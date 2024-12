HOWE CLUB ร่วม IMFAM และ IMNEG จัดคอนเสิร์ต Love To Sharing 2024 ช่วยคนตาบอดและส่งผู้ป่วยระยะสุดท้ายสู่อ้อมกอดครอบครัว

กล่าวว่า “สำหรับการจัดงานคอนเสิร์ตการกุศล Love To Sharing 2024 ในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการจัดเพื่อรวมรุ่นของเหล่าสมาชิก HOWECLUB แล้ว เรายังได้ชวนทุกคนมาทำบุญกับโครงการดีๆ ของศูนย์ชีวาภิบาล โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ นั่นคือ โครงการ “ส่งผู้ป่วยระยะสุดท้ายสู่อ้อมกอดของครอบครัว” เป็นโครงการหารายได้เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย ในการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่สามารถให้ผู้ป่วยที่มีความประสงค์จะกลับบ้าน เพื่อใช้ลมหายใจสุดท้ายกับครอบครัว นอกจากนี้รายได้อีกส่วนหนึ่ง เรายังนำไปมอบให้กับ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อช่วยเหลือผู้พิการทางการมองเห็น ด้านการศึกษา การฝึกอบรม และการพัฒนาความสามารถอีกด้วย”ภายในงานมีแขกผู้มีเกียรติร่วมงานอย่างคับคั่ง นำโดย ดร.ธนพร ฟักเขียว ประธานบริหารนิตยสาร HOWE และที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการ สามัญประจำวุฒิสภา ดร.วราภัสร์ ไพพรรณรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา ดร.ลาลีวรรณ กาญจนจารี กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ คุณมยุรี เตยะราชกุล ประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษาโรงเรียนสตรีมหาพฤฒาราม ดร.จุไร สะสมทรัพย์ ประธานคณะกรรมกรพัฒนาสตรีจังหวัดนครปฐม ดร.มนวิภา ประชัญคดี นายกสมาคมส่งเสริมการศึกษาในถิ่นกันดาร ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ม.ล.ปุญยนุช (เกษมสันต์) ดุลยจินดา ประธานชมรมเพลินไทยสมัยนิยม ดร.ลัดดา วิศวผลบุญ นายกสโมสรโรตารีกรุงเทพ พระราม 3 คุณศิรินภา สว่างล้ำ วิทยฐานกรณ์ นายกสภาสมาคมสตรีไทยดีเด่นแห่งชาติ คุณสุริยน ศรีอรทัยกุล กลุ่มบริษัท บิวตี้เจมส์ แฟคตอรี่ ดร.อรุโณชา ภาณุพันธ์ Managing Director Broadcast Thai Television ดร.ดาริณ พันธุศักดิ์ ทิฟฟานี่โชว์ คุณอรศรี ฮอนโนลด์ Mrs.Thailand World 2005 เป็นต้นบรรยากาศในค่ำคืนแสนพิเศษนี้ ยังได้รับเกียรติจากศิลปิน มาร่วมสร้างสีสันและส่งต่อความสุขด้วยบทเพลงไพเราะมากมาย ไม่ว่าจะเป็น คุณวินัย พันธุรักษ์ ศิลปินแห่งชาติ, ดร.ดาวใจ ไพจิตร สุจริตกุล นักร้องแผ่นเสียงทองคำพระราชทานจากรัชกาลที่ 9, คุณไพโรจน์ สังวริบุตร,คุณชัยรัตน์ เทียบเทียม, คุณวิยะดา โกมารกุล ณ นคร, คุณธรรพ์ณธร ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา, คุณวทัญญู มุ่งหมาย รวมถึงนักร้องจาก The Golden Song นักร้องจาก The Voice Thailand และคุณจักรวาล เสาธงยุติธรรม นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมการกุศล ร่วมทำบุญด้วยการประมูลหมวกใบหรูจากยุโรป และกระเป๋าแบรนด์ Judith Leiberจาก คุณสุริยน ศรีอรทัยกุลโดยงานคอนเสิร์ตการกุศล Love To Sharing 2024 ในครั้งนี้ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2567 เวลา 17.00 – 21.30 น. ณ La Chapelle Bangkokเกี่ยวกับ IMFAM / IMNEG By HOWEหลักสูตร IMFAM / IMNEG By HOWE ก่อตั้งโดย ดร.ธนพร ฟักเขียว Founder นิตยสาร HOWE ที่ให้ความสำคัญกับการส่งต่อธุรกิจครอบครัว Family Business จึงคัดสรรหลักสูตรที่ตอบโจทย์ เจาะลึกเรื่องธุรกิจครอบครัว โดย IMFAM ช่วยสร้างความเข้าใจภายใต้แนวคิด "ส่งไม้ต่อ - รับไม้เป็น" เพื่อให้การเปลี่ยนผ่านธุรกิจครอบครัวจากรุ่นพ่อแม่ สู่ทายาทรุ่นลูก มีประสิทธิภาพและยั่งยืน ขณะที่ IMNEG เป็นการปลูกฝังผู้ประกอบการธุรกิจครอบครัวรุ่นใหม่ โดยคัดสรรวิทยากรชั้นนำ มาถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆ อย่างเข้มข้น เพื่อให้ผู้เข้าร่วมหลักสูตรได้รับสาระครบครัน กับการเรียนการสอนที่ไม่เหมือนใคร ทั้งทฤษฎี, Case Study, Workshop รวมถึงการสร้าง Networking เพื่อต่อยอดและเพิ่มโอกาสใหม่ๆ ทางธุรกิจ อีกทั้งในทุกสัปดาห์ยังมีกิจกรรม Networking Dinner Party เชิญร่วมสังสรรค์กับงานปาร์ตี้ที่จะเปลี่ยนธีมไม่ซ้ำกัน และปิดท้ายหลักสูตรด้วยโปรแกรมพิเศษ Exclusive Trip เดินทางต่างประเทศเพื่อศึกษาดูงานและท่องเที่ยวเปิดประสบการณ์ใหม่