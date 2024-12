5 ผู้ชนะแห่งปี "ฮอลลีวูด" 2024

ปี 2024 เป็นปีแห่งความสำเร็จของหลากหลายวงการ ตั้งแต่ภาพยนตร์เกี่ยวกับเอเลียนที่กลับมาทวงบัลลังก์ การให้อภัยอย่างไม่น่าเชื่อของสังคมต่อ วิล สมิธ ไปจนถึงการเติบโตของป็อปสตาร์รุ่นใหม่และความนิยมของหนังเพลง ทุกเรื่องล้วนแสดงถึงพลังของความคิดสร้างสรรค์ ความยืดหยุ่น และความหลากหลายของผู้ชมทั่วโลกเอเลียน: ปีแห่งการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่ในแวดวงภาพยนตร์และสตรีมมิง ไม่มีธีมไหนที่โดดเด่นเท่ากับเรื่องราวของมนุษย์ต่างดาว Alien: Romulus ปลุกชีพแฟรนไชส์ Alien ให้กลับมาผงาดอีกครั้ง ขณะที่ A Quiet Place: Day One ยืนยันพลังดาราของ ลูพิตา ญองอู ที่ยังคงดึงดูดผู้ชมได้อย่างอยู่หมัด สำหรับซีรีส์ ฮิตของ Hulu อย่าง No One Will Save You ก็สร้างฐานแฟนคลับใหม่ได้สำเร็จ ส่วนเนื้อหาในรูปแบบสารคดี เช่น The Manhattan Alien Abduction และ Beyond: Aliens and the Unknown ต่างช่วยจุดประกายความสนใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์ UAP (Unidentified Aerial Phenomena)อย่างไรก็ตาม เนื้อหาที่น่าจดจำที่สุดเกี่ยวกับเอเลียนในปีนี้กลับมาจาก "คองเกรส" ของสหรัฐฯ ในการพิจารณาสองครั้งกับอดีตเจ้าหน้าที่เพนตากอนและนักเป่านกหวีดระดับสูง โดยมีสมาชิกสภาอย่าง อเล็กซานเดรีย โอคาซิโอ-คอร์เตซ และ ลอเรน โบเบิร์ต ตั้งคำถามอย่างเข้มข้น งานนี้สร้างปรากฏการณ์ "เอกภาพสองฝ่าย" ที่หาได้ยากในยุคปัจจุบันวิล สมิธ: ฆ่าไม่ตายปีนี้พิสูจน์แล้วว่า วิล สมิธ ยังคงมีอิทธิพลในฮอลลีวูด แม้จะเคยทำสิ่งที่ถูกมองว่าเป็นพฤติกรรมที่ยากให้อภัยอย่างการตบหน้า คริส ร็อก บนเวทีออสการ์ แต่ภาพยนตร์ของเขา Bad Boys: Ride or Die กลับทำรายได้ถึง $400 ล้านจากบ็อกซ์ออฟฟิศทั่วโลก นอกจากนี้ เขายังเริ่มเซ็นสัญญาโปรเจกต์ใหม่ ๆ และสร้างเซอร์ไพรส์ให้แฟน ๆ ที่ Coachella ด้วยการแสดงเพลงธีม Men in Blackเรื่องราวนี้สะท้อนถึงความสามารถของฮอลลีวูดและสังคมอเมริกันในการให้อภัยคนดัง (แม้ว่าจะมีข้อยกเว้นบางรายอย่าง จีน่า คาราโน ที่ยังคงโดนแบนก็ตาม)ป็อปสตาร์รุ่นใหม่: ยุคทองของดนตรีป็อปปีนี้เป็นปีที่ยอดเยี่ยมสำหรับดนตรีป็อป ด้วยการเปิดตัวผลงานใหม่จาก โรแอน, ซาบรินา คาร์เพนเตอร์ และ บิลลี ไอลิช โดยเฉพาะ โรแอน ที่มาพร้อมอัลบั้มสุดฮิต The Rise and Fall of a Midwest Princess ซึ่งสร้างความประทับใจไม่เพียงแค่ในด้านดนตรี แต่ยังรวมถึงเรื่องราวการเดินทางจากการแสดงดนตรีในสวนสาธารณะต่อหน้าผู้ชมเพียง 50 คนในปี 2021 สู่การแสดงบนเวทีใหญ่ที่ Lollapalooza และ ACL Festแม้ เทย์เลอร์ สวิฟต์ ยังคงเป็นราชินีแห่งวงการด้วยรางวัลแกรมมี่ที่ล้นหลาม แต่ปีนี้เป็นปีที่สปอตไลต์ฉายแสงให้กับคลื่นลูกใหม่อย่างชัดเจนหนังเพลง: ความสำเร็จที่ไม่เกี่ยวกับโจ๊กเกอร์ปีนี้หนังเพลงได้รับความนิยมอีกครั้ง โดยเฉพาะ Wicked, One Love, โมอานา 2 และการรีบูต Mean Girls ต่างทำรายได้ดีเกินคาด เรื่องราวเหล่านี้เป็นสัญญาณที่ดีสำหรับโปรเจกต์ที่กำลังจะมาถึง เช่น A Complete Unknown (ชีวประวัติของ บ็อบ ดีแลน), Better Man (ร็อบบี วิลเลียมส์), Michael (ชีวประวัติ ไมเคิล แจ็คสัน) และ Wicked 2แนวโน้มความสำเร็จของหนังเพลงสะท้อนให้เห็นถึงความสนใจของผู้ชมที่ยังคงไม่ลดน้อยลง และเป็นแรงผลักดันให้ชีวประวัติของศิลปินในตำนาน เช่น บีจีส์, แจนิส จอปลิน, แฟรงค์ ซินาตรา และ บรูซ สปริงส์ทีน เข้าสู่กระบวนการผลิตโจ โรแกน: พ็อดคาสต์ที่ทรงอิทธิพลที่สุดปีนี้พิสูจน์ว่า โจ โรแกน คือผู้ทรงอิทธิพลในวงการพ็อดคาสต์ การสัมภาษณ์ โดนัลด์ ทรัมป์ ในพ็อดคาสต์ของเขาหนึ่งสัปดาห์ก่อนวันเลือกตั้ง กลายเป็นตอนที่ได้รับความนิยมที่สุดใน Apple Podcasts และเป็นวิดีโอที่มีผู้ชมมากที่สุดบน YouTube ในหมวดเนื้อหาเกี่ยวกับการเลือกตั้งแม้ว่าการสัมภาษณ์นี้จะไม่ได้ส่งผลโดยตรงให้ กมาลา แฮร์ริส พลิกสถานการณ์ แต่การที่ทีมของเธอไม่ให้ความสำคัญกับการไปออกรายการของ โรแกน ดูเหมือนจะเป็นการตัดสินใจที่พลาด โจ โรแกนได้พิสูจน์ว่า พ็อดคาสต์สามชั่วโมงของเขามีอิทธิพลมากกว่าการสัมภาษณ์ในทีวีแบบดั้งเดิมอย่างชัดเจน