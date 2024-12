คุ้มค่าการรอคอย! “131 Present : 2024 X-MAS FESTIVAL IN BANGKOK” ฉลองคริสต์มาสเมืองไทยให้ลุกเป็นไฟ

ระเบิดความมันส์ประเดิมคริสต์มาสเมืองไทยไม่ให้เหงา สำหรับงานเมื่อวันเสาร์ที่ 21 ธันวาคมที่ผ่านมา ณ ธันเดอร์โดม เมืองทองธานี ที่ผู้จัดมอบความสุขส่งท้ายปีฉลองคริสมาสต์กรุงเทพฯ ด้วยการรวมตัวศิลปินจากค่ายเป็นครั้งแรกในไทย ร่วมด้วยแขกรับเชิญสุดพิเศษจากค่ายทำให้เกิดเป็นไลน์อัพสุดปัง ทั้งและที่ทำหน้าที่ซานต้า-แซนตี้ขนเพลย์ลิสต์เพลงฮิต หอบความสุขมาเสิร์ฟกว่า 4 ชั่วโมงเต็มอิ่มสุดๆเปิดเวทีด้วยน้องเล็กหน้าใหม่ไฟแรงอย่างผู้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ที่วอร์มอัพเวทีให้อุ่นขึ้นกับ 4 บทเพลง อย่าง One Look , Come Closer , Pretty Plzzz ก่อนเซอร์ไพรส์จากพี่ใหญ่โดดขึ้นมาแจมเพิ่มดีกรี จากนั้นต่อด้วยหนุ่มเจ้าของเสียงแร็ปสุดเท่ จากเวที Show Me the Money Korea Season 5 ที่พกความเท่ห์มาโปรยเสน่ห์กว่า 10 บทเพลง พร้อมถอดเสื้อฉลองคริสมาสต์ให้ร้อนแรงบนเวทีกับแฟนๆด้านสาวสวยเสียงทรงพลังอย่างก็ขนทั้งเพลงดังติดหู พร้อมน้ำเสียงที่แฟนๆหลงไหลสมฉายา “โวคอลควีน” มามอบความสุขด้วยเช่นกัน อธิ เพลง Only , เพลง ROSE และที่ขาดไม่ได้กับเพลง H.S.K.T ที่กำลังไวรัลอยู่เต็มโซเชียลช่วงนี้ และซานต้าแรปเปอร์หนุ่มที่สาวๆ รอคอยก็ขนความสามารถทั้งร้อง เต้น เล่นดนตรี จัดเต็มแบบพิเศษไม่ให้แฟนๆผิดหวัง แถมงานนี้ยังยอมสละความเท่ห์สวมชุดซานตาคลอสแจกจ่ายความสนุกให้ทุกคนอีกด้วยปิดท้ายเวทีการฉลองที่ความสุขไม่สิ้นสุดกับหนุ่มหรือนักร้อง นักแต่งเพลงสุดคูล ที่ตกแฟนคลับชาวไทยและกลับมาพร้อมความเก่ง ความหล่อกว่าเดิมเรียกเสียงกรี้ดสนั่นฮอลล์กับชุดซานตาครอสเปิดตัวทั้งร้อง แรป เต้นไม่มีพัก อัดเพลลิสต์เพลงฮิตอย่าง BTBT, Tasty และเพลงสนุกกว่า 20บทเพลง ชนิดไม่ให้ผู้ชมนั่งติดเบาะแบบมาราธอน ศิลปินไม่เหนื่อย คนดูก็เหนื่อยไม่ได้เพราะครั้งนี้พิเศษสุดๆ ที่หนุ่ม B.I ตั้งใจอยู่เฉลิมฉลองเทศกาลแห่งความสุขกับแฟนๆชาวไทยเต็มที่กับพาร์ต Encore ที่จัดมาให้แบบ non-stop ถือเป็นคอนเสิร์ตที่คุ้มค่าการรอคอยและเป็นของขวัญส่งท้ายปีที่เก็บเป็นความทรงจำของปี 2024 แบบไม่มีวันลืม