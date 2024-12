แม้ก่อนหน้านี้จะมีภาพของทั้งคู่ออกมาให้เห็นกันบ้างแล้ว แต่ล่าสุดนักร้องหนุ่ม "กอล์ฟ พิชญะ นิธิไพศาลกุล" ก็ถือโอกาสในวันคริสต์มาสเปิดตัวแฟนสาว "หยิน ฝันดาว” นักออกแบบแฟชั่นและเจ้าของแบรนด์เครื่องหนัง “FUNDAO” หวานฉ่ำ พร้อมข้อความว่า "All I want for Xmas"งานนี้ทำเอาเพื่อนๆ และแฟนคลับเข้ามากดไลค์และคอมเมนต์รัวๆ อาทิ เนื้อคู่แน่ๆ หน้าเหมือนกันมาก, เอาจริง คลั่งรักไม่ไหว, ดูอบอุ่นมากเลย