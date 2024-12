ถอดรหัสทำธุรกิจด้วยหัวใจ อ็อกซิเจน เรสซิเด้นส์ จาก GRAND HILLS สู่ OXY GREEN พัฒนาอสังหาแบบรักษ์โลก

ช่วงโค้งสุดท้ายของปี 2567 และแนวโน้มปีหน้าธุรกิจอสังหาริมริมทรัพย์ในจังหวัด ท่องเที่ยวต่าง ๆ ยังคงเป็นจุดขายยังคงได้รับการตอบรับอย่างมากจากลูกค้าคนไทยและชาวต่างชาติ คาดการณ์จากผู้เชี่ยวชาญว่า กระแสความนิยมนี้ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องถึงปี 2568ซี่งถ้าโฟกัสภายใต้กระแสความนิยมนี้ “เขาใหญ่” จ.นครราชสีมา ถือเป็นทำเลทองที่มีความโดดเด่นด้านใกล้ชิดธรรมชาติ มีหลายปัจจัย ทั้งอากาศดี สิ่งอำนวยความสะดวกพร้อมและการเดินทางใกล้กรุงเทพฯ รวมถึงโครงการใหม่ ๆ ที่ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักลงทุนและลูกค้าที่ต้องการบ้านพักตากอากาศไว้เป็นพื้นที่พักผ่อนของครอบครัวคุณมณฑาทิพย์ จุนหวิทยะ กรรมการผู้จัดการและผู้ก่อตั้ง บริษัท อ็อกซิเจน เรสซิเด้นส์ จำกัด(Oxygen Residence Co., Ltd.) กล่าวถึงความสำเร็จของโครงการ Oxygen Residence Grand Hills ที่ได้รับการตอบรับจากนักลงทุนและลูกค้าว่า“คอนเซปต์ของบริษัทฯ อย่างโครงการที่แล้วแกรนด์ ฮิลล์ เราวางคาแรคเตอร์ไว้เป็นแบบลักซูรี่สไตล์ บ้านพักตากอากาศที่เขาใหญ่ เปิดตัวไปปีที่แล้วก็ได้ผลตอบรับดี ย้อนกลับไปโครงการก่อนหน้านี้ของเราค่อนข้าง Sold Out เร็วมาก เพราะเราเข้าใจกลุ่มลูกค้าว่าต้องการอะไร ส่วนโครงการใหม่ของเราว่าชื่อ OXY KHAOYAI POOL & GREEN คอนเซปต์อาจแตกต่างกับแกรนด์ฮิลล์ คือ อยากให้ลูกค้า ได้สัมผัสถึงธรรมชาติ อากาศที่ดี เพราะสร้างบ้านพักตากอากาศให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ อยากให้คนที่มาซื้อบ้านได้ซึมซับสิ่งแวดล้อม เพราะเราเห็นพื้นที่ตรงนี้ตลอดเวลา พอเรา pre-sale ก็ขายหมดแล้วก่อนสร้างเสร็จ”ถอดรหัสความสำเร็จ พัฒนา เรียนรู้ ทำธุรกิจด้วยหัวใจคุณ มณฑาทิพย์ ผู้บริหารหญิงคนเก่ง กล่าวต่ออีกว่า “Oxy Green ถือเป็น Segment ที่หลายคนมองหาทั้งเรื่องราคา และขนาดของบ้าน เพราะปัจจุบันลูกค้าหรือนักลงทุนตอบรับเรื่องสิ่งแวดล้อมมากขึ้น มีหลายโครงการที่ราคาใกล้เคียงกับของเรา เราจะทำยังไงให้แตกต่าง ดึงดูดลูกค้าไม่ได้มองที่บ้านสวยอย่างเดียว แต่มองโดยรวมถึงปัจจัยรอบตัวด้วย อีกอย่างที่สำคัญคือ เราคลุกคลีกับชุมชนที่นี่ด้วย วิสัยทัศน์ของบริษัทเรา คือ นอกจากพัฒนาที่ดินแล้ว ก็มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนหลายภาคส่วน เช่นการปลูกผัก เลือกต้นไม้ เลือกวัสดุให้เข้ากับเอกลักษณ์ของที่นี่ พยายามพัฒนาโครงการให้ชุมชนที่นี่ ได้มีงานทำด้วย มีอาชีพสร้างรายได้ที่ต่อยอดครัวเรือนได้ต่อไป ตามความความตั้งใจของการทำงานหลัก ๆ คือเป็นกำลังใจให้ SME หรือผู้ประกอบการรายเล็กที่เขารู้สึกว่าไม่ใช่เจ้าใหญ่มาตลอด ถ้าเราลงลึกกับ Product มากพอ เราก็สามารถใช้ในทางของเราได้ค่ะ”เพราะทุกโครงการของเรา ไม่ใช่แค่บ้านพักตากอากาศการเข้าใจหัวอกของลูกค้าถือเป็นสิ่งที่สำคัญ รองลงมาคือเข้าใจพื้นที่ว่าควรสร้างบ้านแบบไหน เรื่องของดีไซน์ ทำเลที่ตั้ง ลูกค้ารู้สึกว่ามันคุ้มค่ากับสิ่งที่ได้รับ ทีมเวิร์คที่ดีใช้ใจในการทำงาน ทุกโครงการเปิดมาคือขายหมด เพราะเป็น One Stop Service ครบจบทุกเรื่อง