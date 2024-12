เทศกาลดนตรีกลางเมือง PEPSI, PMCU, NYLON Thailand present ‘Siam Music Fest 2024’ ปิดฉากอย่างยิ่งใหญ่ สร้างปรากฏการณ์ดึงดูดผู้ร่วมงานกว่า 400,000 คน

ปิดฉากลงไปแล้วสำหรับเทศกาลดนตรีกลางแจ้งสุดยิ่งใหญ่แห่งปีจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-15 ธันวาคม 2567 และประสบความสำเร็จ สร้างความคึกคักให้กับใจกลางสยามสแควร์ตลอดสองวันเต็ม ดึงดูดแฟนดนตรีเข้าร่วมงานกว่า 400,000 คน ตลอด 2 วัน พร้อมต่อยอดสร้างกระแสบนโลกโซเชียลอย่างต่อเนื่องเทศกาลดนตรี Siam Music Fest นี้เป็นหนึ่งในเทศกาลดนตรีกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพฯ จัดโดย NYLON Thailand ด้วยความร่วมมือจาก สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (PMCU) ตั้งแต่ปี 2561 โดยในการจัดงานในปี 2567 ซึ่งเป็นครั้งที่ 5 ได้ผลิตภัณฑ์ PEPSI กลับมาร่วมแรงสร้างปรากฏการณ์อีกครั้งในฐานะผู้สนับสนุนหลัก หลังจากเคยสร้างปรากฏการณ์ร่วมกันในปี 2565 และ 2566 มาแล้ว ทั้งยังมี JD Sports และ American Tourister ที่กลับมาเสริมทัพสร้างปรากฏการณ์ดนตรีอีกครั้ง ร่วมด้วย Grab, ปุ้มปุ้ย, เลอแปง, โก๋แก่, และ Marriott BonvoyPEPSI, PMCU, NYLON Thailand present Siam Music Fest 2024 นั้นจัดในธีม Fantory Funtory เทศกาลดนตรีสุดแรนด้อมที่ขับเคลื่อนด้วยพลังของแฟนด้อม จัดเต็มการแสดงสดจากกว่า 100 ศิลปิน ครบทุกแนว ตอบโจทย์ทุกด้อม บน 5 เวทีหลัก ที่ออกแบบมาอย่างโดดเด่น ผสมผสานเข้ากับบรรยากาศของย่านสยามสแควร์ได้อย่างลงตัว ตอบรับไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ที่หลงใหลในเสียงดนตรีนอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมสุดพิเศษที่มอบประสบการณ์ความสนุกนอกเหนือจากคอนเสิร์ต เช่น●MASS KARAOKE presented by PEPSI เวทีคาราโอเกะสุดชิลที่ทุกคนได้ร่วมร้องไปด้วยกัน●SILENT DISCO by JD Sports ปาร์ตี้หูฟังสุดคูลที่ขาแดนซ์ไม่ควรพลาด●American Tourister Rollio Random Dance พื้นที่รวมพลคนรักการเต้นใจกลางสยามสแควร์●แฟนๆ ยังได้จับมือกับสมาชิกด้อมทำของที่ระลึกส่งกำลังใจให้ศิลปินคนโปรดใน Fan Gift Space presented by JD Sports●ได้เจอศิลปินคนโปรดมาเซ็นชื่อแบบเซอร์ไพรซ์ที่ NYLON Fantory Space ของ NYLON Thailand●มีบูธและของแจกจากผู้สนับสนุนต่าง ๆ เช่น Grab, ปุ้มปุ้ย, เลอแปง, และ โก๋แก่ ที่มาช่วยสร้างสีสันให้กับงานตลอดทั้งสองวัน●และที่พิเศษยิ่งขึ้นในปี 2567 นี้ ยังมีการจัด LISTENING PARTY ร่วมกับ Marriott Bonvoy เป็นอีเวนต์อุ่นเครื่องก่อนงานวันจริงอีกด้วยจากไลน์อัปที่ตรงใจผู้ชม และกิจกรรมโดนใจไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ ทำให้การจัด PEPSI, PMCU, NYLON Thailand present Siam Music Fest 2024 ตลอด 2 วันนั้นมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 400,000 คน ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาสัมผัสช่วงเวลาแห่งเสียงเพลงในทุก ๆ การแสดงเตรียมพบกับ Siam Music Fest ที่จะกลับมาสร้างความสนุกให้เหล่าคอเฟสติวัลอีกครั้งในเดือนธันวาคม ปี 2568!