์และลีโอนาร์ด ไวติง นักแสดงผู้รับบทโรมิโอ ได้ยื่นฟ้องบริษัทพาราเมาท์เรื่องการใช้ภาพเปลือยของพวกเขาในหนังโดยไม่ได้รับการยินยอม แต่คดีนี้ถูกยกฟ้องในปี 2023 เนื่องจากปัญหาเรื่องอายุความหลังจากความสำเร็จของ Romeo and Juliet โอลิเวีย ฮัสซีย์ ได้ร่วมแสดงในภาพยนตร์สยองขวัญ Black Christmas ในปี 1974 และ Death on the Nile ปี 1978 ซึ่งสร้างจากนิยายของอกาธา คริสตี้นอกจากนี้ เธอยังรับบทสำคัญในมินิซีรีส์ Jesus of Nazareth ในบทแม่พระมารี และให้เสียงพากย์ในเกมดังอย่าง Star Wars: Rogue Squadron และ Star Wars: The Old Republicโอลิเวีย ฮัสซีย์ ไอส์ลีย์ จากไปโดยทิ้งครอบครัวไว้เบื้องหลัง ได้แก่ เดวิด เกลน ไอส์ลีย์ สามีของเธอ, ลูกสามคน ได้แก่ อเล็กซ์ แม็กซ์ และอินเดีย รวมถึงหลานชายชื่อเกรย์สัน