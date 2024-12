RBSO จัดคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติรายการ “L’Essence Féminine de la Musique” เชิญสองสาวศิลปินทั้งผู้อำนวยเพลงและบรรเลงเดี่ยวเปียโนกับวง RBSO

คิงเพาเวอร์, ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารออมสิน, สรรพสินค้าเซ็นทรัล, เครือเจริญโภคภัณฑ์, มูลนิธิเอสซีจี, ธนาคารกสิกรไทย, กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี ขอเชิญชมคอนเสิร์ต รายการ “L’Essence Féminine de la Musique” ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคมนี้ เวลา 20.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย นำเสนอสองบทเพลงยอดนิยม คือเปียโนคอนแชร์โตหมายเลข 1 ประพันธ์โดย ปีเตอร์ อีลีทช์ ไชคอฟสกี และ “เชเฮราซาด” ซิมโฟนิคสวีทจาก “อาหรับราตรี” ประพันธ์โดย นิโคไล ริมสกี-คอร์ซาคอฟ บรรเลงโดยวง Royal Bangkok Symphony Orchestra (RBSO) พร้อมด้วยสองสาวศิลปินรับเชิญคือ อันนา เฟโดโรวา (Anna Fedorova) ศิลปินเดี่ยวเปียโนชาวยูเครน และคาธารีนา วินคอร์ (Katharina Wincor) ผู้อำนวยเพลง

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติมูลนิธิรอยัลแบงค์คอกซิมโฟนีออร์เคสตร้า ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา โดยความสนับสนุนจากกระทรวงการต่างประเทศ, กลุ่มบริษัท บี.กริม, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, เมืองไทยประกันภัย, บริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน), บุญรอดบริวเวอรี่, ธนาคารกรุงเทพ,ชาวออสเตรียน ดาวรุ่งที่กำลังมาแรงในระดับนานาชาติรายการเพลงครึ่งแรกเป็นบทเพลง เปียโนคอนแชร์โตหมายเลข 1 ผลงานประพันธ์ของไชคอฟสกี นักประพันธ์เพลงผู้ยิ่งใหญ่แห่งยุคโรแมนติก บทเพลงนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นเปียโนคอนแชร์โตที่ผู้บรรเลงเดี่ยวต้องมีฝีมือยอดเยี่ยมเป็นพิเศษ เป็นหนึ่งในเปียโนคอนแชร์โตที่มีชื่อเสียง นิยมฟังและนำมาบรรเลงบ่อยครั้งปิดท้ายด้วยเพลงชุด (Suite) บทเพลงบรรเลงประกอบด้วยหลายท่อนสำหรับวงออร์เคสตร้าที่มีชื่อเสียงมาก ชื่อ เชอเฮราซาด (Scheherazade) ผลงานประพันธ์ของริมสกี-คอร์ซาคอฟ นักประพันธ์เพลงชื่อดังชาวรัสเซียยุคโรแมนติก ดนตรีเป็นเรื่องราวจากนิทานอาหรับเรื่อง “พันหนึ่งราตรี” (The Thousand and One Night) ชื่อเพลงเป็นชื่อของหญิงสาวนักเล่านิทานเรื่องนี้ ดนตรีไพเราะ มีสีสัน หลากหลายอารมณ์อันนา เฟโดโรวา ศิลปินเดี่ยวเปียโน สำเร็จการศึกษาจาก Lysenko School of Music ที่เมือง Kyiv โดยเรียนกับ Borvs Fedoroy ศึกษาต่อที่ Academy Pianistica เมือง Imola เรียนกับ Lenid Margarius ได้รับปริญญาโท และ Artist Diploma จาก Royal Academy of Music กรุงลอนดอน เคยบรรเลงเดี่ยวกับวงชื่อดังหลายวง อาทิ Philharmonic Orchestra, Verbier Festival Orchestra, Tokyo Symphony Orchestra, Dallas Symphony Orchestra, Hong Kong Philharmonic Orchestra และ Netherlands Philharmonic Orchestraจากการที่เธอได้แสดงคอนเสิรตที่โรงแสดงคอนเสิร์ตเกบาว (Concertgebouw) กรุงอัมสเตอร์ดัม กว่า 45 คอนเสิร์ต ทำให้เธอได้นิคเนมว่า House Pianist หรือศิลปินเดี่ยวเปียโนแห่งโรงคอนเสิร์ต นอกจากนี้ยังเป็นศิลปินรับเชิญอย่างสม่ำเสมอในเทศกาลดนตรีชื่อดังหลายรายการ อาทิ Verbier Festival, Menuhin Festival, Still Music Festival (เนเธอร์แลนด์), Festival de Sintra (โปรตุเกส) และ Ravinia Festival (สหรัฐอเมริกา)คาธารีนา วินคอร์ ผู้อำนวยเพลงรับเชิญชาวออสเตรียน หลังจากได้รับรางวัล Jarvi Prize ซึ่งเป็นการแข่งขันการอำนวยเพลงระดับนานาชาติ และรายการ Mahler Competition (ปี 2020) เธอเริ่มมีผลงานโดดเด่นระดับนานาชาติ อาทิ ทำหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยเพลงวง Fabio Linz เคยอำนวยเพลงให้กับวงชื่อดัง อาทิ BBC Symphony Orchestra, Deutsches Symphony Orchestra, Berlin Bruckner Orchestra (เมืองลินซ์), Seattle Symphony Orchestra, Vancouver Symphony Orchestraบัตรราคา 600, 1000, 1,800, 2,400 และ 3,000 บาทส่วนลด 50% สำหรับนักเรียน/นักศึกษา และผู้มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปจำหน่ายบัตรที่ Thaiticketmajor โทร. 02-262-3456สอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานมูลนิธิ RBSO โทร. 02-255 6617-8; 02 255 9191-2