ใส่ใจกับองค์ประกอบทุกปัจจัย ไม่ใช่ซื้อบ้านแล้วก็จบเป็นสิ่งที่ผู้บริหารตอกย้ำเสมอว่าได้บ้านที่ดีเซอร์วิสที่ดี อินทีเรียที่ดี ไม่ใช่ได้แค่บ้าน แต่เหมือนได้โรงแรมสุดหรูไปอยู่อาศัย ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายได้ตรงตามเป้าที่วางความเหมือนบนความต่างของ 2 โครงการ จาก GRAND HILLS สู่ OXY GREENOxygen Green Hills Residence มีความลักซูรี่ โมเดิร์นครบถ้วน กลุ่มคนมีกำลังซื้อ 20OXY KHAOYAI POOL & GREEN คนรุ่นใหม่ ใกล้ชิดธรรมชาติ สะดวกสบายบนความต่างก็มีความเหมือนมุมมองของธุรกิจอสังหาฯ ตามแบบของอ็อกซิเจน เรสซิเด้นส์ คือ ทำเลทองของเมืองท่องเที่ยว หรือทุกพื้นที่ที่ทำโครงการบริษัทฯ ให้ความสนใจกับบริบทของผู้คนในพื้นที่เป็นสำคัญรักษาสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการพัฒนาที่ดินไปด้วยนั่น คือหัวใจสำคัญของอ็อกซิเจน เรสซิเด้นส์นำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ กับ OXY KHAOYAI POOL & GREENOXY KHAOYAI POOL & GREEN โครงการนี้เน้นการสร้างที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ลดในส่วนของคาร์บอน มีการแยกขยะ มีการใช้โซลาร์เซลล์เข้ามา เสริมด้วยปลูกผักออแกนิกส์ เพื่อให้เข้าใจวงจรของธรรมชาติมากขึ้น ซึ่งเป็นคอนเซปต์หลักของ Oxy ทำให้โครงการมีความน่าอยู่มากขึ้น ใกล้ชิดธรรมชาติ เปิดตัวครั้งแรก Pre-Sales เดือนครึ่ง และขายหมดแล้ว เป็นการนำร่องให้ส่งเสริมกับธรรมชาติ เติมเรื่องความรักษ์โลกเข้ามาให้เป็นพื้นที่ของเขาใหญ่ เพราะที่ดินที่เป็น Prime Locations ของเขาใหญ่ ตอนนี้โตขึ้น 400% ตอนนี้ราคาขึ้น พยายามที่จะนำเสนอเรื่องของธรรมชาติมากขึ้น ปีหน้ามีแพลนหลัก ๆ ก็ยังอยู่ที่เขาใหญ่มีประมาณ 3โครงการเน้นเรื่องของ Green อาจจะมีไปตามจังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว ใส่ใจเรื่องของบ้านพักตากอากาศแผนการตลาด ดึงดูดนักลงทุนไทย และต่างชาติแผนการตลาดที่จับตามองของเครืออ็อกซิเจน กรุ๊ป คือ ปี 2568 มีแผนที่จะพัฒนาโปรเจคใหม่ รวมถึงมีแผนที่จะทำโรงแรมอีกด้วย ถ้ามองถึงแนวโน้มเศรษฐกิจปีหน้าเขาใหญ่ค่อนข้างสวนกระแสกับ กทม. ตั้งแต่หลังโควิดอสังหาที่นี่ราคาพุ่ง ผู้ประกอบการหน้าใหม่ค่อนข้างเติบโต เพราะลูกค้าไม่ได้มอง มีแบรนด์เท่าไหร่ แต่มองที่ความมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากขึ้นหลาย ๆ พื้นที่ที่ไม่ไกลจากกทม. มีการเติบโตแบบก้าวกระโดดเข้าถึงหัวใจของลูกค้า สร้างความแตกต่างของแบรนด์กลยุทธ์ที่สำคัญคือต้องเข้าถึงลูกค้าว่าต้องการอะไร อีกปัจจัยที่สำคัญคือการสร้างความแตกต่างจากแบรนด์อื่น สัมผัสเชิงลึกกับลูกค้า ใครเข้าถึงได้มากกว่า ถือว่าเป็นโจทย์ที่ทำให้ชนะใจลูกค้าได้ นอกจากนั้น องค์ประกอบทั้งทำเล ดีไซน์ เซอร์วิสก็จะมีผลหมด ยุคนี้โลกโซเชียลมีผล เพราะลูกค้าตัดสินเลือกซื้อมาจากที่บ้านแล้ว ถึงอย่างไรอ็อกซิเจน เรสซิเด้นส์ ยังคงพัฒนาไม่หยุดยั้ง ภายใต้หัวใจหลักของการบริหารธุรกิจคือ ต้องเข้าถึงหัวใจของลูกค้าให้มากที่สุดอ็อกซิเจน เรสซิเด้นส์ มองว่าทุกธุรกิจมีความท้าทาย สำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ปีหน้าก็จะมีความท้าทายใหม่ ๆ มาเป็นประสบการณ์ที่ทำให้เราได้เติบโตต่อให้มีอุปสรรคแค่ไหน ก็ยังมีหนทาง พัฒนาและเรียนรู้ควบคู่กันไป ทำงานด้วยหัวใจที่มีความสุข