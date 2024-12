สามย่านมิตรทาวน์ มัดรวมที่สุดแห่งความสนุก ในงาน “ลานนมสามย่าน - Mitr Festival” ปาร์ตี้รวมเพื่อนสายคลีน พร้อมเคาท์ดาวน์กับศิลปินดัง

สามย่านมิตรทาวน์ ส่งท้ายฉลองครบรอบ 5 ปี ปล่อยของเล่นใหญ่ในงานซิกเนเจอร์อีเว้นท์สุดปังแห่งปี “ลานนมสามย่าน - Mitr Festival” เทศกาลรวมเพื่อนปาร์ตี้สายคลีนแบบโนแอล จัดเต็มทัพความสนุก ฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปินดังและวงดนตรีฟันน้ำนม เสริมทัพด้วยไฮไลท์กิจกรรมและซีเครทเมนูจากพาร์ตเนอร์เฉพาะงานนี้เท่านั้น รวมทั้งคัดสรรร้านอาหารดังกว่า 40 ร้าน มารวมไว้ให้สายกินได้เลือกชิมอย่างจุใจ ตลอด 5 วัน ตั้งแต่ 27 - 31 ธค. 2567 เวลา 16.00 – 22.00 น. และพิเศษในวันที่ 31 ธ.ค.เปิดให้บริการถึงตี 1 บริเวณด้านหน้าสามย่านมิตรทาวน์เช็คลิสท์กิจกรรมความฟิน ชวนมาจิบนม ชิมเมนูสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ชมฟรีคอนเสิร์ตกับ 11 ศิลปินชื่อดัง นำโดย ZOLAR, PURPEECH, 4EVE, Newery, PiXXiE, Uncle Ben, NONT TANONT, Bamm, Serious Bacon, Rooftop และ วง Polycat รวมถึงอีกหนึ่งไฮไลท์กิจกรรมที่อยู่คู่กับลานนมมาแล้ว 5 ปีอย่างการแสดงดนตรีของเหล่าวงฟันน้ำนมที่ปังกว่าทุกปี เพราะครั้งนี้รวบรวมวงฟันน้ำนมตั้งแต่ปีแรกจนถึงปัจจุบัน พร้อมเปิดพื้นที่เดบิ้วต์ให้น้อง ๆ ได้แสดงศักยภาพของเด็กเจนใหม่ ๆ กว่า 10 วง ได้แก่ วง Black Tea Band,วง Tacks, วง Capybara, วง พราว, วง AGAIN, วงไม่มีชื่อ,วง Bazooka, วง Destiny, วง Zoneteens, วง Zenith & The Gang, วง นาย ต เนื้อตุ๋น, วง The Third year, วง Motive และ วง Penmanshipปาร์ตี้สายคลีนแบบโนแอลกับเมนูไฮไลท์ห้ามพลาดประจำปีที่ต้องชิม ทั้งเครื่องดื่มและอาหารจาก F&N ที่ครีเอทขึ้นเฉพาะลานนมสามย่านเท่านั้น! อย่าง TEAPOT Milk Tea Snow Ice, Bear Brand Milk Snow Ice, Magnolia Chocolate Snow Ice, Nutri Well Snow Ice, TEAPOT Milk Tea Custard Croffle, Carnation Plus Croffle, Carnation Seafood Sauce Crab Stick และ Carnation Spicy Cheese Ramyun โดยเมนูเริ่มต้นที่ 29 บาทเท่านั้น!! รวมทั้งเอาใจสายกินให้ได้อิ่มหนำไปกับร้านเด็ด ร้านดัง นมปัง ปังอร่อยที่คัดสรรมารวมไว้มากกว่า 40 ร้าน พร้อมเสิร์ฟความอร่อยตลอด 5 วัน อาทิ นมหยด-Nomyod Fresh Milk กับเมนูปังปิ้งลาวาไข่เค็ม, ปังปิ้งสังขยาโกโก้, นมชาไทย ร้าน Miruku ร้านนมสไตล์ญี่ปุ่น ที่จึ้งที่สุดในย่านบรรทัดทอง, เหมยลี่ หมี่คลุก หมี่ไก่ฉีก, เจ๊แดง สามย่าน ส้มตำ-คอหมูย่าง ตำนานความอร่อยแห่งสามย่าน และร้านอาหารอีกมากมายที่รอสายกินมาเช็คอินความอร่อยโดยปีนี้ยังคงจัดเต็มกิจกรรมสุดสนุกตลอดงาน ไม่ว่าจะเป็น Find U to Your MILK สนุกกับการค้นหาตัวเองและเครื่องดื่มที่ใช่ ผ่าน Interactive Game ที่จะวิเคราะห์ตัวตนตามหลักจิตวิทยา MBTI เพื่อประมวลผล 5 บุคลิกภาพ INTJ นักออกแบบ, ENTP นักโต้วาที, ESFP ผู้มอบความบันเทิง, ISFJ ผู้ตั้งรับ, ISFP นักผจญภัย พร้อมรับเมนูเครื่องดื่ม “Personal MILK” จากพาร์ทเนอร์ดัง อาทิ F&N, Milk land, Fuku Matcha, Dakasi และ Seoul Hotteokเช็กอินความแกลมกับจุดถ่ายรูปสุดเก๋ที่โซน NEW SPACE และเพลิดเพลินกับ PHOTOSIGN ชวนมาตั้ง New Year's Resolution เรื่องที่จะทำในปีใหม่ 2025 พร้อมสนุกกันต่อกับกิจกรรม MITR RANDOM กิจกรรม Make Friend สร้างมิตรภาพทำความรู้จักเพื่อนใหม่ และกิจกรรม RANDOM DANCE พื้นที่โชว์ สเต็ปสายแดนซ์ให้เหล่าวัยรุ่นได้ปลดปล่อยตัวเองไปกับเพลงของศิลปินดัง รวมไปถึงเพลงฮิตติดกระแส บริเวณด้านหน้าต้นคริสต์มาสและพิเศษให้สุดกับคืนข้ามปี ระเบิดเสียงกรี๊ดให้สุดเสียงกับมือกลองสุดฮอตกระแสแรงอย่าง น้องสิงห์ เหลืองสุนทร วง Black Tea Band พร้อมส่งไม้ต่อความสนุกให้ศิลปินรุ่นพี่ Rooftop ร่วมชนนมข้ามปีกับพี่นะและสมาชิกวง Polycat สุดเหวี่ยงข้ามปีจนถึงตี 1 กับ DJYPร่วมฉลองเคาท์ดาวน์แบบโนแอล ที่ปาร์ตี้สายคลีนต้องไม่พลาดมาเช็กอินในงาน “ลานนมสามย่าน” 27-31 ธันวาคม 2567 ที่ ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 10.00 น. ถึง 22.00 น. และสำหรับโซน 24 ชม. เปิดให้บริการตามปกติ พิเศษในวันที่ 31 ธ.ค. สามย่านมิตรทาวน์จะเปิดให้บริการถึงตี 1 และเพื่อความสะดวกในการเดินทางของชาวมิตร MRT เปิดให้บริการ ตั้งแต่เวลา 06.00 น.- 02.00 น. ของวันที่ 1 มกราคม 2568