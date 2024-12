Variety จัดเพลง “New Woman” ของ ”ลิซ่า“ อยู่ใน 15 อันดับเพลงแย่ที่สุดแห่งปี ทำชาวเน็ตเสียงแตก

งานนี้ทำเอาแฟนเพลงเค-ป็อป และแฟนเพลงของ ลิซ่า ลลิษา มโนบาล หรือ ลิซ่า BlackPink ช็อคกันถ้วนหน้า เมื่อเพลง New Woman ที่ ลิซ่า ร่วมร้องกับ โรซาเลีย ศิลปินสาวชื่อดังชาวสเปน โดนจัดอันดับให้อยู่ในหมวดยอดแย่นิตยสารดังกล่าวลูบหลังด้วยการยกย่องศิลปินทั้ง 2 คนว่าเป็น "ปรมาจารย์" ในการขยายเสียงเพลงในแบบฉบับของตนเอง โดยแต่ละคนมีความโดดเด่นในด้านสุนทรียศาสตร์และสไตล์ดนตรีที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม นิตยสารก็ได้ตบหัวโดยระบุว่าการร่วมงานกันของพวกเขาไม่ได้ทำให้ผลงานเพลงออกมาน่าฟังเท่าที่ควร ซึ่งระบุในบทความว่า“เมื่อพิจารณาจากแต่ละคนแล้ว โรซาเลีย และ ลิซ่า ต่างก็เป็นผู้เชี่ยวชาญในการสร้างโลกที่สมจริงเพื่อขยายขอบเขตของดนตรีของพวกเขา แต่ละคนต่างก็เป็นนักร้องที่ยอดเยี่ยมในแบบของตัวเอง ทั้งคู่เป็นปรมาจารย์ด้านการคัดเลือกเพลง โดยนำเอาสุนทรียศาสตร์อันเป็นเอกลักษณ์แผ่ขยายเข้าไปเพื่อผลิตผลงานในรูปแบบของตนเองออกมา”“แต่น่าเสียดายที่ทั้งคู่ทำได้ไม่ดีพอใน ‘New Woman’ ซึ่งเป็นผลงานร่วมกันที่ฟังดูดีในทางทฤษฎี แต่ล้มเหลวในทางปฏิบัติ” Variety กล่าว“การปรากฏตัวของ โรซาเลีย ในเพลงให้ความรู้สึกไม่ต่อเนื่อง ซึ่งเห็นได้ชัดว่านักร้องบันทึกเสียงส่วนของตนแยกกัน และไม่มีอะไรดีกว่านี้แล้วเมื่อ ลิซ่า กลับมาแบ็คอัพอีกครั้ง”ทันทีที่เพลง “New Woman” ถูกปล่อยออกมา ก็เกิดการถกเถียงกันอย่างดุเดือด นักวิจารณ์แย้งว่า ลิซ่า ยังไม่ก้าวออกมาจากเงาของ BLACKPINK ในขณะที่แฟนๆ ของเธอปกป้องและสนับสนุนทางเลือกในการทำงานด้านศิลปะของ ลิซ่า ในทุกรูปแบบส่วนบทวิจารณ์ดังกล่าว แฟนคลับของ ลิซ่า และ โรซาเลีย ออกอาการไม่เห็นด้วย พร้อมระบุว่า คนเขียนบทความดังกล่าวอาจจะไม่มีรสนิยมในการฟังเพลง และมองว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่ดีที่สุดเพลงหนึ่งของ ลิซ่า เลยก็ว่าได้ขณะเดียวกันแฟนๆมองว่า Variety อาจจะรสนิยมการฟังเพลงยังเข้าไม่ถึงงานศิลปะ เพราะสื่อดนตรีระดับโลกอย่าง Billboard ก็ได้เลือกเพลง New Woman ของ ลิซ่า และ โรซาเลีย ให้เป็น 1 ในเพลงที่ดีที่สุดของปี 20241. Woman’s World – Katy Perry2. Think U the Shit (Fart) – Ice Spice3. Big Foot – Nicki Minaj4. Karma – Jojo Siwa5. I Luv It – Camila Cabello6. Facts – Tom MacDonald7. Carnival – Kanye West8. Now or Never – Pitbull9. I Don’t Wanna Wait – David Guetta10. New to Country – Bailey Zimmerman11. Down the Drain – Julia Fox12. New Woman – Lisa13. Spicy Margarita – Jason Derulo14. Kiss My Boots – Brian Kelley15. Been like this – Meghan Trainor