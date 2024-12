นักข่าวบันเทิงเกาหลีจัดอันดับนักแสดงยอดแย่ และพฤติกรรมยอดแย่ ประจำปี 2024

การจัดอันดับรางวัล 8th Raspberry Film Festival ของวงการภาพบนตร์เกาหลีใต้ ถูกจัดขึ้นโดย Sports Kyunghyang ที่รวบรวมนักข่าวสายภาพยนตร์จากสื่อท้องถิ่นเกาหลีใต้ถึง 51 คน เพื่อช่วยกันคัดเลือกภาพยนตร์ที่เข้าฉายตั้งแต่เดือน ธ.ค. 2023 - พ.ย. 2024 ใน 3 หัวข้อด้วยกันทั้ง “ภาพยนตร์ยอดแย่”, “การแสดงยอดแย่” และ “พฤติกรรมยอดแย่”1. The Plot กำกับโดย อีโยซอบ ได้รับการโหวต 15 เสียง โดยระบุว่า เป็นภาพยนตร์ประเภทล่างๆ ที่ทำลายคุณค่าแห่งความบันเทิงลงอย่างสิ้นเชิง มีทั้งนักแสดงที่มากความสามารถและเรื่องราวจากต้นฉบับที่ดีแต่ผลลัพธ์ที่ได้กลับออกมาแย่ที่สุด2. Amazon Bullseye กำกับโดย คิมชางจู ได้รับโหวต 12 เสียง โดนวิจารณ์ว่า “มันแย่ถึงขนาดต้องจิบชาสมุนไพรหลังจากที่ดู เป็นหนังตลกย้อนยุคที่ไม่เข้ากับยุคสมัยนี้อย่างสิ้นเชิง” นอกจากนี้ หนังยังถูกมองว่ามีเนื้อหาเหยียดเชื้อชาติอีกด้วย “ถึงจะมีฉากหลังเป็นประเทศที่สมมติขึ้น แต่ไม่ได้หมายความว่าหนังเรื่องนี้จะไม่เหยียดเชื้อชาติ”3. Project Silence กำกับโดย คิมแทกอน ได้รับคะแนนโหวต 11 เสียง เป็นหนังทุนสร้างสูงแต่สิ้นเปลืองทรัพยากรโดยใช่เหตุ พร้อมเหตุผลว่า “เข้าใจผิดว่าเงินเพียงอย่างเดียวสามารถช่วยภาพยนตร์ได้” “เป็นการใช้ตัวนักแสดงและเงินทุนในทางที่ผิด” และ “ตัวอย่างของ CJ ENM ที่วิสัยทัศน์ในการมองการณ์ไกลของเนื้อหาค่อนข้างแย่”1. คังดองวอน ได้รับคะแนนโหวต 11 เสียง โดนวิจารณ์ว่า “การแสดงที่น่าเบื่อไม่มีอารมณ์ความรู้สึก” , “สาเหตุหลักที่ทำให้ภาพยนตร์เรื่องนี้ล้มเหลว” , “บางครั้งเขาดูดี แต่บางทีก็ดูเก้ๆ กังๆ หลังจากผ่านไป 21 ปี ผู้ชมยังคงสับสนเกี่ยวกับเขาในฐานะนักแสดง” และ “ทักษะของเขาไม่มีการพัฒนา มีแต่แก่ขึ้น และมองไม่เห็นว่าเขามีข้อได้เปรียบกับการแข่งขันในฐานะนักแสดง ที่ทุกวันนี้มีแต่นักแสดงที่เก่งๆมากมาย”2. ไม่มี : คณะกรรมการโหวต 10 เสียง ไม่ขอมอบตำแหน่งที่ 2 ให้ใคร โดยมองว่ายังไม่มีใครควรได้รับตำแหน่งนี้3. จูจีฮุน ได้รับคะแนนโหวต 8 เสียง จาก Project Silence “การแสดงที่เกินจริงของเขาทำให้อยากลุกหนีออกจากโรงหนัง” , “เขาแสดงมากี่ปีแล้ว?การแสดงแบบนี้มีแต่จะทำลายภาพยนตร์”4. ซองจุงกิ และ ซองซึงฮอน ได้รับคะแนนโหวต 7 เสียง ซองจุงกิ จากเรื่อง My Name is Loh Kiwan "การแสดงที่ไม่สม่ำเสมอ" และ การความพยายามที่จะใช้สำเนียงยานเปียน ที่ทำออกมาได้ไม่ดีซองซึงฮอน จากเรื่อง Hidden Face การแสดงที่ราบเรียบเกินไป และถูกบดบังโดยนักแสดงที่ร่วมแสดง การแสดงยอดแย่เกิดขึ้นสม่ำเสมอโดยไม่จำเป็น1. จองอูซอง ได้รับคะแนนโหวต 22 เสียง เขามีชื่อเสียงที่ตกต่ำลงหลังจากมีปัญหาเรื่องทำนางแบบสาว มุนกาบี ท้องแล้วไม่รับเป็นพ่อของเด็ก ก่อนจะร้องขอตรวจดีเอ็นเอ จนพิสูจน์ได้ว่าเป็นพ่อของเด็กจริง ซึ่งการกระทำของเขาทำให้ภาพพจน์นักแสดงตัวท็อปที่ยากจะเอื้อมถึงที่เขาสร้างมาเกือบ 30 ปีต้องทลายลงภายใน 3 วัน และถูกวิจารณ์หนักถึงนิสัยที่ไม่เป็นสุภาพบุรุษเท่าที่ควรซึ่งขัดแย้งกับภาพลักษณ์พระเอกของเขาอย่างสิ้นเชิง2. ยุนยูจอง ได้รับคะแนนโหวต 18 เสียง โดยลงความเห็นว่าเธอมีพฤติกรรมหยาบคายระหว่างให้สัมภาษณ์ และมีการถามอายุนักข่าว ซึ่งได้รับการวิจารณ์ว่า “แม้จะเป็นนักแสดงระดับตำนาน แต่มันก็มีเส้นแบ่งเมื่อคุณกำลังพูดขณะให้สัมภาษณ์” , “ถ้าคุณจะรำคาญกับทุกคำถาม แล้วเมื่อไหร่เราถึงจะทำหน้าที่สื่อฯของเราได้เหรอ?”, “มันมีเส้นบางๆระหว่างเป็นคนตรงๆกับเป็นคนหยาบคาย”, “ทำไมเธอถึงเอาแต่ถามอายุของนักข่าว?”3. จอนโดยอน และ อีซอนคยุน ได้รับคะแนนโหวต 4 เสียงจอนโดยอน ไปออกรายการ You Quiz on the Block ของพิธีกรดัง ยูแจซอก เพื่อโปรโมทภาพยนตร์ แต่กลับไม่รับมุขตลกของพิธีกร และถึงแม้เธอจะไม่ชอบภาพยนตร์เรื่องนี้ แต่ในฐานะนักแสดงนำ เธอควรรับผิดชอบโปรโมตภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยพฤติกรรมที่เหมาะสมอีซอนคยุน ถูกวิจารณ์ว่า ให้ความรู้สึกอึดอัดทุกครั้งเวลาที่ต้องสัมภาษณ์แบบกลุ่ม