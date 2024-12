สมูทอีส่งแคมเปญสุดปัง ชวน FC ช็อปส่งท้ายปี ลุ้น “ไพรเวตทอล์ก” กับ "หลิง-ออม"

ฟินกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว! สมูทอี (Smooth E) ผลิตภัณฑ์เวชสำอางสำหรับผิวบอบบางที่ได้รับความไว้วางใจมากว่า 30 ปีและมียอดขายอันดับ 1 ในร้านขายยา เดินหน้าจัดแคมเปญโปรโมชั่นสุดปังโค้งสุดท้ายของปี ชวน Gen Z ช็อปสินค้า Smooth E ทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ร่วมรายการ เพื่อลุ้นเป็น Top Fan ลำดับที่ 1 คว้ารางวัลใหญ่ “เซอร์ไพรส์ ไพรเวตทอล์ก” ครั้งแรกกับการกระทบไหล่และพูดคุยกับ "หลิง-ออม" สุดเอ็กซ์คลูซีฟในงาน “New Face of Smooth E” พร้อมรางวัลพิเศษรวมกว่า 55 รางวัล รีบช็อปด่วนทุกช่องทาง หมดเขต 27 ธันวาคมนี้นางสาวศุภาพิชญ์ พิทยานุกุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด บริษัท สยามเฮลท์ กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า “ในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ สมูทอีได้จัดแคมเปญโปรโมชั่น “Meet New Face of Smooth E Ling-Orm” พร้อมมอบรางวัลพิเศษให้กับผู้โชคดีได้มีโมเมนต์สุดเอ็กซ์คลูซีฟกับหลิง-ออม พรีเซนเตอร์ใหม่ของสมูทอี โดยจะมีงานเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ในงาน “New Face of Smooth E” ในต้นปีหน้า เราหวังว่า แคมเปญนี้จะเป็นของขวัญส่งความสุขให้กับลูกค้าสมูทอีทุกคนในช่วงเทศกาลปีใหม่”แคมเปญนี้คือกรี๊ดไม่ไหว! เมื่อสมูทอีดึง หลิง-ออม สองสาวนักแสดงดาวรุ่งยืนหนึ่งในวงการซีรีส์แซฟฟิกและโด่งดังเป็นที่รู้จักทั้งในไทยและต่างประเทศ ออกมาประกาศทาง Facebook Smooth-E Thailand เชิญชวน FC และคนรุ่นใหม่ ให้มาร่วมงานเปิดตัวหลิง-ออม พร้อมแชร์เคล็ดลับดูแลผิวสวยและโมเมนต์สวีตสุดจึ้งที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนทั้งคู่ได้กล่าวว่า “หลิงกับออมมีข่าวดีมาบอก อยากจะชวนทุกคนมางาน New Face of Smooth E วันที่ 8 มกราคม 2568 นี้ ทุกคนสามารถมาร่วมกิจกรรมสนุกๆ กับ Smooth E ได้นะคะ เพียงแค่ช็อปสินค้ากับร้านค้าที่ร่วมรายการ ก็มีสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลสุด Exclusive จากหลิงออมไปเลย ขอบอกเลยนะคะว่า พิเศษสุดๆ แล้วมาเจอกับพวกเรานะคะ”งานนี้ FC หลิง-ออม ห้ามพลาด! ร่วมสนุกกับแคมเปญนี้ได้ง่ายๆ เพียงซื้อผลิตภัณฑ์สมูทอีที่ร่วมรายการ ที่หน้าร้าน พีแอนด์เอฟ บิวเทรี่ยม อีฟแอนด์บอย บู๊ทส์ และวัตสัน และช่องทางออนไลน์ Line Shopping Smooth E ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2567 เวลา 23.59 น. พร้อมลุ้นรางวัลพิเศษในงาน “NEW FACE OF SMOOTH E” ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 8 มกราคม 2568 ณ One Bangkokรายละเอียดรางวัลในแคมเปญ “Meet New Face of Smooth E Ling-Orm” มีดังนี้ Top Fan ลำดับที่ 1 จะได้รับรางวัลใหญ่ เซอร์ไพรส์ ไพรเวต ทอล์ก กับ หลิง-ออม 1 นาที กรอบรูป AR พร้อมลายเซ็น กระเป๋าผ้าแคนวาสสุดเก๋จากสมูทอี และถ่ายรูปคู่กับหลิงออมพร้อมลายเซ็น และที่นั่งพิเศษในงานTop Fan ลำดับที่ 2-3 จะได้รับกรอบรูป AR พร้อมลายเซ็น กระเป๋าผ้าแคนวาสสุดเก๋จากสมูทอี และถ่ายรูปคู่กับหลิง-ออมพร้อมลายเซ็น และที่นั่งพิเศษในงานTop Fan ลำดับที่ 4-10 จะได้ถ่ายรูปคู่กับหลิง-ออมพร้อมลายเซ็น และที่นั่งพิเศษในงานTop Fan ลำดับที่ 11-20 จะได้รับรูปหลิง-ออมพร้อมลายเซ็น และที่นั่งพิเศษในงาน Lucky Fan 30 คน จะได้รับโปสการ์ด สมูทอี เอดิชั่น พร้อมลายเซ็นหลิง-ออม และที่นั่งพิเศษในงานLucky Seat 5 รางวัล จะได้รับที่นั่งพิเศษในงานทุกการช็อปลงทะเบียนพร้อมแนบใบเสร็จผ่าน Smooth E Line OA : @smoothe_thailand หรือคลิก https://lin.ee/fblHRkL ประกาศรายชื่อผู้โชคดี วันที่ 4 มกราคม 2568 ในช่องทาง Facebook Smooth E ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3YUIO2l