Warrior “ตั้ม ศุภกิตติ์” จากทีมมาสเตอร์ ดร.อั้ม อธิชาติ คว้าแชมป์ The Social Warrior คนแรกของประเทศไทย รับเงินรางวัล 1 ล้านบาท

ดุเดือดตั้งแต่วันแรกยันวันสุดท้ายในรอบ Final Round สำหรับการแข่งขันในรายการ The Social Warrior สุดยอดเรียลลิตี้เฟ้นหานักขายสุดครีเอท จากเหล่าอินฟลูเอนเซอร์คนดังทั้ง 16 คน ซึ่งผู้ที่คว้าแชมป์ในรายการ The Social Warrior คนแรกของประเทศไทยไปครอง คือ Warrior “ตั้ม ศุภกิตติ์” หรือ “ตั้ม โทมัส ทอม” จากทีมมาสเตอร์ ดร.อั้ม อธิชาติซึ่งการปิดฉากสมรภูมิรบ The Social Warrior ในรอบ Final Round เหล่ามาสเตอร์ตัวท็อปของวงการฯ หนิง ปณิตา, อั้ม อธิชาติ, เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ และ กุ๊บกิ๊บ สุมณทิพย์ พาลูกทีมผู้เข้าแข่งขัน Warrior ทุกๆ คนเดินเชิดฉายบนพรมแดง แบบไม่มีใครยอมใครในศึกครั้งสุดท้าย ร่วมด้วย 2 โฮสต์ ดีเจมะตูม & ดีเจต้นหอม และผู้จัดรายการ นางแบบตัวแม่ ซอนย่า คูลลิ่ง ร่วมด้วยแขกผู้มีเกียรติคนดังจากหลายๆ วงการ ที่มาร่วมในงานนี้ ที่เรียกแสงแฟลชจากกองทัพสื่อมวลชน และแฟนคลับที่มาให้กำลังใจเหล่าผู้เข้าแข่งขัน Warrior ทุกคน ณ SPHERE HALL 5M Floor EMSPHEREจากนั้นเข้าสู่ศึกสมรภูมิรบในรอบ Final Round ซึ่งการแข่งขันในครั้งสุดท้าย เป็นการทำคลิปที่บ่งบอกถึงตัวตนความเป็น Warrior ในทีมของตัวเอง ซึ่งทีมมาสเตอร์ ดร.อั้ม อธิชาติ เป็นทีมที่สามารถคว้าชัยชนะในครั้งนี้ไปได้ต่อด้วยการประกาศผล 8 Warrior ที่มีคะแนนสูงสุด และได้เข้ารอบต่อไป โดยไม่เรียงลำดับคะแนน ได้แก่ Warrior น้ำเพชร, Warrior ตั้ม, Warrior บูม, Warrior เบบี้, Warrior ชิปปี้, Warrior นุ่น, Warrior เป๊ป และ Warrior หยกทองมาถึงช่วงโค้งสุดท้าย ถึงเวลาประกาศ 3 Warrior ที่ได้เข้ารอบชิงชนะเลิศได้แก่ Warrior ตั้ม ศุภกิตติ์, Warrior หยกทอง และ Warrior ชิปปี้ ศิรินทร์ ที่จับมือกับ Warrior นุ่น นพลักษณ์ เข้ารอบพร้อมกัน เพราะมีคะแนนเท่ากันและในที่สุดก็ถึงเวลาที่ทุกคนรอคอย ซึ่งผู้ที่คว้าชัยชนะในครั้งนี้ ได้แก่ Warrior “ตั้ม ศุภกิตติ์” หรือ “ตั้ม โทมัส ทอม” จากทีมมาสเตอร์ ดร.อั้ม อธิชาติ ที่ได้เป็น The Social Warrior คนแรกของประเทศไทย คว้าเงินรางวัล 1 ล้านบาท พร้อมโล่เกียรติยศจากทางรายการ และยังได้ร่วมงานกับทาง Tiktok Shop ประเทศไทย พร้อมรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย