ทวงบัลลังก์ตัวแม่ ! ‘จางนารา’ คว้ารางวัลใหญ่แดซัง จากซีรีส์ทนายเรตติ้งปังแห่งปี Good Partner สตรีมเสียงไทยครบทุกตอนใน Viu

กวาดรางวัลฉ่ำสมศักดิ์ศรี ซีรีส์ตัวแม่ตัวมัมส่งท้ายปี สำหรับ ‘Good Partner - คู่หูทนายตัวแม่’ โดยล่าสุดกระแสความแรงของซีรีส์ ยังคงสร้างความนิยมอย่างต่อเนื่อง ด้วยการกวาดรางวัลจากเวทีสุดยิ่งใหญ่ 2024 SBS Drama Awards ที่จัดขึ้นเป็นประจำส่งท้ายปีอย่างต่อเนื่อง มากถึง 7 สาขา รวมถึงสาขาใหญ่สุดอย่าง รางวัลแดซัง (หรือ Grand Prize) ที่ตกเป็นของ ‘จางนารา’ นักแสดงนำของเรื่อง ผู้ถ่ายทอดบทบาท ‘อึนคยอง’ ทนายหย่าแห่งชาติ หญิงแกร่งแห่งกรุงโซล ที่มีอัตราการชนะคดีอย่างต่อเนื่อง แทบจะไม่เคยแพ้แม้แต่เคสเดียว ด้วยพลังการแสดงที่ไม่ธรรมดา ตรึงผู้ชมได้ในทุกตอน ทำให้คณะกรรมการต่างเทคะแนน มอบรางวัลใหญ่สุดแห่งปี ประจำช่อง SBS ให้กับเธอ ในขณะที่นักแสดงหญิงมากฝีมืออย่าง ‘นัมจีฮยอน’ เจ้าของบท ยูริ ทนายมือใหม่ที่เข้าร่วมในสำนักงานกฏหมายเดียวกับ อึนคยอง ที่เป็นเหมือนคู่หูตัวแม่ตัวลูกประจำสำนักกฏหมายแห่งนี้ ก็คว้ารางวัลนักแสดงหญิงยอดเยี่ยม Top Exellence Awards (Human or Fantasy Mini Series) ไปครอง สมฐานะสองทนายหญิงคนเก่งเสียจริง ๆโดยนอกจากสองนักแสดงนำเจ้าของบทบาท ‘คู่หูทนายตัวแม่’ แล้ว เหล่านักแสดงสมทบที่ล้วนสร้างสีสันให้กับซีรีส์ ‘Good Partner’ จนขาดไม่ได้ ก็ตบเท้ากันกวาดรางวัลจนล้นเวที ประกอบด้วย คิมจุนฮัน และ พโยจีฮุน สองทนายฝ่ายชายประจำสำนักกฎหมาย ก็คว้ารางวัล นักแสดงชายยอดเยี่ยม Exellence Awards (Human or Fantasy Mini Series) มาได้แบบแท็กทีมสองคนเลย ในขณะที่ทั้ง 4 คนเมื่อเข้าฉากด้วยกัน ก็รับส่งบทพูดและอารมณ์ได้อย่างลื่นไหล จนคณะกรรมการมอบรางวัลในสาขา รางวัลทีมเวิร์กยอดเยี่ยม (หรือ Best Teamwork Award) ให้ไปอีกสาขา ในขณะที่นักแสดงหญิงน่าจับตาอย่าง ฮันแจอี ที่สวมบทเลขาส่วนตัวของอึนคยอง ก็คว้ารางวัลการแสดงยอดเยี่ยม (หรือ Best Performance Award) มาครองได้สำเร็จ ฝั่งของ จีซึงฮยอน ผู้ถ่ายทอดบทสามีของอึนคยอง ก็ชนะรางวัลนักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยม Best Supporting Actor (Human or Fantasy Mini Series) ปิดท้ายด้วย ยูนา นักแสดงเด็กวัย 13 ปี เจ้าของบทลูกสาวของอึนคยอง ก็คว้ารางวัลนักแสดงเด็กยอดเยี่ยม Best Young Actor มาได้สำเร็จ เรียกว่าแทบกวาดทุกสาขาเลยทีเดียวสำหรับซีรีส์ ‘Good Partner - คู่หูทนายตัวแม่’ นั้นกระแสแรงตั้งแต่ออกฉายช่วงกลางปี ด้วยการกวาดเรตติ้งในเกาหลี สูงถึง 17.7% ติด Top 5 ซีรีส์เกาหลีเรตติ้งปังสุดประจำปี 2024 เล่าถึงอึนคยอง ทนายหย่าแห่งชาติผู้เป็นมือหนึ่งในวงการ ต้องมาเจอกับ ยูริ ทนายมือใหม่ที่เข้าร่วมงานกับสำนักงานกฎหมายแทจองในฐานะผู้สมัครตัวท็อป ซึ่งเธออยากทำงานในแผนกองค์กร แต่กลับได้รับมอบหมายให้ไปอยู่แผนกคดีหย่าร้าง ซึ่งเป็นแผนกที่เธออยากเลี่ยงสุด ๆ ทั้งสองตัวละครดูจะเข้ากันไม่ได้ในตอนแรกเริ่ม แต่พวกเธอต้องมาทำงานด้วยกันเพื่อบรรลุเป้าหมายนั่นคือการชนะคดี แต่ท้ายที่สุดแล้วทั้งสองจะสู้เพื่อชัยชนะได้หรือไม่ ติดตามใน ‘Good Partner - คู่หูทนายตัวแม่’ ซีรีส์แห่งปีที่คุณไม่ควรพลาด สตรีมแบบพากย์ไทยครบทั้ง 16 ตอนได้แล้วในแอป Viu ที่เดียวเท่านั้น