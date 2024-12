“โบว์ - เมลดา” ขึ้นแท่น Olay Thailand Brand Ambassador คนใหม่ เปิดตัวเซรั่มแห่งปี Olay Super Serum 5 in 1 สวยมั่นภายในขวดเดียว

“เซรั่มแห่งปี” มาถึงประเทศไทยแล้ว! เมื่อ Olay (โอเลย์) แบรนด์ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวชั้นนำจากสหรัฐอเมริกา ที่ครองใจคนไทยมาอย่างยาวนาน จัดอีเว้นท์สุดเอ็กซ์คลูซีฟ “Olay Super Serum, Super Confident Skin เผยผิวสวยจริง ไม่อิงฟิลเตอร์” เพื่อเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ในไทยเป็นที่แรกของเอเชียกับ Olay Super Serum เซรั่มบำรุงผิวหน้าอันดับ 1 ในอเมริกา* ที่มาพร้อมกับสโลแกน “5 in 1 เสกผิวสวยในขวดเดียว” มอบผลลัพธ์เหมือนใช้เซรั่ม 5 ขวดในขวดเดียว พร้อมเปิดตัว “คุณโบว์ - เมลดา สุศรี” ในฐานะ Olay Thailand Brand Ambassador คนใหม่ โดยภายในงานยังมี 2 หนุ่มคู่จิ้นแห่งปี “คุณเก่ง – หฤษฎ์ บัวย้อย” และ “คุณน้ำปิง - นภัสกร ปิงเมือง” มาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ผิวสวยทุกองศาหลังใช้ผลิตภัณฑ์ และสร้างโมเมนต์สุดพิเศษให้กับแฟนโอเลย์ในครั้งนี้ ณ บริเวณทางเชื่อมสถานีรถไฟฟ้า BTS สยาม ที่ Siam Square One ชั้น 3ภายในงานแฟนโอเลย์ทุกคนจะได้สัมผัสกับ Olay Brand DNA พร้อมนำความโดดเด่นของผลิตภัณฑ์ Olay Super Serum, 5 in 1 เสกผิวสวยในขวดเดียว ที่ให้ผลลัพธ์เหมือนใช้เซรั่ม 5 ขวดในขวดเดียว ด้วย 5 ส่วนผสมทรงพลัง ประกอบด้วย Niacinamide, Collagen-Peptide#, Alpha Hydroxy Acid (AHA), Vitamin C และ Vitamin E ดีไซน์ขึ้นเป็นบูธถ่ายภาพ 5 บูธ เพื่อให้ทุกคนได้เข้ามาเช็กอินถ่ายภาพเผยผิวสวยจริง ไม่อิงฟิลเตอร์ และเรียนรู้คุณสมบัติของเซรั่มขวดนี้ ที่มุ่งฟื้นบำรุงให้ผิวแลดูกระชับ เต่งตึง มอบความชุ่มชื้นยาวนาน ปรับผิวหมองคล้ำให้แลดูกระจ่างใสอย่างสม่ำเสมอ ลดเลือนจุดด่างดำ รอยสิว และริ้วรอยแรกเริ่มไปจนถึงริ้วรอยร่องลึก ก่อนจะถึงไฮไลท์ของงานกับเซอร์ไพรส์เปิดตัว คุณโบว์ - เมลดา สุศรี ในฐานะ Olay Thailand Brand Ambassador คนใหม่ พร้อมกับ 2 หนุ่ม “คุณเก่ง – หฤษฎ์ บัวย้อย” และ “คุณน้ำปิง - นภัสกร ปิงเมือง” ที่มาร่วมเป็น Super Couple แชร์ประสบการณ์ความประทับใจหลังใช้ Olay Super Serum พร้อมด้วย คุณเนติ มีนมณี Trading Director ผู้บริหารจากทางวัตสัน ประเทศไทย ให้เกียรติมาร่วมแสดงความยินดี และปิดท้ายด้วยกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟ Meet & Greet จาก “เก่ง - น้ำปิง” ถ่ายรูป Photobooth สร้างโมเมนต์สุดพิเศษเรียกเสียงกรี๊ดลั่นสยามสแควร์ แถมเอาใจแฟนโอเลย์ให้ฟินแบบจัดเต็ม พิเศษเฉพาะงานนี้เท่านั้น! 500 ออเดอร์แรกที่ช้อป Olay Super Serum 30ml. ราคา 1,399 บาท รับฟรี! Photocard “เก่ง - น้ำปิง” จำนวน 1 ใบ (คละแบบ) มีทั้งหมด 5 แบบ และเป็น Photoshoot set สุดลิมิเต็ดควรค่าแก่การสะสม