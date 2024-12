ได้ใจแรง! ดีไซเนอร์ตัวแม่ ไก่อูกัส จุดกระแสผ้าลายสมุย แรงทั่วสมุยเกาะแสนล้าน

เหลือเชื่อแต่ต้องเชื่อ! กระแสแรงไม่หยุด ตั้งแต่จัดแฟชั่นโชว์ใหญ่สุดสะท้านสมุยเกาะแสนล้าน ที่เซ็นทรัลสมุยกับผ้าลายผ้าลายสมุยออกแบบโดยดีไซเนอร์ตัวแม่ของประเทศไทยและอีกท่านหนึ่งที่สำคัญมาก เป็นผู้ที่คิดริเริ่มให้มีผ้าลายสมุย คือท่านอดีตนายอำเภอเกาะสมุย ดร.กัมปนาท กลิ่นเสาวคนธ์ (ปัจจุบันปลัดจังหวัดตราด) จากการพูดคุยกันได้ไม่มี่กี่คำและรับทราบถึงแรงบันดาลใจ ที่ได้มาจากคำขวัญของเกาะและสภาพแวดล้อมอันงดงามของสมุย ส่วนไฮไลต์สำคัญที่สุดของเกาะสมุยที่ต้องมีบนผืนผ้า คือสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ เช่น หินตาหินยาย ที่เปรียบเสมือนเป็น signature ของสมุยมายาวนาน ไก่อูกัสใช้เวลาแค่ 1 อาทิตย์ กับการเนรมิต ผ้าลายเกาะสมุย ให้สำเร็จและเลิศที่สุดบนแคตวอล์กนำทีมเดินแบบปังสะเทือนเกาะที่ฝรั่งเห็นแล้วต้องตะลึงโดยซุปเปอร์โมเดล-อาจารย์สอนเดินแบบชื่อดังที่กำลังเป็นกระแสอย่างและนาง-นายแบบจากกรุงเทพฯ-เกาะสมุยมาร่วมงานอีกมากมาย ไก่อูกัสเป็นดีไซเนอร์ไทย ที่ดังโดดเด่นมานานแล้ว แถมมีรางวัลใหญ่ จากสมาคมฝรั่งเศส และ สวีเดนมาการันตีฝีมืออีก DE FÊLÉ DE MODE รางวัลปลอกนิ้วทองคำ จากสมาคมฝรั่งเศส เมื่อปี 2000 และรางวัลทูตสันติภาพโลกจาก Sweden World Peace Awards 2018 ในสาขาเชิดชูศิลปะวัฒนธรรมดีเด่น จัดที่สตอกโฮล์ม ซิตี้ฮอลล์ City Hall หรือ Stockholm Stadshuset สถานที่เดียวกันกับการจัดงาน รางวัลโนเบล Nobelความแรง ปากต่อปากของผ้าลายสมุย มีมากมาย เช่น อดีตนายกรัฐมนตรีและทีมรัฐมนตรีท่องเที่ยว และอีกหลายภาคส่วน บินมาดูงานที่เกาะสมุยทุกท่านก็ชื่นชอบผ้าลายสมุยและสั่งเพิ่มอีกมากมายเหมือนกัน ส่วนร้านสวยและโรงแรมดังอีกหลายรายการ ก็จับมือเข้าร่วม support ผ้าลายสมุยเพื่อให้นักท่องเที่ยวรู้จักเกาะสมุยดีมากขึ้นโดยนำผ้าลายสมุยไปวางที่ร้านและโรงแรมอย่างสวยงาม เช่น Pure Beach Club Samui แถวหาดเชิงมน ที่กินดื่มดริงค์ชิลฮิต และ โรงแรมสมุยรีโซเทล บีชรีสอร์ต Samui Resotel Beach Resort รีสอร์ตหรูชิคริมหาดเฉวง ก็นำผ้าลายสมุยไปวางขายแล้ว และอีกหลายจุดทั่วสมุย กำลังจะตามมาอีกเพียบรองนายกเทศมนตรีนครเกาะสมุย นำผ้าสมุยมอบให้เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย และบินไปเฉิดฉายที่เมืองนอก นำผ้าลายสมุยเป็นของขวัญของฝาก ที่ประเทศฝรั่งเศสที่ปรึกษาโครงการ ทูบีนัมเบอร์วัน To Be Number ONE สุราษฎร์ธานี อดีตผู้อำนวยการ สำนักศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สั่งพิเศษ Samui x UKAS x To Be Number One SURATTHANI ไปถวายให้ที่อิมแพคเมืองธานี เจ้าพ่อติ๊กต๊อก TikTok ไทยแลนด์ นักร้องแรง เก่ง ธชย ประทุมวรรณ นำชุดผ้าลายสมุยไปใส่ที่ ไทยเทศกาลโตเกียว Thai Festival Tokyo 2024 ที่ญี่ปุ่นผ้าลายสมุย กระแสแรงจริงล่าสุดผู้อำนวยการ ททท.สมุย นำผ้าลายสมุย ที่ใส่กรอบใหญ่อย่างสวย ไปมอบให้กัปตันเรือสำราญ ที่ล่องเรือมาจากดูไบ แล้วแวะมาเกาะสมุยด้วยเร็วๆ นี้รอพบกับโปรเจกต์ใหม่ ผ้าลายสมุย X น้องสุขใจ มาสคอตดังของ ททท.สมุย และไก่อูกัสกับเพจดังของสมุย KAI UKAS x Samui Story by Jinitsri นอกจากออกแบบลายผ้าสมุยแล้ว ไก่อูกัส ยังออกแบบชุดยูนิฟอร์มให้หลายโรงแรมดังหรู ทั่วเกาะสมุยอีกด้วยผ้าลายสมุยมากกว่าฮอต ยิ่งกว่าฮิต หลายคอลเลกชั่นสุดว้าว ทั้งเสื้อ กระโปรง กระเป๋า หมวก ฯลฯ ต้องไปช้อปที่ร้านใหม่ของไก่อูกัส แถวหน้าทอน สมุย ตรงข้ามธนาคารกรุงเทพฯ ร้านใหญ่ร้านแรกในเกาะสมุย ชอบช้อปสนั่นสมุยเกาะแสนล้าน ‘ไทยช่วยไทยเที่ยวไทยเท่ใส่ผ้าสมุยเที่ยวไทยยิ่งโคตรเท่ บายไก่อูกัส’โทร. 061-6654415 แอดไลน์ kongugrit และ TikTok ที่ @KaiUKASofficial ทางเพจ Ukas Peer Umakorn