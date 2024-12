2 เพื่อนซี้ชวนกันมาแจกความสดใส สุด Cute! กับกิจกรรม “สุขทันทีกับอาโปและน้องเนย Exclusive Event” ชวนเที่ยวไทยแบบน่ารักไปด้วยกัน กับ ททท.

เมื่อเร็วๆนี้ ณ โรงภาพยนตร์พารากอน ซีนีเพล็กซ์ร่วมกับและได้จัดกิจกรรมสุดพิเศษแคมเปญชวนเที่ยวไทยสุดน่ารักกับเพื่อนซี้วัยฉามขวบ นำโดยผู้ว่าการ ททท.และพร้อมด้วยเหล่าผู้โชคดีทั้ง 148 คนจากกิจกรรมเที่ยวไทยตามรอยทั้งคู่ในสถานที่ต่าง ๆ ซึ่งงานนี้สามารถปลุกกระแสและได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งในไทยและต่างประเทศจากหลากหลายกลุ่มเป้าหมายกันเลยทีเดียวนางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการ ททท. กล่าวว่า แคมเปญ “สุขทันที กับอาโปและน้องเนย” เกิดขึ้นจากความตั้งใจของ ททท. ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามแนวคิด 5 Must do in Thailand โดยใช้กลยุทธ์ Mascot Marketing และ Cute marketing ภายใต้ความร่วมมือกับพันธมิตร Partnership 360 องศา ทั้งบริษัท บี ออน คลาวด์ จำกัด และคู่ซี้ ได้แก่ อาโป ณัฐวิญญ์ วัฒนกิติพัฒน์ และน้องเนย Butterbear ที่มาร่วมกันสร้างแรงบันดาลใจในการออกเดินทางท่องเที่ยวตามรอย สร้างความสุข สร้างรอยยิ้ม โดย ททท. ได้ต่อยอดประชาสัมพันธ์ผ่านคอนเทนต์ออนไลน์ เป็นระยะเวลา 6 เดือน เพื่อให้เกิดกระแส Go Viral สร้างภาพจำแหล่งท่องเที่ยวไทยแบบเข้าใจง่าย สามารถเที่ยวตามได้แบบชิล ๆ เข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมายทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยเฉพาะกลุ่มแฟนคลับชาวจีน ซึ่งเป็นตลาดเป้าหมายสำคัญของ ททท. ในการเดินทางท่องเที่ยวช่วงปลายปีนี้ด้วยกิจกรรมสุดพิเศษ “สุขทันทีกับอาโปและน้องเนย Exclusive Event” ณ โรงภาพยนตร์พารากอน ซีนีเพล็กซ์ ในวันเสาร์ที่ 21 ธันวาคมนี้ เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมภายใต้แคมเปญ “สุขทันที กับอาโปและน้องเนย” ซึ่งได้จัดกิจกรรมบรรยายความประทับใจจากการไปตามรอยเที่ยวตาม VLOG สุขทันทีกับอาโปและน้องเนย ผ่านแฮชแท็ก #TATxApoxButterbear เพื่อคัดเลือกผู้โชคดีเข้าร่วมกิจกรรม Exclusive Event ในครั้งนี้ โดย ททท. จัดเต็มความใกล้ชิดสุดฟินแบบเพื่อนซี้แน่นปึ้กแก่ผู้โชคดี ทั้ง 148 คน ที่จะได้รับประสบการณ์สุดประทับใจร่วมกับพรีเซนเตอร์คู่หูวัยแสบซ่าทั้งสอง ที่ชวนกันคุยกระหนุงกระหนิง ขี้แกล้ง แต่ก็คุยกันรู้เรื่องสุด ๆ พร้อมรับชมการแสดงพิเศษซึ่งเป็น Exclusive Highlight กับการร้องเพลง "น่ารักมั้ยไม่รู้" พร้อมท่าเต้นดุ๊กดิ๊ก ๆ ของอาโป และน้องเนยที่มาเต้นเพลง "ฮีลใจ" พร้อมสอนอาโปเต้นไปด้วยกันด้วย งานนี้ทำให้ทุกคนที่เข้าร่วมได้สัมผัสความน่ารัก แบบฟินสุดของทั้งคู่อย่างใกล้ชิดไม่ว่าจะเป็นกิจกรรม Hi Bye, Photo Group (2:10) และรับของที่ระลึก Official Card และ Postcard ซึ่งเชื่อว่าจะสร้างความประทับใจและฮีลใจทุกคนอย่างแน่นอนในส่วนของ VLOG การเดินทางท่องเที่ยวของคู่หูฉามขวบ “อาโปและน้องเนย” ที่ชวนกันออกไปเที่ยวสไตล์ ชิม ชม ช้อป และชิล ในแหล่งท่องเที่ยวต่าง ทั้งในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้สร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้แก่ผู้ชมตลอด 3 EP (สุขในกรุง สุขรอบกรุง และสุขใกล้กรุง) ได้รับความสนใจอย่างมาก ส่งผลให้แฮชแท็ก #สุขทันทีกับอาโปและน้องเนย ทะยานขึ้นเทรนด์ประเทศไทยในทุกครั้งที่ออกอากาศ สร้างการรับรู้ทั้งสิ้นกว่า 4 ล้านครั้งตลอดระยะแคมเปญ และมีจำนวนผู้ร่วมสนุกผ่านแฮชแท็ก #TATxApoxButterbear ระหว่างวันที่ 1-10 ธันวาคม 2567 เพื่อลุ้นสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม Exclusive Event จำนวนมากกว่า 700 โพสต์ททท. เชื่อมั่นว่า กิจกรรมนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมและขับเคลื่อนการท่องเที่ยวของประเทศไทย ด้วยการปลุกกระแสชวนเที่ยวไทยแบบง่าย ๆ สุด Cute ของทั้งคู่จะสามารถส่งต่อความสุข รอยยิ้ม และเสียงหัวเราะ ตลอดจนแรงบันดาลใจให้แก่นักท่องเที่ยวและกลุ่มแฟนคลับ ให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวตามรอยจริงในพื้นที่ ทำให้เกิดรายได้หมุนเวียนสู่เศรษฐกิจท้องถิ่นอีกทางหนึ่งด้วย ส่วนถ้าใครที่ยังไม่มีโอกาสได้ชม VLOG การเดินทางแสนสนุกของทั้งคู่ และเริ่มอยากรู้ว่าถ้าอยากตามรอยทั้งสองคนจะต้องไปที่ไหนยังไงบ้าง ก็ไปรับชมกันได้เลยที่ Youtube ของ BeOnCloud ทั้งคู่คิดมาให้แล้ว เที่ยว ชิม ชิล ครบ !