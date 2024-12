“4NOLOGUE” เปิดประตูคอนเสิร์ต! จับมือ “Poriin” จัดปาร์ตี้ฤดูหนาวครั้งยิ่งใหญ่ “FROSTY VILLAGE” สนุก มันส์ กึกก้องทั่วฮอลล์

เรียกได้ว่าเป็นโมเมนต์มหัศจรรย์แห่งปี 2024เปิดประตูคอนเสิร์ตปาร์ตี้ฤดูหนาวครั้งยิ่งใหญ่ดินแดนหิมะสีรุ้ง หนาวเหน็บ สนุก มันส์ กึกก้องทั่วฮอลล์ ชม COLLABORATION SHOW ค่ำคืนแสนพิเศษ เฉลิมฉลอง คริสต์มาสนี้พิเศษกว่าครั้งไหนๆ ดีไซน์ STAGE อลังการ สุดล้ำเนรมิตรปราสาท FROSTY ด้วยเทคโนโลยี MAPPING SHOWจับมือครีเอท งานคริสต์มาสครั้งใหม่ น่าจดจำ ภายใต้คอนเซ็ปต์ ART OF WINTER เมืองหิมะ โปรยปรายเป็นประกายดุจแสงดาว ต้อนรับเทศกาลคริสต์มาส สุดล้ำ CG เสกปราสาท FROSTY ด้วยเทคโนโลยี MAPPING SHOW ที่ไม่ใช่ จอธรรมดา ให้ชาวเมืองสัมผัสหิมะสีรุ้ง และแสงเวทมนตร์ สะท้านความหนาวเย็นรับเทศกาลเฉลิมฉลองความสุข โดยได้จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม และ 22 ธันวาคม ที่ผ่านมาจุดพลุฉลองชัยชนะให้ดังสนั่นเมืองด้วยความพิเศษ COLLABORATION SHOW นับเป็น SPECIAL SONGS เวอร์ชั่นคริสต์มาส และที่พลาดไม่ได้ Poriin ได้ปล่อยคอลเลคชั่นพิเศษ FENNI LIMITED EIDITION มาจำหน่ายเฉพาะในคอนเสิร์ตครั้งนี้เท่านั้น เมื่องานเริ่มขึ้น สร้างความตื่นเต้น เร้าใจ ถึงเวลาประตูเมืองเปิดธงโบกสะบัด พร้อม เสียงแตร ตีกลอง รัวรัว สนั่นต้อนรับชาวเมือง ตั้งแต่เวลา 18.00 น. ทุกหัวใจระทึกด้วยพิธีเปิดพาเหรดครั้งยิ่งใหญ่ตระการตา มอบของขวัญสุดล้ำค่าให้ชาวเมืองทุกคน ชาวเมืองส่งเสียงเชียร์ในค่ำคืนอันแสนพิเศษ พบกับภาพเหล่าอัศวินผู้กล้ามาสวมคาแรกเตอร์ที่แตกต่าง บน STAGE อลังการเรืองรองด้วยเวทมนต์พร้อมบรรยากาศอันหนาวเหน็บ เพื่อร่วมฉลองชัยชนะกับบทเพลงแห่งความสุขไปด้วยกันและตราตรึงใจไปตลอดกาล ฉลอง 2 คืน กับศิลปินสุดพิเศษไม่มีซ้ำ กับ STORY TELLING ที่ศิลปินแต่ละเบอร์จะมาในคาแรกเตอร์ต่างๆกันเริ่มระฆังแห่งความสนุกเกิดขึ้นในวันที่ 21 ธันวาคม เริ่มจากคาแรกเตอร์สุดเฉียบ กัปตันผู้เฝ้าเมืองหิมะ (The Snowguard Captain) เพื่อความสงบสุขของชาวเมือง จึงต้องยืนหยัดปกป้องทุกคนด้วยโล่ที่แข็งแกร่ง ต่อเนื่องความสนุกวิ้บวั๊บสวมบทคาแรกเตอร์ ผู้พิทักษ์ผงเวทมนต์อันหนาวเหน็บ (The Frost Pixie Guardian) กางปีกปกป้องผงเวทมนตร์ ให้ประชากรเมืองมีแต่รอยยิ้ม อัปพลังของฤดูหนาวคงอยู่ให้สมดุลพร้อมปกป้องเวทมนต์แห่งฤดูหนาวเบ่งบาน และมาดคาแรกเตอร์จักรพรรดิแห่งดินแดนน้ำแข็ง (The Frost Emperor) ในอาณาจักรน้ำแข็งที่ระยิบระยับ ซึ่งปกครองเมืองด้วยความสง่างามและปัญญาเป็นผู้นำผู้ดูแลอาณาจักรเพื่อสร้างความสมดุลและเตือนใจทุกคนให้เป็นหนึ่งเดียวกึกก้องฉลองต่อในวันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม ค่ำคืนที่เต็มไปด้วยท่วงทำนองแห่งชัยชนะส่งเสียงสะท้อนผ่านบทเพลงในความหนาวเย็น พร้อมแบ่งปันความสุข ความประทับใจ และอบอุ่นหัวใจ จากคาแรกเตอร์ จอมเวทย์แห่งฤดูหนาว (The Winter Wizard ) เวทมนต์ที่สร้างกำแพงน้ำแข็งปกคลุมเมืองไว้อย่างแข็งแกร่ง ฟอลโลว์ขยับเต้นด้วยสะกดทุกสายตาชาวเมืองกับคาแรกเตอร์ เจ้าชายแห่งการเยียวยา (The Prince of Renewal) ทุกๆความเจ็บปวด เสกเยียวยาเพื่อให้ทุกคนสัมผัสพลังแห่งการฟื้นฟู ผู้ทำนายล่วงหน้าที่จะเกิดขึ้นในความมืดคาแรกเตอร์ ผู้ทำนายดวงดาว (The Starlight Seer ) เธอมองดูดวงดาวและทำนายเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น กดปุ่มเตือนเหล่าอัศวินในระหว่างการต่อสู้กับพลังชั่วร้าย คำชี้แนะของเธอทำให้อัศวินรอดปลอดภัย ปลุกความสนุกกับคาแรกเตอร์ นักรบพายุหิมะ (The Blizzard Warrior) ปกป้องชาวเมืองทุกคนด้วยพลังแห่งพายุหิมะ เมื่อต้องสู้กับมังกรที่เปี่ยมไปด้วยเปลวเพลิง จึงต้องเร่งสร้างขวัญกำลังใจให้ชาวเมืองทุกคนปลดปล่อยความสนุก เต้นรำ มีรอยยิ้มอีกครั้ง ณ IDEA LIVE , BRAVO BKKคอนเสิร์ตทั้งสองวันปิดท้ายลมหนาวปาร์ตี้ มันส์ สุดขีดในรูปแบบ immersive experience กับ DJ HANKY และที่ทำให้ คริสมาสต์นี้ พิเศษกว่าครั้งไหนๆ เพราะ 4NOLOGUE ร่วมมือกับ "Poriin" ครีเอทคาแรกเตอร์ มาสร้างสีสันให้กับงาน มีทั้ง เหล่าอัศวิน อาทิ FENNI (เฟนเน่) The Honest Knight (อัศวินแห่งความเที่ยงตรง) , HYDE (ไฮดี้) The Proudly Cute Prince (องค์ชายแห่งตระกูลในตำนาน) ,TOBI (โทบี้) The Grandmaster of Sweetness (ปรมาจารย์แห่งความหวาน) และ TOI (โต่ย) The Dancing Queen (ราชินีแห่งการเต้นระบำ) และทิ้งท้ายงานครั้งนี้อีกด้วยเตรียมพบกับ FROSTY VILLAGE พร้อมเหล่าอัศวินที่จะสร้างตำนานบทเพลงสู้รบให้กระหึ่มในปี 2025 อีกครั้ง #4NOLOGUE #FrostyVillageสามารถชมภาพความประทับใจ ผ่านโซเซียลมีเดีย 4NOLOGUE ได้ทุกช่องทาง