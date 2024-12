สยามพารากอนจัดเต็ม! เวทีเคานต์ดาวน์สุดยิ่งใหญ่ 'SIAM PARAGON THE MAGICAL COUNTDOWN CELEBRATION 2025' รวมศิลปินระดับเอลิสต์ นับถอยหลังสู่ปีใหม่ 2568 วันนี้ -31 ธ.ค. 2567

ศูนย์กลางการช้อปปิ้งระดับโลกที่ครองความเป็นที่ 1 ในใจ หรือ Top of Mind ของลูกค้าชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติ จัดงานฉลองเทศกาลแห่งความสุขส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่เปิดเวทีเคานต์ดาวน์สุดยิ่งใหญ่ สร้างปรากฏการณ์ความบันเทิงเต็มรูปแบบจากเหล่าศิลปินชื่อดังระดับเอลิสต์ ร่วมมอบความสุข ความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ เต็มอิ่มตลอด 6 วันเต็ม!! ระหว่างวันที่ 26-31 ธันวาคม 2567 ร่วมนับถอยหลังเข้าสู่ศักราชใหม่ 2568 ณ พาร์ค พารากอน ศูนย์การค้าสยามพารากอน•26 ธันวาคม 2567 เวลา 19.00 น.พบกับคู่จิ้นสุดฮอต “ซี-พฤกษ์ พานิช” และ “นุนิว-ชวรินทร์ เพริศพิริยะวงศ์” ที่เตรียมมามอบความฟินให้กับแฟนๆ แบบใกล้ชิด•27 ธันวาคม 2567 เวลา 19.00 น.ฟินต่อกับคู่จิ้นในตำนาน “คริส-พีรวัส แสงโพธิรัตน์” และ “สิงโต-ปราชญา เรืองโรจน์” ที่หวนคืนเวทีมามอบความสุขกันแบบฉ่ำปอด•28 ธันวาคม 2567 เวลา 19.00 น./ 20.00 น./ 21.00 น.สนุกแบบนอนสต็อปกับ THREE MAN DOWN / POTATO / TILLY BIRDS 3 วง 3 แนวเพลง ที่เตรียมผลงานเพลงยอดฮิตมาเขย่าเวทีให้ลุกเป็นไฟ•29 ธันวาคม 2567 เวลา 19.00 น./ 20.00 น./ 21.00 น.จัดเต็มความสนุกไปกับโชว์ของ ป๊อบ-ปองกูล และ โอ๊ต-ปราโมทย์ ปาทาน ก่อนส่งต่อเวทีให้ไปฟินกับ ต้าห์อู๋-พิทยา แซ่ฉั่ว และ ออฟโรด-กันตภณ จินดาทวีผล และปิดท้ายแบบเดือดๆ กับ URBOYTJ•30 ธันวาคม 2567 เวลา 19.00 น. / 20.00 น./ 21.00 น.เพิ่มดีกรีความฮอตไปกับ วี-วิโอเลต วอเทียร์ ก่อนจะพบกับความมันส์แบบฉุดไม่อยู่กับ getsunova และปิดค่ำคืนด้วยเสียงเพลงเพราะๆ จาก NONT TANONT•31 ธันวาคม 2567 เวลา 18.00 - 24.00 น.ฉลองแบบข้ามปี กับมหกรรมความสนุกแบบจัดหนัก จัดเต็ม จากทัพศิลปินชื่อดังระดับเอลิสต์ อาทิ ETC, PALMY, PARADOX, PAPER PLANES, ปอนด์-ณราวิชญ์ เลิศรัตน์โกสุมภ์, ภูวินทร์ ตั้งศักดิ์ยืน, เจมิไนน์-นรวิชญ์ ฐิติเจริญรักษ์, โฟร์ท-ณัฐวรรธน์จิโรชน์ธิกุล และ BODYSLAMโดยจัดงานภายใต้มาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มแข็ง และพิเศษสุดในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ศูนย์การค้าสยามพารากอน ขยายเวลาเปิดให้บริการ ตั้งแต่เวลา 09.30-24.00 น.เตรียมพบความพิเศษในช่วงเทศกาลแห่งความสุขแล้วนับถอยหลังเข้าสู่ศักราชใหม่ในงาน “SIAM PARAGON THE MAGICAL COUNTDOWN CELEBRATION 2025” ณ พาร์คพารากอน สยามพารากอนโดยสามารถติดตามรายละเอียดและวิธีการเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ Facebook : Siam Paragon และ ONESIAM SuperApp