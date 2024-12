ครั้งแรก!!! วงการจิวเวลรี่ เปิดตัวแบรนด์ LUCKANA (ลัคนา)X หมอช้าง รับเทรนด์กระแสแฟชั่นแฝงมู ต้อนรับปีมะเส็ง! 7วันเกิด 7สีเสริมเฮง

มูแบบย่องเบา แฟชั่นแบบตะโกน รับเทรนด์กระแสสายมูมาแรงต้อนรับปีมะเส็ง2568 ด้วยการผสมผสานระหว่างดีไซน์ที่งดงามและศาสตร์แห่งการเสริมดวงสร้างแรงบันดาลใจเครื่องประดับที่สวยงามผนวกกับการเสริมสร้างพลังบวกให้กับชีวิตของผู้สวมใส่ สู่ตลาดกลุ่มลูกค้าสายมู ตามวันเกิด 7วัน 7สี เผยมูจากวัดเซ็นโคจิ ไดคันจิ จากประเทศญี่ปุ่น รับประกันสินค้าทุกชิ้นผ่านการตรวจสอบคุณภาพ100% จำหน่ายทั้งทางออฟไลน์และออนไลน์ผ่านทางE-COMMERCE ในทุกแพลตฟอร์ม ทั้ง Line OA , FB , IG , Tiktokฯลฯ มั่นใจดันยอดตั้งเป้าโต 10-15%อาจารย์ช้าง ทศพร ศรีตุลา นักโหราศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญด้านฮวงจุ้ย ชื่อดังของประเทศไทย กล่าวว่าในฐานะนักโหราศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญด้านฮวงจุ้ย และศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเป็นวิทยากรและผู้ให้คำปรึกษาฯ รับเทรนด์กระแสแฟชั่น แฝงมูซึ่งเป็นครั้งแรกในวงการจิวเวลรี่ ที่หมอช้างได้จับมือกับ แบรนด์ LUCKANA (ลัคนา) โดยเปิดตัว ZEN Collection แบรนด์ LUCKANA (ลัคนา)แบรนด์น้องใหม่วงการจิวเวลรี่ เป็นกำไลเซนที่มีปี่เซียะถูกต้องตามศาสตร์ คือ อ้าปาก ไม่เจาะทวาร รูปทรงของพลอยแท้จากธรรมชาติ100% ที่แตกต่างกันตามแต่ละสี รับปีมะเส็ง 2568 ตามวันเกิด 7วัน 7สี พร้อมทำพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ ณวัดเซ็นโคจิ ไดคันจิ ที่ประเทศญี่ปุ่นพร้อมกันนี้ กำไลเซน Zen Collection แบรนด์ Luckana (ลัคนา) 7วัน 7สี เป็นสีมงคลตามวันเกิด อาทิ วันอาทิตย์ สีส้ม (Carnelian) สื่อถึงพลังงาน ความมั่นใจ และแรงบันดาลใจ วันจันทร์ สีขาว (Magnesite) สื่อถึงความสงบ ความผ่อนคลาย และการลดความเครียด วันอังคาร สีชมพู (Rose Quartz) เป็นหินแห่งความรัก ความเมตตา และการเยียวยาทางอารมณ์ วันพุธ สีเขียว (Green Aventurine) เชื่อมโยงกับโชคลาภ ความสำเร็จ และการเปิดรับโอกาสใหม่ วันพฤหัสบดี สีเหลือง (Yellow Quartzite) ช่วยเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ ความกระจ่างในจิตใจ และเพิ่มพลังงาน วันศุกร์ สีน้ำเงิน (Lapis Lazuli) เป็นหินแห่งปัญญา ความจริง และการสื่อสาร วันเสาร์ สีดำ (Onyx) เป็นหินแห่งการปกป้อง เสริมความกล้า และป้องกันพลังงานลบ เป็นต้น“ทั้งนี้ การใช้หลัก THE ZEN ซึ่งเป็นศาสตร์และศิลป์แห่งความเรียบง่าย ความงามในความเรียบง่าย ยอมรับความงามตามธรรมชาติ(Wabi-Sabi) ความเรียบง่าย (Simplicity) ความเป็นธรรมชาติ (Naturalness) ความสงบและสมดุล (Tranquility and Balance) ความสวยงามในแบบที่แตกต่าง (Impermanence) การตระหนักรู้ในปัจจุบัน (Mindfulness in Creation) โดยมีกลุ่มเป้าหมาย อาทิ กลุ่มคนที่สนใจเรื่องศาสตร์ความเชื่อ สายมู กลุ่มคนที่ต้องการเสริมสิริมงคล เสริมดวง เสริมความมั่นใจ เสริมพลังชีวิต กลุ่มคนที่ชอบเครื่องประดับแฟชั่น