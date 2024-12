ราชตฤมัยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดตัวโครงการใหญ่จัดตั้ง  RTC AI Data center

วันนี้ที่สโมสรทหารบก (วิภาวดี)ประธานอำนวยการ ราชตฤณมัยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดแถลงข่าวความคืบหน้าของโครงการและการจัดตั้ง Royal Turf Club(RTC) AI Data Center ภายใต้การดำเนินงานของราชตฤณมัยสมาคมแห่งประเทศไทย ฯ และพันธมิตรทั้งนี้กรรมการอำนวยการและเลขาธิการกิตติมศักดิ์ ราชตฤณมัยสมาคมแห่งประเทศไทย ฯ ได้กล่าวถึง รายละเอียดของแผนงานจัดตั้ง Royal Turf Club(RTC) AI Data Center ร่วมกับบริษัท Power-All Network Co., Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทลูกของ FOXCONN ผู้ผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่ใหญ่เป็นอันดับหนึ่งของโลก โดยมี Mr. Steve Hui, President of Power-All Networks Limited, a subsidiary of Foxconn กล่าวถึง บทบาทของบริษัท Power-All Networks Co., Ltd. ในการพัฒนา AI รูปแบบใหม่ที่ต้นทุนที่ต่ำและใช้พลังงานน้อยกว่าการใช้ Chip ประมวลผลรุ่นใหม่ของ Nvidia แต่มีประสิทธิภาพที่สูงกว่า ทั้งนี้เพื่อรองรับการใช้ งานในโครงการ RTC x CTG Prop Trade ซึ่งเป็นโครงการสร้างองค์ความรู้และฝึกอาชีพทักษะสูง จำนวน 300 ล้านบัญชีสำหรับบุคคลทั่วไป ซึ่งมีความจำเป็นต้องใช้ Virtual Private Server (VPS)จำนวนมาก ผ่านระบบโครงข่ายติดต่อสื่อสารอันมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ราชตฤณมัยสมาคมฯ ยังได้มีการจัดตั้งกิจการร่วมค้า( Consortium) ร่วมกับบริษัท Greenpro Capital Corp. (NASDAQ:GRNQ) นำโดย Mr.Gilbert Loke ประธานบริษัทฯ และบริษัท Capital Trust Group Ltd. (CTG) ประเทศนิวซีแลนด์ นำโดย Mr. Wong Hiu Tung, Co-CEO เพื่อร่วมขับเคลื่อนโครงการ Thailand Entertainment Complex ซึ่งเป็นศูนย์รวมความบันเทิงขนาดใหญ่มูลค่า 6,000 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 200,000 ล้านบาท) ซึ่งประกอบด้วยสนามแข่งม้า โรงแรม 6 ดาว สนามกอล์ฟ ร้านอาหาร โรงละคร ศูนย์กีฬา ห้องแสดงคอนเสิร์ต ศูนย์วัฒนธรรม และศูนย์การค้าพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันโดยเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2024 ที่ผ่านมา ทางบริษัท CTG ได้มีการออก Digital Bond หรือพันธบัตรดิจิทัลมูลค่า 6,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพื่อลงทุนในโครงการ Thailand Entertainment Complex ซึ่งบริหารโดยราชตฤณมัยสมาคมฯ และในวันที่ 24 ธันวาคม 2024 นี้ ทางราชตฤณมัยสมาคมฯในฐานะผู้บริหารโครงการดังกล่าวจึงได้ประกาศอย่างเป็นทางการว่าโครงการออกพันธบัตรดิจิทัลมูลค่า 6,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯโดยบริษัท CTG จะรับการลงทุนในรูปแบบของเหรียญ Stablecoin ชื่อ USD Telegraphic Transfer (USTT: https://etherscan.io/token/0xd390204673af474d433d61d50fd81c23bfa41114 ) ที่ออกโดยบริษัท CTG เท่านั้น โดยราชตฤณมัยสมาคมฯ ได้ยืนยันความโปร่งใสและความน่าเชื่อถือของเหรียญ Stablecoin นี้ เนื่องจากทางสมาคมได้มีการแต่งตั้งผู้แทนร่วมลงนามในบัญชีของบริษัท CTG ที่เปิดกับธนาคารประเทศสวิสเซอร์แลนด์ และพร้อมที่จะเปิดเผยข้อมูลยอดเงินในบัญชีต่อสาธารณะแบบทันที (real time) ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งถือเป็นวิธีการที่โปร่งใสที่สุดในโลกทั้งนี้ภายในงานได้มีการประกาศรับสมัครผู้ต้องการฝึกทักษะการเป็นผู้บริหารกองทุนหรือพอร์ทลงทุนผ่านบัญชี Proprietary Trading จำนวน 300 ล้านบัญชี จากประเทศไทยและทั่วโลก พร้อมประกาศการแข่งขันการบริหารพอร์ทลงทุนที่มี กองทุน Short หุ้น Nvidia ที่อยู่ในตลาด NASDAQ (https://www.nasdaq.com/market-activity/etf/nvd ) และมีโครงการแข่งขันบริหารพอร์ทลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆอีก เช่นโครงการแข่งเทรดกองทุน iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT.NASDAQ), โครงการแข่งขันพอร์ทลงทุนที่มีหุ้นบริษัท Tesla, Inc. โดยจำกัดยอดผู้สมัครเพื่อมาบริหารพอร์ทลงทุนบัญชี Prop Trade จำนวน 300 ล้านบัญชี จากผู้สนใจทั่วโลกโดยเฉพาะกลุ่ม Millennials หรือ คนเจน Y (Generation Y) กว่า 1.8 พันล้านคนทั่วโลก จะเริ่มเปิดรับสมัครภายในเดือนมกราคม 2025