“กิต Three Man Down” หน้าบวมจากภาวะ moonface ผลข้างเคียงยาสเตียรอยด์ (คลิป)

เป็นคำถามในโซเชียลสำหรับหรือที่ออกมารับงานร้องเพลงด้วยอาการใบหน้าบวม ทำชาวเน็ตแสดงความเป็นห่วง อยากให้กิตพักรักษาตัวให้หายดีก่อน ซึ่งก่อนหน้านี้กิตได้ออกมาเปิดเผยว่าตนมีอาการป่วยที่จอประสาทตา สูญเสียการมองเห็นตรงกลางภาพ หรือที่รู้จักกันในโรค Vogt-Koyanagi-Harada disease (VKH) ต้องเข้ารับการรักษา หยุดงานทั้งหมดมาสักระยะแล้วโดยแพทย์ลงความเห็นว่าต้องพักรักษาตัวอย่างต่อเนื่อง และหลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีผู้คนหนาแน่น อากาศถ่ายเทไม่สะดวก เพื่อป้องกันการติดเชื้อ ซึ่งกิตเองก็เผยว่าต้องกินยาสเตียรอยด์ถึงวันละ 12 เม็ด 6 เม็ดเช้า 6 เม็ดเย็น ตามน้ำหนักตัวส่งผลทําให้วง Three Man Down จําเป็นที่จะต้องหยุดพักการแสดงในสถานบันเทิง เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 แต่วงยังสามารถขึ้นแสดงใน Music Festival ต่างๆ งาน Event และงานแสดงกลางแจ้งที่มีระยะห่างจากผู้ชมได้ซึ่ง หมอครีเอเตอร์ในโลกโซเชียลหรือได้ออกมาให้ข้อมูลของอาการกิต Three Man Down ระบุว่ามาจากภาวะ moonface มีผลมาจากการรับประทานสเตียรอยด์เพื่อรักษาโรค Vogt-Koyanagi-Harada disease (VKH)“หน้ากลมของกิต เป็นภาวะ moonface จากการรับประทานสเตียรอยด์เพื่อรักษาโรค Vogt-Koyanagi-Harada disease (VKH) ทำให้คนไข้ต้องรับประทานยาสเตียรอยด์เป็นเวลานาน ผลข้างเคียงก็คือภาวะ moonface หน้าจะฉุขึ้นมา ถ้าหยุดสเตียรอยด์ภาวะนี้ก็จะหายไปได้Vogt-Koyanagi-Harada disease (VKH) คนที่มีโรคภูมิคุ้มกันตัวเอง เซลล์เม็ดเลือดขาวมันได้ไปทำลายตรงเม็ดสีเมลานิน มีตรงไหนบ้าง ก็ตรงตา เส้นผม ผิวหนัง มีอาการทางตาเพราะที่ตามีเม็ดเมลานิน เช่น มีภาวะตาอักเสบ จอประสาทตาร่อนออกมา การมองเห็นเปลี่ยนไป จนกระทั่งสูญเสียการมองเห็นได้ และยังสามารถมีผลต่อระบบประสาทได้ด้วย เช่น เยื่อหุ้มไขสันหลังอักเสบ มีได้ยินเสียงวิ้งๆ อาการบ้านหมุนกิตได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที ซึ่งต้องทานยาสเตียรอยด์เพื่อกดตรงนี้ที่มันกำลังจะไปทำลายเม็ดสีเมลานินให้มันลง เขาเลยอาจจะต้องทานยาเยอะ และทานเป็นเวลานาน จึงทำให้เกิดภาวะ moonface จากการทานสเตียรอยด์ ตอนนี้คิดว่าน่าจะคุมอาการค่อนข้างอยู่เลยออกมาทำงาน สามารถทำการร้องเพลงได้”