เตรียมตัวให้พร้อม! centralwOrld Bangkok Countdown 2025-The Original หนึ่งเดียว Times Square of Asia ปรากฏการณ์เคานต์ดาวน์ครั้งยิ่งใหญ่ 31 ธ.ค. นี้

นับถอยหลังเตรียมมามันส์สุด สนุกสุด กับงานเคานต์ดาวน์ยิ่งใหญ่ระดับโลกหนึ่งเดียว Times Square of Asia ฉลอง MOMENT ประวัติศาสตร์พร้อมกัน บนแลนด์มาร์กที่คนมารวมตัวกันมากที่สุดกว่า 250,000 คน ใจกลางเมือง เดินทางง่าย จัดเต็มความมันส์ด้วยเวที-พลุ แสง สี เสียงโปรดักชั่นระดับโลก Non stop entertainment ตั้งแต่ 18.00 น. เป็นต้นไป7 ที่สุดไฮไลต์ ออริจินัลเคานต์ดาวน์ดีที่สุดตลอดกาล Times Square of Asia1. ครั้งแรกของโลก! เคานต์ดาวน์ร่วมกับ Digital Art Toy ทั้ง Labubu, Zimomo, Estella, Jessica x Abigail และอื่นๆ อีกหลายคาแรกเตอร์ โดยการร่วมมือกับ TTE (Thailand Toy Expo), J.P. Toys Gallery นำเทรนด์โลกอย่าง Art Toy มาเป็นตัวแทนส่งความสุขปลายปีครั้งยิ่งใหญ่2. มันส์ที่สุดกับศิลปิน Asian Sensation ดังระดับโลกและโชว์สุดเซอร์ไพรส์จาก Countdown Angles ฟรีน สโรชา และ เบ็คกี้ รีเบคก้า, หลิงหลิง-ศิริลักษณ์ และ ออม กรณ์นภัส และ มันส์ที่สุดแบบอันลิมิเต็ดกับศิลปินมากมาย อาทิ Billkin-PP Krit, BUS because of you I shine, PROXIE, PiXXiE, 4EVE, Jaylerr เสริมทัพด้วยศิลปินติด ท็อปชาร์ตทุกอะวอร์ด NONT TANONT, Ice Paris, Tattoo Colour, Three Man Down, URBOYTJ, ZeeNunew การปรากฏตัวครั้งแรกบนเวทีเคานต์ดาวน์ของ โอปอล สุชาตา Miss Universe Thailand 2024 ร่วมนับถอยหลังพร้อมกันที่เซ็นทรัลเวิลด์3. ใหญ่ที่สุด กระหึ่มข้ามปี บนจอ panOramix มหึมากลางเมือง จอดิจิทัลอินเตอร์แอคทีฟที่ใหญ่ที่สุดในโลก ขนาด 3,790 ตารางเมตร เต็มตาทั้งกราฟิค วิชวลต่างๆ Digital Art มันส์ครบทุกสัมผัส ด้วยเทคโนโลยีแสง สี เสียง จัดเต็ม4. สนุกที่สุด Non-Stop เอ็นเตอร์เทนเมนต์10 วัน 10 คืน เที่ยงวันยันเที่ยงคืน ตั้งแต่ 21 ธ.ค. 67 ถึงคืนเคานต์ดาวน์ ศิลปินระดับท็อปของวงการ DICE, Whal & Dolph, EYERICE, M Choice, V Violette Wautier, LANDOKMAI, WHITE LIE, ค่าย Projext 52, Love Sick, Jame Alyn และ QRRA5. ที่สุดโมเมนต์ประวัติศาสตร์ พลุ Meaningful Fireworks 180 องศา กว่าหมื่นลูก ผสาน Message to the world สร้างแรงบันดาลใจไปทั่วโลก6. เซอร์ไพรส์ที่สุด Mini Labubu Merry Ville ลิมิเต็ด อิดิชัน รวม 100 รางวัล สำหรับลูกค้าที่เข้าร่วมงานและลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน Central Life X หรือรับชม centralwOrld Bangkok Countdown 2025 ผ่านช่องทางออนไลน์ เพียง Comment พร้อมติด #Hashtag ตามกำหนด พิเศษเฉพาะสมาชิก The 1 ลุ้นเป็นผู้โชคดีรับคะแนน The 1 จำนวน 1 ล้านคะแนน และรับสิทธิ์เข้าร่วมงาน ติดตามกติกาในช่องทาง The 1 APP และ The 1 Facebook Fanpage7. มาง่ายที่สุด สะดวกที่สุด ที่จอดรถกว่า 3,000 คัน รถไฟฟ้าเปิดให้บริการถึงตี 2 และร่วมกับ ขสมก. บริการฟรี Shuttle Bus อนุสาวรีย์ชัยฯ-เซ็นทรัลเวิลด์ (ฝั่งประตูน้ำ) วันที่ 31 ธ.ค. เวลา 17:00 ถึงตี 2 ของวันปีใหม่นอกจากนี้ Thailand Countdown 2025 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล 17 แลนด์มาร์ก ศูนย์กลางความมันส์ทั่วประเทศ รวบรวมศิลปินไทยตัวท็อป กว่า 500 ชีวิต เช่น วงมีน, TATTOO COLOR, PARADOX, ZEAL, Paper Planes, โอ๊ต ปราโมทย์, Bigass, สิงโต นำโชค, Sillyfools, โก้ Mr.Saxman, โป่ง หิน เหล็ก ไฟ, ปู แบล็คเฮด, จ๊ะ นงผณี, หนุ่มกะลา, Boy Peacemaker, เต้ย พงศกร, มอส ปฏิภาน, ลำไย ไหทองคำ, ไททศมิตร, เบิ้ล ปทุมราช, แว่นใหญ่ ฯลฯ และอลังการพลุนับแสน แสงสีเสียงจัดเต็มกระหึ่มทั่วไทยเตรียมพบกับปรากฎการณ์ Countdown Entertainment ยิ่งใหญ่ระดับโลก ส่งท้ายปีณ เซ็นทรัลเวิลด์ Times Square of Asia และมันส์ทั่วประเทศในงาน Thailand Countdown 2025 บนแลนด์มาร์กเคานต์ดาวน์ทั่วไทย ณ เซ็นทรัล เวสต์เกต, ศาลายา, มหาชัย, อยุธยา, เชียงใหม่, พิษณุโลก ขอนแก่น, โคราช, พัทยา, มารีนา, ระยอง, ศรีราชา, จันทบุรี, ภูเก็ต, สมุย และ หาดใหญ่คลิก : https://campaign.centralpattana.co.th/ctwbkkcountdown2025/ ติดตามความเคลื่อนไหวของ เซ็นทรัลพัฒนา คลิก : https://www.centralpattana.co.th/th/home