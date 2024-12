คริสโตเฟอร์ โนแลน เตรียมดัดแปลงมหากาพย์ "The Odyssey" ของโฮเมอร์เป็นภาพยนตร์

แมตต์ เดมอน นำแสดงในภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์จากคริสโตเฟอร์ โนแลน เตรียมเข้าฉายปี 2026หลังจากมีการคาดเดากันมานานเกี่ยวกับโปรเจกต์ใหม่ของคริสโตเฟอร์ โนแลน ในที่สุด Universal ก็ได้เปิดเผยว่าโนแลนจะนำมหากาพย์ "The Odyssey" ของโฮเมอร์ ซึ่งเล่าถึงการเดินทางกลับบ้านของโอดิสซีอุสหลังสงครามกรุงทรอย มาดัดแปลงเป็นภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์“ภาพยนตร์เรื่องใหม่ของคริสโตเฟอร์ โนแลน The Odyssey เป็นภาพยนตร์แอ็กชันมหากาพย์ในเชิงตำนาน ที่ถ่ายทำทั่วโลกด้วยเทคโนโลยีฟิล์ม IMAX รุ่นใหม่ล่าสุด” สตูดิโอกล่าว “ภาพยนตร์เรื่องนี้จะนำเรื่องราวของมหากาพย์คลาสสิกมาสู่จอ IMAX เป็นครั้งแรก และมีกำหนดเข้าฉายทั่วโลกในวันที่ 17 กรกฎาคม 2026”นักแสดงนำในภาพยนตร์เรื่องนี้ประกอบไปด้วย แมตต์ เดมอน, ทอม ฮอลแลนด์, เซนดายา, โรเบิร์ต แพททินสัน, ลูพิตา ญองอ, แอน แฮททาเวย์ และชาร์ลิซ เธอรอนคริสโตเฟอร์ โนแลนเคยมีประสบการณ์กับภาพยนตร์ย้อนยุคมาก่อน เช่น Oppenheimer ซึ่งคว้ารางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมและผู้กำกับยอดเยี่ยมจากรางวัลออสการ์ และ The Prestige ซึ่งดัดแปลงจากนิยายของคริสโตเฟอร์ พรีสต์ ที่เล่าเรื่องราวของนักมายากลคู่ปรับในลอนดอนยุค 1890แต่ The Odyssey ถือเป็นความท้าทายครั้งใหม่ของโนแลน โดยมหากาพย์เรื่องนี้เขียนขึ้นในศตวรรษที่ 8 ก่อนคริสต์ศักราช เล่าถึงเรื่องราวของเทพเจ้า, เทพธิดา และสัตว์ประหลาด ซึ่งเป็นเนื้อหาที่แตกต่างจากงานก่อนหน้าของเขา แม้โนแลนจะเคยนำเสนองานที่มีองค์ประกอบเหนือจริง เช่น การเดินทางระหว่างดวงดาวใน Interstellar และความฝันซ้อนฝันใน Inceptionมหากาพย์ The Odyssey เคยถูกดัดแปลงเป็นภาพยนตร์หลายครั้ง เช่น Ulysses (1954) ที่นำแสดงโดยเคิร์ก ดักลาส รวมถึงเคยเป็นแรงบันดาลใจให้ภาพยนตร์เรื่อง O Brother, Where Art Thou? (2000) ของพี่น้องโคเอนนอกจากนี้ เรื่องราวสงครามกรุงทรอยยังเคยถูกนำมาสร้างในภาพยนตร์ Troy (2004) ที่นำแสดงโดยแบรด พิตต์ในบทอคิลลีส และฌอน บีนในบทโอดิสซีอุส ซึ่งวูล์ฟกัง ปีเตอร์เซน ผู้กำกับ Troy เคยเปิดเผยว่า คริสโตเฟอร์ โนแลนเองก็เคยเป็นหนึ่งในตัวเลือกสำหรับกำกับภาพยนตร์เรื่องนี้ ก่อนที่เขาจะมากำกับ Batman Beginsปีนี้ถือเป็นปีแห่งความสำเร็จสำหรับโนแลน หลังคว้าออสการ์ตัวแรกในชีวิตจาก Oppenheimer และปิดท้ายปีด้วยการได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์อัศวินจากพระเจ้าชาร์ลส์ในพิธีอย่างเป็นทางการเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา