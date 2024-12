“Just Dance Entertainment & Just Dance Studio” ยกทีมจัด ATP Concert ครั้งที่ 2 ธีม “ATP THE NEXT CONCERT 2024”

ซึ่งในครั้งนี้ Just Dance Studio ได้มีการจัดคอนเสิร์ต “ATP THE NEXT CONCERT 2024” หลักสูตรพัฒนาศิลปินรุ่นที่ 2 โดยมี ด.ญ. มณนฤน สุลัญชุปกร (โมน่า), นาย จิณณ์ เกรโกรี มิลส (จิณณ์), น.ส. นัทธมนพ์ บุรพงศ์บัณฑิต (โฟกัส), ด.ญ. จูลี่ เจนเซ่น (จูลี่) ,วริยา กิจพรจีราภัคค์ (มิกิ) , ณาลัลน์ ภัทรวงศ์วาณิชย์ (กู๊ด) และ ฟ้า อรพิมพันธ์ (ฟ้า) ที่ได้ผ่านการฝึกฝนแบบเข้มข้นตลอดระยะเวลา 6 เดือน มากกว่า 90 ชั่วโมง ขึ้นโชว์ทักษะและความสามารถที่ได้เรียนไปในโปรแกรม พร้อมด้วยโชว์เต้นสุดพิเศษจากนักเรียน ในโครงการ Just Dance Crew ได้แก่ อุรัสยา วงษ์ยิ้ม (น้ำหว้า) , ณัฐรดา ยินดีงาม (โบนัส) , ณัฐชา ผาสุขยืด (ปรายฟ้า) , อาโปทิตา จิตต์แจ้ง (อาโป) และ กัญญรวินท์ ไชยพิจิตร (อลิซ) และยังจัดเต็มจากศิลปิน T-POP นักร้องวง Girl Group ที่กำลังมีกระแสอยู่ ณ ตอนนี้ กับซิงเกิลใหม่ "ชวนเสวนา - DE GIFT'(ทอทัย, ปั้น, ณีร, อะตอม, และ โบว์) ศิลปินจากค่าย FineFindBeat เครือ Tero Music & Just Dance entertainmentสุดท้ายนี้ Just Dance Studio ยังคงผลักดันเด็กไทยที่มีความใฝ่ฝันอยากเป็นศิลปินอย่างต่อเนื่อง ด้วยหลักสูตรพัฒนาศิลปิน รุ่นที่ 3 (Artist Training Program Gen 3) ที่เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ ใครมีความสนใจอย่างฝึกเทรนแบบศิลปิน สามารถติดตามข่าวสาร ได้ที่ Facebook: Just Dance Studio