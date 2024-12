สยามพารากอน คว้าศิลปินเคป๊อปชื่อดัง “โด คยองซู” เปิดเทศกาลฉลองเป็นที่แรกก่อนใคร ในงาน “SIAM PARAGON PRESENTS THE FIRST CHRISTMAS WITH DOH KYUNG SOO”

ทำเอา พาร์ค พารากอน แทบแตก!! และเนืองแน่นไปด้วยเหล่าบรรดาแฟนๆ ทั้งชาวไทยและ ต่างชาติ รอชมโชว์สุดเอ็กซ์คลูซีฟจากศิลปินหนุ่มสุดฮอตที่มาร่วมระเบิดความมันส์ในค่ำคืนนี้ บนเวทีสเตจ พาร์ค พารากอน เริ่มไต่ระดับความสุข ด้วยบรรยากาศแสนอบอุ่นของการร่วมพูดคุยอย่างเป็นกันเองระหว่างดีเจนุ้ย และที่เรียกเสียงหัวเราะ และรอยยิ้ม จากแฟนๆ ได้อย่างล้นหลามก่อนที่หนุ่มจะพาแฟนๆ ไปฟินแบบเต็มอิ่มกับโชว์สุดเอ็กซ์คลูซีฟที่เตรียมมาเพื่อแฟนๆ สยามพารากอนเท่านั้น!! แถมยังพกเพลงดังที่แฟนๆ ร้องตามกันลั่น พาร์ค พารากอน ไม่ว่าจะเป็น 마스 (MARS), 괜찮아도 괜찮아 (That's Okay.), 별떨어진다 (I Do), 썸바디 (Somebody) และ팝콘 (Popcorn) เรียกได้ว่าเป็นของขวัญวันคริสต์มาสชิ้นพิเศษที่ซานต้า “โด คยองซู” มอบให้สยามพารากอนเท่านั้น!!นอกจากนี้ เตรียมฟินต่อเนื่องกับคริสต์มาสอีฟในวันที่ 24 ธ.ค.67 พบกับหนุ่มฮอต นนน-กรภัทร์ เกิดพันธุ์ มามอบเสียงเพลงให้แฟนๆ ได้อิ่มเอมในช่วงเทศกาลแห่งอบอุ่น และปิดท้ายฉลองคริสต์มาส 25 ธ.ค.67 ไปกับ กลัฟ-คณาวุฒิ และ ไบร์ท-วชิรวิชญ์ ที่เตรียมแพ็คคู่มาอวดความหล่อ เรียกความฟินให้แฟนๆ ต่อเนื่องจากนั้น สยามพารากอน ชวนมทุกคนร่วมนับถอยหลังเข้าสู่ศักราชใหม่ 2025 พร้อมสร้างปรากฏการณ์มหกรรมความบันเทิงเต็มรูปแบบ ด้วยคอนเสิร์ตแบบนันสต๊อป ในงาน “SIAM PARAGON THE MAGICAL COUNTDOWN CELEBRATION 2025” ระหว่างวันที่ 26-31 ธันวาคม 2567 ยกทัพศิลปินดังร่วมมอบความสุข ความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ อย่างเต็มอิ่มตลอด 6 วันเต็ม ณ พาร์ค พารากอน ชั้น M สยามพารากอนวันที่ 26 ธ.ค. 2567 พบกับคู่จิ้นสุดฮอต “ซี-พฤกษ์ พานิช” และ “นุนิว-ชวรินทร์ เพริศพิริยะวงศ์” ที่เตรียมมามอบความฟินให้กับแฟนๆ แบบใกล้ชิด , 27 ธ.ค. 2567 ฟินต่อกับคู่จิ้นในตำนาน “คริส-พีรวัส แสงโพธิรัตน์” และ “สิงโต-ปราชญา เรืองโรจน์” ที่หวนคืนเวทีมามอบความสุขกันแบบฉ่ำปอดวันที่ 28 ธ.ค. 2567 สนุกแบบนันสต็อปกับ THREE MAN DOWN / POTATO / TILLY BIRDS 3 วง 3 แนวเพลง ที่เตรียมผลงานเพลงยอดฮิตมาเขย่าเวทีให้ลุกเป็นไฟ , วันที่ 29 ธ.ค. 2567 จัดเต็มความสนุกไปกับโชว์ของ ป๊อบ-ปองกูล และ โอ๊ต-ปราโมทย์ ปาทาน ก่อนส่งต่อเวทีให้ไปฟินกับ ต้าห์อู๋-พิทยาแซ่ฉั่ว และ ออฟโรด-กันตภณ จินดาทวีผล และปิดท้ายแบบเดือดๆ กับ URBOYTJวันที่ 30 ธ.ค. 2567 เพิ่มดีกรีความฮอตไปกับ วี-วิโอเลต วอเทียร์ ก่อนจะพบกับความมันส์แบบฉุดไม่อยู่กับ getsunova และปิดค่ำคืนด้วยเสียงเพลงเพราะๆ จาก NONT TANONT และ ร่วมฉลองเคาท์ดาวน์ร่วมกัน ในวันที่ 31 ธ.ค. 2567 ฉลองแบบข้ามปี กับมหกรรมความสนุกแบบจัดหนัก จัดเต็ม จากทัพศิลปินชื่อดังระดับเอลิสต์ อาทิ ETC, PALMY, PARADOX, PAPER PLANES, ปอนด์-ณราวิชญ์ เลิศรัตน์โกสุมภ์, ภูวินทร์ ตั้งศักดิ์ยืน, เจมิไนน์-นรวิชญ์ ฐิติเจริญรักษ์, โฟร์ท-ณัฐวรรธน์ จิโรชน์ธิกุล และ BODYSLAM โดยจัดงานภายใต้มาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มแข็ง และพิเศษสุดในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ศูนย์การค้าสยามพารากอน ขยายเวลาเปิดให้บริการ ตั้งแต่เวลา 09.30-24.00 น.พบมหกรรมคอนเสิร์ตแบบต่อเนื่องในช่วงเทศกาลแห่งความสุขในเดือนธันวาคมนี้ณ สยามพารากอน โดยสามารถติดตามรายละเอียดและวิธีการเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ Facebook : Siam Paragon และ ONESIAM SuperApp