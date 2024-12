Mr. Danny Bentley แห่ง dwp ย้ำ แนวคิดการออกแบบที่เน้นความยั่งยืน เทรนด์แนวโน้มทางธุรกิจงานสถาปัตยกรรมในไทย

Sustainability Leader & BIM Manager แห่ง dwp บริษัทออกแบบสถาปัตยกรรม และตกแต่งภายในที่มีประสบการณ์ในประเทศไทยและนานาชาติมายาวนานหลายทศวรรษ ได้รับเกียรติในฐานะวิทยากรรับเชิญในการบรรยายสรุปหัวข้อ Business Sustainability in Architecture and Interior Design in Thailand เพื่อให้ความรู้กับสมาชิก AustCham Thailand พันธมิตรหอการค้า และผู้สนใจทั่วไป จัดขึ้นโดยหอการค้าออสเตรเลีย-ไทย โดย Mr. Danny Bentleyกล่าวถึงการให้ความสำคัญที่เพิ่มมากขึ้นต่อแนวทางปฎิบัติที่ยั่งยืนทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทย ซึ่งธุรกิจต่าง ๆ กำลังนำมาตรการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาผนวกเข้ากับการดำเนินงานหลักของธุรกิจอย่างน่าสนใจว่า “ปัจจุบันหลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะประเทศไทย ให้ความสำคัญกับแนวคิดด้านความยั่งยืนในหลายมิติ และเป็นหนึ่งในนโยบายของการดำเนินธุรกิจด้วย” แนวคิดดังกล่าวนี้ นอกจากจะช่วยลดค่าใช้จ่าย ยังส่งเสริมภาพลักษณ์อันดีให้กับองค์กร และสอดคล้องกับมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลดีกับพนักงานและผู้อยู่อาศัยอีกด้วยMr. Danny ยกตัวอย่างโครงการต่าง ๆ ของ dwp เพื่อแสดงให้เห็นว่า ความยั่งยืนสามารถผสานรวมเข้ากับการออกแบบที่อยู่อาศัยและโครงการเชิงพาณิชย์ได้อย่างลงตัว "ที่ dwp เราให้ความสำคัญกับแสงธรรมชาติ วัสดุที่ยั่งยืน และระบบ HVAC ที่ทันสมัย เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการอยู่อาศัย ที่เปี่ยมด้วยคุณภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผลงานของเราเป็นเครื่องพิสูจน์ให้เห็นว่า ความหรูหราและความยั่งยืนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืน โดยการเน้นการออกแบบที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ช่วยให้ธุรกิจต่าง ๆ สามารถปรับตัวก้าวทันเทรนด์ใหม่ ๆ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาด" การบรรยายนี้ถือเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นว่า สถาปัตยกรรมและการออกแบบภายในที่ยั่งยืนไม่เพียงแต่ช่วยผลักดันเป้าหมายด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม แต่ยังส่งเสริมประสิทธิภาพทางธุรกิจและเพิ่มคุณภาพชีวิตอัปเดตผลงานและความเคลื่อนไหว ได้ที่ https://www.dwp.com