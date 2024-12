วอร์นเนอร์ มิวสิค ไทยแลนด์ จับมือ เอเจนซีชั้นนำระดับโลก We Are Social สร้างปรากฏการณ์ครั้งใหม่ เปิดตัวโปรเจกต์ WAVS รุ่นที่ 3 ผสานโอกาสทาง “ดนตรี” สู่โลก “เมตาเวิร์ส” อย่างไร้ขอบเขต ครั้งแรกในไทย

วอร์นเนอร์ มิวสิค ไทยแลนด์ จับมือ ครีเอทีฟเอเจนซีชั้นนำระดับโลก We Are Social สร้างปรากฏการณ์ครั้งใหม่ ประกาศเปิดตัว WAVS รุ่นที่ 3 ผสานโอกาสทาง “ดนตรี” สู่โลก “เมตาเวิร์ส” ครั้งแรกในไทย เพื่อพลิกโฉมวงการเพลงไทยให้เข้าถึงกลุ่มคอมมูนิตี้แบบใกล้ชิด เพื่อพัฒนาธุรกิจไปพร้อมกับการพัฒนาสังคม พร้อมเปิดเวทีเฟ้นหาศิลปินอิสระรุ่นใหม่ได้มีพื้นที่ในการสร้างสรรค์ผลงานในยุคดิจิทัล โดยได้รับความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับแบรนด์ชั้นนำ ได้แก่ เคเอฟซี ประเทศไทย และ ลอรีอัล ประเทศไทย ด้วยความร่วมมือครั้งนี้จะส่งมอบโอกาสให้ศิลปินเข้าถึงอุปกรณ์ดนตรีระดับแนวหน้า โอกาสพิเศษต่างๆ ผ่านแพลตฟอร์มที่เปิดกว้างมากขึ้น เพื่อเปิดเวทีให้คนรุ่นใหม่ได้เดินตามความฝันและมีพื้นที่ในการโชว์ความสามารถแบบไร้ขีดจำกัด เตรียมพร้อมก้าวสู่การเป็นศิลปินหน้าใหม่ของวงการคุณคาล นิทัศน์ คงขำ กรรมการผู้จัดการ วอร์นเนอร์ มิวสิค ไทยแลนด์ กล่าวว่า “ผมภูมิใจที่ โปรเจกต์ WAVS ได้พัฒนามาถึงปีที่ 3 ซึ่งตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นในการส่งเสริมศิลปินอิสระและ วงดนตรีหน้าใหม่ให้มีเวทีแสดงความสามารถ พร้อมเปิดเส้นทางสู่วงการศิลปินมืออาชีพ ปีนี้นับเป็นอีกก้าวสำคัญ ด้วยการนำเทคโนโลยีโลกเสมือนจริงเมตาเวิร์ส (Metaverse) มาสร้างการเชื่อมโยงระหว่างคอมมูนิตี้ดนตรี ทำให้ทุกคนเข้าถึงกันได้ง่ายขึ้น เป้าหมายของเราคือการเข้าถึงกลุ่มศิลปินทั่วประเทศและทั่วโลก โดยเฉพาะศิลปินที่อาศัยอยู่นอกกรุงเทพฯ“โดย WAVS รุ่นที่ 3 จะพลิกโฉมวงการเพลงไทยที่เราเคยจัดมาก่อน โดยปีนี้เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้สัมผัสประสบการณ์ในรูปแบบที่ล้ำสมัยผ่านเมตาเวิร์ส ทุกคนสามารถเข้าร่วมเวิร์กช็อป แบ่งปันไอเดีย และสร้างแรงบันดาลใจร่วมกันได้อย่างง่ายดาย ด้วยความร่วมมือครั้งสำคัญกับ เอเจนซี We Are Social จะช่วยสร้างปรากฏการณ์ใหม่แห่งวงการดนตรี ผมขอส่งกำลังใจให้ทุกศิลปินที่เข้าร่วมโปรเจกต์นี้ และรอชมผลงานที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังสร้างสรรค์ครับ”คุณณัฐชนัน เชียภาณุมาศ ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายครีเอทีฟ เอเจนซี We Are Social กล่าว “ผมรู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับ วอร์นเนอร์ มิวสิค ไทยแลนด์ ในโปรเจกต์ WAVS รุ่นที่ 3 ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของเราในฐานะครีเอทีฟเอเจนซีชั้นนำระดับโลก ด้วยความเชี่ยวชาญด้านความคิดสร้างสรรค์ การนำเสนอผ่านนวัตกรรม (Innovation) และดิจิทัลแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย เรามุ่งเน้นเชื่อมโยงผู้คนสู่คอมมูนิตี้อย่างไร้ขอบเขต ปีนี้ถือเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญ โดยเรากำลังทลายอุปสรรคทางภูมิศาสตร์ที่ผสมผสานโลกจริงกับโลกเสมือนได้อย่างลงตัวในวงการเพลงที่จะเกิดขึ้นบนเมตาเวิร์สครั้งนี้ เราต้องการเชื่อมโยงศิลปินรุ่นใหม่ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้กว้างขึ้น ผมมั่นใจว่า WAVS จะเป็นเวทีที่มอบประสบการณ์ความบันเทิงที่แปลกใหม่ เปี่ยมด้วยจินตนาการ และช่วยผลักดันศิลปินรุ่นใหม่ให้ได้แสดงความสามารถอย่างเต็มที่ พร้อมสร้างแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์ที่ไม่มีขีดจำกัดครับ”โปรเจกต์ WAVS รุ่นที่ 3 นำเสนอกิจกรรมที่ครอบคลุมเพื่อบ่มเพาะ และยกระดับนักดนตรีรุ่นใหม่ผ่านไฮไลท์สำคัญ ดังนี้● เวิร์กช็อปพัฒนาศิลปิน 8 รายการ: ครอบคลุมหัวข้อสำคัญในวงการดนตรี อาทิเช่น การผลิตเพลง การแสดงสด การสร้างแบรนด์ การตลาด และการดูแลสุขภาพจิต● สปอตไลท์บนศิลปิน: มอบโอกาสให้ศิลปินได้โชว์ความสามารถผ่านคอนเสิร์ต การแสดง และอีเวนต์สำคัญอื่น ๆ● ชุมชนที่แข็งแกร่ง: ส่งเสริมเครือข่ายศิลปินที่มีความคิดคล้ายคลึงกัน เพื่อแบ่งปันความรู้ ร่วมมือกัน และสร้างแรงบันดาลใจให้กันและกันเตรียมพบกับกิจกรรมความสนุกต่างๆ ของโปรเจกต์ WAVS รุ่นที่ 3 ได้แล้ววันนี้ โดยท่านสามารถติดตามรายละเอียด พร้อมรับฟังความบันเทิง จินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์จากศิลปินรุ่นใหม่ได้ผ่านทางโซเชียลมีเดีย Instagram Facebook และ TikTok