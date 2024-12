"ก้อย ขวัญกวินท์" ประกาศเป็นคุณแม่ลูก 2 ขอบคุณ GFC ที่สานฝันเบบี๋คนที่สองให้ครอบครัว

เป็นเรื่องราวดีๆ ให้แฟนๆ ได้เข้ามาร่วมแสดงความยินดีส่งท้ายปีทีเดียว สำหรับ ก้อย ขวัญกวินท์ หลังจากที่ได้เข้ามาปรึกษากับทาง GFC (Genesis Fertility Center) ศูนย์รวมบริการทางการแพทย์ สำหรับผู้เตรียมพร้อมก่อนการมีบุตรตลอดจนรักษาภาวะมีบุตรยาก ได้ช่วยสานฝันให้ ก้อย ขวัญกวินท์ เป็นความจริง โดยล่าสุด คุณแม่ลูกสองมาหมาดๆได้โพสต์รูปครอบครัวถือรูปอัลตร้าซาวด์เบบี๋คนที่สองพร้อมข้อความที่อ่านแล้วต้องยิ้มตาม@kiewkoi 🌟Soon to be a mommy of 2🤰เป็นคุณแม่ลูกสองแล้ว ตื่นเต้นอย่างบอกไม่ถูก🥹 กว่าจะมีวันนี้ ลุ้นทุกขั้นตอนจริงๆค่ะ ขอบคุณคุณหมอมิ้งค์และเจ้าหน้าที่ทีม @gfc.bangkok ที่สานฝันเบบี๋คนที่สองให้ครอบครัวเรานะคะ🫶💗🎁 #รูปสุดท้ายคือคนตั้งท้องตัวจริง #12weekspregnanthttps://www.instagram.com/p/DD3oh6iPbto/?img_index=7&igsh=YXhwNnBkZ3Z1ZjBp