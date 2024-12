ไม่มีทางลืมแน่นอน!! "เจี๊ยบ ชมพูนุช" ควง “ปูไข่ พงศ์สิรี จดทะเบียนสมรสในวันคริสต์มาส

หลังจากที่นักแสดงสาว “เจี๊ยบ ชมพูนุช ปิยธรรมชัย" จูงมือ “ปูไข่ พงศ์สิรี บรรลือวงศ์" เข้าพิธีวิวาห์ไปเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2567 ที่ผ่านมา ล่าสุดทั้งคู่ก็ควงแขนถือฤกษ์งามยามดีไปจดทะเบียนสมรสกันในวันคริสต์มาสโดยสาว "เจี๊ยบ" ก็ได้โพสต์ภาพคู่สามีและใบทะเบียนสมรส พร้อมข้อความระบุว่า "Officially Merry Christmas, everyone!!!!! I’m hope everyone will join in blessing the beginning of our married life on this Christmas dayคุณ @pukaii เค้าคิดมาละ แต่งงานวันเกิด จดทะเบียนวันคริสต์มาส คุณเค้าว่าเค้าไม่ลืมแน่ ปล. โปรดมองข้ามความหัวยุ่งและหน้าที่ยังไม่ตื่นของคุณผู้ชายด้วยนะคะ มันเป็นสไตล์คุณผู้ชายกล่าว ขอให้ทุกคนมีความสุขในวัน Christmas นะค้าบบบบ ขอบคุณคุณพยานที่มาเป็นสักขีให้นะค่ะ"งานนี้ก็มีเพื่อนๆ ในวงการบันเทิงแห่เข้ามาร่วมแสดงความยินดีกับทั้งคู่เป็นจำนวนมาก