ที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนคุณเวธนี อัศววริยชน Olay Brand Director กล่าวถึงการจัดงานครั้งนี้ว่า “Olay เราไม่เคยหยุดยั้งที่จะมุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวเพื่อตอบโจทย์สกินแคร์รูทีนที่เหมาะกับทุกคนในทุกเจเนอเรชั่น วันนี้เราได้นำ Olay Super Serum เซรั่มบำรุงผิวหน้าอันดับ 1 ในอเมริกา* ที่มียอดขายนาทีละ 1 ขวด และมีสถิติขายหมดภายในวันเดียวบนเว็บไซต์ Olay.com ซึ่งผู้บริโภคต่างให้การยอมรับมียอดรีวิว 5 ดาวมากกว่า 1,300 รีวิว^ เปิดตัวในไทยเป็นที่แรกในเอเชีย เพื่อให้คนไทยได้สัมผัสประสบการณ์ 5 in 1 เสกผิวสวยในขวดเดียวก่อนใคร ที่ให้ผลลัพธ์เหมือนใช้เซรั่ม 5 ขวดในขวดเดียว ซึ่งคิดค้นสูตรให้ผู้บริโภคอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ผ่านการพิสูจน์แล้วทางคลีนิกว่าเหมาะกับทุกสภาพผิว ทุกคนจึงสามารถใช้เซรั่มขวดนี้ในสกินแคร์รูทีนของตัวเองได้ เพราะครอบคลุมการบำรุงผิวทั้งเรื่องผิวดูกระชับ มอบความชุ่มชื้น ปรับสีผิวให้สม่ำเสมอ ลดเลือนจุดด่างดำและริ้วรอยแรกเริ่มจนถึงร่องลึก ทั้งหมดเราได้นำความโดดเด่นของ Olay Super Serum ดีไซน์เป็นบูธกิจกรรมถ่ายภาพ 5 บูธ เพื่อให้ทุกคนได้เข้าใจถึงคุณสมบัติเซรั่มขวดนี้มากยิ่งขึ้นค่ะ นอกจากนี้ Olay ประเทศไทยยังได้รับเกียรติจาก คุณโบว์ - เมลดา ร่วมงานในฐานะ Brand Ambassador และมี 2 หนุ่มศิลปิน Super Couple อย่าง คุณเก่ง – หฤษฎ์ และคุณน้ำปิง นภัสกร มาร่วมแชร์ประสบการณ์ที่ได้ใช้เซรั่มของโอเลย์ในวันนี้ด้วยค่ะ”คุณโบว์ - เมลดา สุศรี Brand Ambassador โอเลย์ประเทศไทย กล่าวว่า “โบว์รู้สึกเป็นเกียรติและขอบคุณทาง Olay ประเทศไทยเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสร่วมงานครั้งนี้ค่ะ ผลิตภัณฑ์จาก Olay ดูแลผิวสร้างความมั่นใจและความประทับใจให้กับคนไทยมานาน โบว์เองก็เป็นแฟนโอเลย์ค่ะ ล่าสุด Olay Super Serum ขวดนี้โบว์ได้ลองแล้ว ชอบมากๆ เนื้อเซรั่มเข้มข้นแต่เกลี่ยง่าย ซึมไว ไม่เหนอะหนะผิว รู้สึกถึงผิวได้รับการบำรุงอย่างเต็มที่ในแง่ความชุ่มชื้น ผิวนุ่มมีความกระชับ ริ้วรอยบนใบหน้าดูจางลง สีผิวสม่ำเสมอขึ้น หน้าไม่หมองคล้ำ ผิวมีความกระจ่างสดใส แบบใช้ขวดเดียวเสกผิวสวย 5 in 1 ได้จริง เป็นความมั่นที่เสกหน้าสวยในขวดเดียวทำให้โบว์กล้าพูดกับทุกคน ลองกันได้เลยค่ะ”ด้าน 2 ศิลปินหนุ่ม Super Couple อย่าง คุณเก่ง – หฤษฎ์ บัวย้อย และ คุณน้ำปิง - นภัสกร ปิงเมือง กล่าวเสริมว่า ทั้งคู่มีความมั่นใจในผลิตภัณฑ์และเป็นแฟนโอเลย์อยู่แล้ว การร่วมงานกับโอเลย์วันนี้จึงเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้บอกต่อความรู้สึกประทับใจใน Olay Super Serum ทั้งเนื้อสัมผัสเข้มข้น เกลี่ยง่าย ซึมไว ไม่เหนอะหนะผิว และการบำรุงผิวที่รู้สึกได้ถึงความเปลี่ยนแปลงกับผิวที่มีสุขภาพดีแบบครอบคลุมครบจบในขวดเดียว ทั้งยังได้มีโอกาสสร้างโมเมนต์สุดพิเศษให้กับแฟนโอเลย์ได้เพลิดเพลินกับเพลงเพราะๆ ที่ตั้งใจมอบให้กับทุกคนในวันนี้