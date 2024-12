อาชญากรเหยียดผิวหัวรุนแรงแห่งยุค 80’s “The Order” สู่ภาพยนตร์แอ็กชันระทึกขวัญกวาดคะแนนวิจารณ์สูงแห่งปี

เรื่องราวของ “เทอร์รี ฮัสก์” (จู๊ด ลอว์) และทีม FBI ที่ต้องก้าวสู่โลกอันบิดเบี้ยวของกลุ่มเหยียด ผิวหัวรุนแรง พร้อมเผชิญหน้ากับหัวหน้าลัทธิคลั่งอย่าง “บ็อบ แมตทิวส์” (นิโคลัส ออลต์) เพื่อหยุดยั้งทุกอย่างก่อนที่จะสายเกินไปและถึงแม้ตัวละครของ “จู๊ด ลอว์” จะสมมุติขึ้นมา โดยเอาเจ้าหน้าที่ที่เคยมีส่วนกับคดี นี้หลายนายมารวมกัน แต่ “บ็อบ แมตทิวส์” มีตัวตนจริง สร้างอาชญากรรมที่สั่นสะเทือนไปทั่วแถบ ตะวันตกของสหรัฐอเมริกาวันนี้เราขอชวนทุกคนรู้จักกับย้อนความเดือดไปกับเรื่องจริงของ “The Order” ก่อนที่จะไปพบกับ ความมันส์ของปฏิบัติการเดือดไล่ล่าเดนคนในภาพยนตร์ที่จะเข้าฉาย 25 ธันวาคมนี้การก่อตั้งปี 1983 ในประเทศสหรัฐอเมริกา ได้มีการริเริ่มก่อตั้งกลุ่มลัทธิเหยียดสีผิวหัวรุนแรง “The Order” โดย โรเบิร์ต แมทธิวส์ หรือที่รู้จักในชื่อ บ็อบ แมตธิวส์ ผู้ที่มีความเชื่อสุดโต่งในแนวคิด White Supremacy หรือ การยกย่องเชื้อชาติผิวขาวเหนือผู้อื่นเขาได้รับแรงบันดาลใจในการก่อตั้งกลุ่ม นี้ขึ้นมาจากการอ่านหนังสือนิยายที่ชื่อว่า The Turner Diaries เป็นหนังสือที่ถูกพูดถึงว่าเป็นคัมภีร์ สำหรับพวกเหยียดเชื้อชาติ และชื่อ The Order ก็ได้มาจากหนังสือเล่มนี้ แรกเริ่มแมทธิวส์ได้เชิญชาย แปดคนที่เขารู้สึกว่ามีความเชื่อคล้ายกับเขามาเข้าร่วม โดยกลุ่มที่เขาก่อตั้งขึ้นในวันนั้นเป็นที่รู้จักในชื่อต่าง ๆ เช่น The Order, The Silent Brotherhood และ White American Bastionปฏิวัติเป้าหมายของพวกเขาคือการก่อตั้งรัฐที่มีแค่คนผิวขาว ซึ่งได้เริ่มก่อการปฏิวัติด้วยการสร้าง ความปั่นป่วนไปทั่วแถบตะวันตกของอเมริกา โดยเริ่มจากอาชญากรรมเล็ก ๆ ยกระดับสู่การปล้นธนาคาร ปลอมแปลงธนบัตร ปล้นรถขนเงิน เพื่อใช้เป็นเงินทุนในการซื้ออาวุธเพื่อการปฏิวัติรวมไปถึงการใช้ความ รุนแรงและสังหารคนที่ต่อต้านอุดมการของพวกเขา หนึ่งในเหตุการสำคัญคือ การลอบสังหาร “อลัน เบิร์ก” นักจัดรายการวิทยุเชื้อสายยิวผู้มีแนวคิดเสรีนิยมต่อต้านกลุ่มขวาจัด “The Order” มีแผนการใหญ่ที่ เป็นส่วนหนึ่งของการปฎิวัติ คือก่อการร้ายกับทางรัฐบาลสหรัฐฯ ในขณะนั้นจับกุมการก่อเหตุอาชญากรรมต่าง ๆ ทำให้ “The Order” ถูกเพ่งเล็งจากทางรัฐบาลและ FBI จนนำมาสู่การจับกลุ่ม สมาชิกและผู้นำ บ็อบ แมตธิวส์ ที่ถูกต้อนจนมุมในบ้าน ที่เกาะ Whidbey รัฐวอชิงตัน และนับเป็นเหตุการณ์ ต่อสู้ครั้งใหญ่ของ FBI เพราะต้องใช้เจ้าหน้าที่กว่า 75 คน ยิงต่อสู้กันนานกว่า สองชั่วโมง มีทั้งการใช้ปืนกล แก๊สน้ำตา และเฮลิคอปเตอร์ เพื่อล้อมจับจนท้ายที่สุด บ็อบ แมตธิวส์ ก็ถูกยิงเสียชีวิตอาชญากรรมระดับชาติสู่ภาพยนตร์คะแนนวิจารณ์สูงแห่งปีจากเรื่องจริงสุดสะเทือนอารมณ์สู่ภาพยนตร์แอ็กชันระทึกขวัญสุดสะเทือนขวัญที่จะนำพาผู้ชมก้าวเข้าสู่โลกของคดีปล้นสุดอุกอาจที่ทวีความรุนแรง การปะทะกันระหว่าง FBI ที่ทุ่มชีวิตเพื่อปฎิบัติการณ์ ล้มล้างกลุ่มอาชญากรหัวรุนแรง ก่อนที่จะเกิดการนองเลือดครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์ในภาพยนตร์แอ็กชัน คุณภาพแรงการันตีด้วยคะแนนจากนักวิจารณ์สูงถึง 91 % กับ “The Order จับตายขบวนการเดนคน” 25 ธันวาคมนี้ ในโรงภาพยนตร์