ไอคอนสยาม ชวนแฟน “NCT DREAM” ร่วมสัมผัสพลังแห่งความสดใส กับ NCT DREAM EXHIBITION ‘DREAM VIBE’ ครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

แลนด์มาร์กระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยา ชวนทุกคนมาร่วมสัมผัสโลกแห่งความฝันอันเปี่ยมไปด้วยชีวิตชีวาในครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของที่จะพาแฟน ๆ สัมผัสพลังแห่งความสดใสของ DREAM WORLD เต็มเปี่ยมไปด้วยเรื่องราวของเหล่าสมาชิก ซึ่งบอกเล่าถึงความฝัน มิตรภาพ ความหลงใหล และการเติบโตของพวกเขา ที่จะมอบความประทับใจให้กับแฟน ๆ อย่างไม่รู้ลืม ณ ชั้น 7 ไอคอนสยาม ระหว่างวันที่ 23 ธันวาคม 2567 – 2 กุมภาพันธ์ 2568นิทรรศการครังนี้อัดแน่นไปด้วยเรื่องราวของพาผู้เข้าชมรู้สึกเหมือนได้ร่วมเดินทางไปบนเส้นทางการเติบโตของพวกเขาผ่านโซนต่าง ๆ เริ่มจาก “Yo! Dream!” ภาพถ่ายขนาดใหญ่ของ NCT DREAM เน้นความเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละเมมเบอร์ ต่อด้วย “We Go Up” ที่ได้แรงบันดาลใจมาจากบาสเกตบอล สะท้อนถึงมุมสนุกสนานและเปี่ยมพลังของ NCT DREAM ส่วน “오르골 (Life Is Still Going On)” มาพร้อมกับบรรยากาศหาดทราย คลอด้วยเสียงเพลง Life Is Still Going Onอีกหนึ่งจุดที่น่าประทับใจคือ “미니카 (Drive)” ที่ทำให้หวนนึกถึงเรื่องราวในวัยเด็ก โดยจัดแสดงของเล่น รูปถ่าย ภาพความทรงจำในยุคเดบิวต์ รวมถึงชุดที่เคยสวมใส่ในโชว์ที่ผ่านมาของพวกเขา และที่ไม่อยากให้พลาดคือ “Dear DREAM” ที่แฟน ๆ จะได้พบกับบทสัมภาษณ์สุดพิเศษจากใจสมาชิก NCT DREAM และพบกับสินค้าสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่มีเฉพาะในงาน "DREAM VIBE" Exhibition ที่กรุงเทพฯ เท่านั้น! ไม่ว่าจะเป็นกางเกงลายช้างสุดเก๋ที่สะท้อนเอกลักษณ์ความเป็นไทย พวงกุญแจ DIY ที่ให้คุณสร้างสรรค์ในแบบของตัวเอง หรือพวงกุญแจสุดพิเศษที่ถ่ายทอดความเป็น NCT DREAM ได้อย่างลงตัวเปิดให้เข้าชมแล้วตั้งแต่วันนี้ถึง 2 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา11:00-20:00 น. ณ ชั้น 7 ไอคอนสยาม แฟน ๆ สามารถซื้อบัตรเข้าชมได้ที่หน้างาน ราคาบัตร 400 บาท สำหรับนักเรียน (แสดงบัตรนักเรียน ณ จุดเข้าชม) และ 500 บาทสำหรับบุคคลทั่วไป ติดตามความเคลื่อนไหวได้ทาง Facebook: ICONSIAM