อยากเสริมลุคให้ดูโดดเด่น กลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่สนใจเครื่องประดับที่มีความหมาย และชื่นชอบตามกระแสอินฟลูเอนเซอร์ เป็นต้นทางด้านนางสาว ปัญจรัตน์ ทรัพย์หิรัญกุลประธานกรรมการบริหาร แบรนด์ลัคนา เปิดเผยว่า ล่าสุดได้เปิดตัว ZEN Collection แบรนด์ LUCKANA (ลัคนา) ร่วมกับหมอช้าง ทศพร ศรีตุลา สร้างปรากฏการณ์วงการจิวเวลรี่ ด้วยลยุทธ์แฟชั่นแฝงมู มูแบบย่องเบา แฟชั่นแบบตะโกนรับเทรนด์กระแสสายมูมาแรงต้อนรับปีมะเส็ง 2568 ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างดีไซน์ และความงดงามของเครื่องประดับและศาสตร์แห่งการเสริมดวงสร้างแรงบันดาลใจ เรามุ่งมั่นที่จะสร้างเครื่องประดับที่ไม่เพียงแค่สวยงาม แต่ยังเสริมสร้างพลังบวกให้กับชีวิตของผู้สวมใส่ด้วยการออกแบบกำไลเซน ที่ผสมผสานกับศาสตร์แห่งการเสริมดวงเสริมโชค รับปีมะเส็ง 2568 ตามวันเกิด 7วัน 7สี ซึ่งได้ทำพิธีที่ประเทศญี่ปุ่นทั้งนี้ Zen Collection เป็นคอลเลคชั่นแรกจากแบรนด์ลัคนา มีทั้งหมด 7 สี กำไลเซนทำด้วยพลอยแท้จากธรรมชาติ100% มี 2 ขนาด คือ 4 mm. ราคา 4,290 บาท และ 6mm. ราคา4,790 บาท แต่ในช่วงเปิดตัว แบรนด์ใหม่ได้มีการทำราคาพิเศษ พรีเซลล์ ให้ลูกค้า โดย 4mm. ราคาพิเศษที่ 3,890 บาท และ 6mm. ราคาพิเศษที่ 4,290 บาท ราคาพิเศษเริ่มตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ม.ค. 68 เท่านั้น รวมทั้งมีปี่เซียะในกำไลเซนอีกด้วย และสินค้าทุกชิ้นมีใบรับรองมาตรฐาน E Certificate จาก บริษัท จี ไอดี แลบอราทอรีส์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นห้องปฏิบัติการตรวจสอบอัญมณีภายใต้มาตรฐาน GIT Standard จากสถาบันวิจัยและพัฒนา อัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) การันตีว่าเป็นพลอยธรรมชาติแท้ ด้วยมาตรฐานระดับสากลในทุกขั้นตอนการผลิตและจัดจำหน่าย และกระบวนการตรวจสอบคุณภาพ100 % จึงทำให้จำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพระดับเวิลด์คลาสในทุกมิติ นอกจากนี้ในช่องทางการขายทั้งออฟไลน์ และออนไลน์อาทิLineOA:@Luckanajewelry,FB:https://www.facebook.com/luckanajewelry,IG:https://www.instagram.com/luckanajewelry, Tiktok: https//www.tiktok.com/@luckanajewelryและผ่านช่องทาง E-COMMERCE เกือบทุกแพลตฟอร์มของ MARKETPLACE ที่มีในตลาดด้วยนอกจากนี้ ได้วางกลยุทธ์การตลาดโดยจะเน้นไปที่การสร้างแบรนด์ให้แข็งแกร่ง ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง ผ่านคอนเทนส์ เกี่ยวกับสินค้า ชูความโดดเด่นที่แตกต่างจากคู่แข่งขัน พร้อมทั้งผ่านการใช้ Influencer Marketing ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย และสร้างความผูกพันในแบรนด์ด้วย ช่องทางการกระจายสินค้าจะผ่านการขายช่องทางออนไลน์เป็นหลัก และมีPop up Store กระจายตามห้างต่างๆ เพื่อสร้างการรับรู้ในแบรนด์ และขยายตลาดเข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ ด้วย โดยมีหมอช้างเสริมความมั่นใจและความน่าเชื่อถือในแบรนด์ได้มากขึ้นมั่นใจว่าจะดันยอดขายที่ตั้งเป้าไว้โต 10-15%”นางสาว ปัญจรัตน์ กล่าวในท้ายสุด